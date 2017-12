"Giva A Little Bit" und "Dreamer": Der ehemalige Supertramp-Sänger Roger Hodgson sang einige seiner größten Hits. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Einige im Publikum der „Night of the Proms“, die am Sonntag in der ÖVB-Arena Halt machte, hätten wohl nie gedacht, dass sie einmal klatschend in einer Menschenmenge stehen und laut „Hamma“ brüllen – nur weil vier Jungs mit Tattoos und dem Bandnamen Culcha Candela sie dazu auffordern. Anderen ging am selben Abend vielleicht ein Licht auf, als sie feststellten, dass das Lied, das sie nur aus einer 90er-Jahre Eiswerbung kennen „In der Halle des Bergkönigs“ heißt, zu Edvard Griegs „Peer-Gynt-Suiten“ zählt und von vielen Klassik-Kennern geliebt wird. Und genau das ist das Ziel der „Night of the Proms“: Klassik und Popmusik zusammenbringen, genauso wie auch ihre Fans.

Seit 1985 tourt die Show „Night of the Proms“ einmal jährlich mit wechselndem Staraufgebot durchs Land. Aktuell erfolgreiche Musiker stehen hierbei genauso auf der Bühne wie Künstler, deren größte Hits schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen. Begleitet werden sie alle von den 72 internationalen Berufsmusikern und Musikstudenten des Antwerp Philharmonic Orchestra unter der Leitung der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arrieche. Außerdem auf der Bühne: die Electric Band NOTP Backbone, die Background-Vokalisten Pretty Vanillas und der Chor Fine Fleur.

Von „La La Land“ bis Beethoven

Zum Einstieg der mittlerweile zwanzigsten „Night of the Proms“ in Bremen präsentierte das Orchester ein Musik-Medley aus dem Film „La La Land“. Im Laufe des Abends kamen aber auch Ausflüge in die reine Klassik nicht zu kurz. Darunter Darbietungen aus Tschaikowskis „Romeo und Julia“ und „Schwanensee“ oder des vierten Satzes von Beethovens „Sinfonie Nr. 5“ – sprich, insbesondere Stücke, die auch Klassiklaien zumindest schon einmal gehört haben könnten. Durch das Programm führte mit viel Pathos und Kalauer-Humor NDR 2-Moderator Uwe Bahn. Er zeigte zum Beispiel, dass man ein Orchester heutzutage sogar mit einer App steuern kann. Das Smartphone in der Hand, gab er den Musikern per Knopfdruck Anweisungen: Händel, Bach, schneller, lauter. Das Orchester folgte: punktgenau und unglaublich synchron. Alleine hier zeigten die Musiker schon ihre beeindruckendes Können. Natürlich musste Bahn seine technische Errungenschaft dann auch noch am Publikum testen: klatschen, aufstehen, schunkeln – die Besucher spielten geduldig mit und wärmten sich damit schon einmal für den Rest der Show auf. Denn die Sitzpausen währten an diesem Abend oft nicht lange.

Mit ihrem Mix aus Reggae, Dancehall und Hiphop heizten die vier Berliner von Culcha Candela dem Publikum ein. Sie präsentierten mit „Hamma“, „Von allein“ und „Monsta“ drei ihrer bekanntesten Songs, und obwohl einige Besucher anfangs doch eher etwas skeptisch dreinblickten, hatte das Quartett sein Publikum schnell im Griff.

Mit 16 Jahren Star des Abends

Außerdem auf der Bühne: Ex-Spice-Girl Melanie C, die mit „Never Be The Same Again“ oder „I Turn To You“ einige der größten Hits ihrer Solo-Karriere sang. Für ein Highlight des Abends sorgte Peter Cetera, ehemaliges Mitglied der Band Chicago. Bei seinem Lied „Hard to Say I‘m Sorry“ verwandelte sich die Halle in ein buntes Lichtermeer. Star des Abends war aber die 16-jährige – und damit bisher jüngste Teilnehmerin der Show – Emily Bear. Das Klavier-Wunderkind aus den USA steht seit ihrem fünften Lebensjahr auf der Bühne, spielte unter anderem schon im Weißen Haus und in der Carnegie Hall. Eine Dokumentation über die junge Solistin sahen auf Youtube bereits mehr als 30 Millionen Menschen. Seit zehn Jahren komponiert sie selbst Orchesterstücke. Ihre spontane Kreativität stellte sie auch in der ÖVB-Arena unter Beweis, als sie auf Zuruf ein Klavierstück zu der vorgegebenen Geschichte einer Zuschauerin umsetzte. Mit strahlendem Lächeln, viel Charme und ihren großartigen Darbietungen am Klavier erntete sie am Abend mit den meisten Applaus.

„Night Of The Proms“-Urgestein John Miles gemeinsam mit der jüngsten Teilnehmerin in der Geschichte der Show: Der 16-jährigen Pianistin Emily Bear. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Seit 23 Jahren bei der „Night of the Proms“ dabei ist auch John Miles. Sein Hit „Music (Was My First Love)“ hat sich im Laufe der Jahre zu einer Art Hymne der Veranstaltung entwickelt und durfte somit auch in diesem Jahr nicht fehlen. Gemeinsam mit Emily Bear am Flügel sang er außerdem „All By Myself“, was für Standing Ovations sorgte; später am Abend gab es gemeinsam mit Melanie C noch ein Duett zu „When You‘re Gone“, welches die Britin im Original mit Bryan Adams sang.

Von der Menge frenetisch gefeiert wurde Supertramp-Sänger Roger Hodgson. Im weißen Anzug gab er einige seiner größten Hits zum besten, darunter „Breakfast In America“ oder „Dreamer“. „This is why I love music - it‘s because of this song“, sagte Hodgson, bevor er schließlich „Give A Little Bit“ auf seiner Gitarre anstimmte.

Den letzten Beitrag des Abends bestritten dann noch einmal alle Musiker gemeinsam auf der Bühne: mit Coldplays „A Sky Full of Stars“. Ein gelungener Abschluss einer gelungenen Show.