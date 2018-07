In der Boxengasse: Aguilera beim Großen Preis von Aserbaidschan. Mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat die Sängerin ein Duett aufgenommen. (LUCA BRUNO)

Bremen. Sechs Jahre hat sich die Künstlerin mit ihrem neuen Album Zeit gelassen. In einigen Bereichen der Popkultur ist das schon eine halbe Ewigkeit. In der Frage, ob sich das Warten auf "Liberation", jüngster Streich der US-Sängerin Christina Aguilera, gelohnt hat, sind sich die Kritiker auffällig uneins. Das liegt vor allem daran, dass die 37-Jährige für jenen musikalischen Befreiungsakt, als den sie ihr achtes Studioalbum bezeichnet, eine Stilmixtur aufwendet, die Vertretern einer reinen Lehre erheblich zu unspezifisch ist. Entsprechend senkten sich die ersten Daumen bereits hämisch bei der vorab veröffentlichten Single "Accelerate", die der zugegebenermaßen weltanschaulich wirre Rapper Kanye West produziert hat. Der Song, so angestrengt zeitgemäß er auch zwischen Funk und Hip-Hop mäandern mag (Trap-Elemente!), ist kraftvoll und eingängig, die Porno-Ästhetik des zugehörigen Videos hingegen albern bis peinigend (vergossene Milch!).

Was Kritiker von "New York Times" bis "Spiegel" jüngst in brüsker Vereinfachung beliebig genannt haben, gilt Christina Aguilera als konsequenter Ausbau ihres Portfolios: „Right Moves“ ist ein passabler Reggae-Song, und bei Balladen ("Masochist", "Unless It's With You", "Pipe"; mit XNDA alias Rennfahrer Lewis Hamilton!) macht der Sängerin mit der wuchtigen Soul-Stimme ohnedies kaum jemand Konkurrenz. Auch die zahlreichen Einflüsse aus Rock und Rhythm & Blues, die den insgesamt 15 Nummern eingespeist worden sind, wirken zumeist schlüssig, zumindest belebend. Was einen sehr viel schwerer wiegenden Einwand darstellt, ist der Umstand, dass das Album ohne Not durchfurcht wird von Intros, Zwischenspielen, Hintergrundgebrabbel und anderem enervierendem Störschall. Was bei früheren musikalischen und physiognomischen Häutungen des vormaligen Disney-Club-Kinderstars wie "Stripped" (2002) und "Back to Basics" (2006) noch angesagt gewesen sein mag, wirkt mittlerweile bemüht bis albern.

Kalkuliert anrührend dagegen fällt diesmal die für Aguileras bisherige Discografie obligatorische autobiografische Sektion aus. Maria, so der zweite Vorname der Sängerin, will laut gleichnamigem Song (und dem zugehörigen Intro "Searching for Maria") wieder das Kind sein, das sie war; möchte zurück in den Stand der Unschuld ihrer allerjüngsten Jahre; wünscht sich Vitalität, Neugier und Begeisterungsfähigkeit. "So tired of painting all this makeup / 'Cause it won't hide my deep cuts", heißt es in diesem intellektuell sehr amerikanischen Song, der musikalisch angemessen dramatisch geraten ist.