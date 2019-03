(Frank Thomas Koch)

Es ist eine drollige wie sinnige Fügung, dass der Musiker Andreas „Andy“ Einhorn seinen 55. Geburtstag auf der Bühne feiern wird – und das auch noch in Gestalt einer eigens gestalteten Hommage an einen anderen Jubilar, den er bewundert: Am 17. März jährt sich nämlich der Geburtstag des US-Sängers und Jazzpianisten Nat „King“ Cole zum 100. Mal. Drei Tage nachträglich, am 20. März, zollt das Geburtstagskind Einhorn dem Ausnahmemusiker im Theater am Goetheplatz um 19.30 Uhr eine Tribut-Schau, die unter dem Leitwort „Unforgettable“ steht – und für deren kreative Anbahnung der gebürtige Huchtinger derzeit die Nacht zum Tage macht.

Seine mit Streichern und Bläsern bestückte Band „The Nat Pack“, der Bremer Schauspieler Simon Zigah und das niedersächsische Multitalent Annie Heger werden ihn bei der Würdigung des Künstlers unterstützen, der 1965 starb, im Jahr nach Einhorns Geburt. So viele Cole-Schätze von Gospel bis Bigband-Sound hebt, adaptiert und variiert der Bremer derzeit, „dass sich die Vorbereitung des Auftritts selbst dann lohnen würde, wenn er gar nicht stattfände“. In mancher Hinsicht zu dem inspiriert, was „vielleicht das Projekt meines Lebens“ ist, hat Einhorn das legendäre Jazz- & Heritage-Festival in New Orleans, das er vor zwei Jahren mit seiner Tochter besuchte – und zu dem er tunlichst bald wieder reisen möchte. Gewiss, Input habe er sich zwar von den Konzerten in der Mississippi-Metropole versprochen, nicht aber solch „eine ungeheure kulturelle Explosion“, die zudem sein weiteres Schaffen derart nachhaltig beeinflussen würde. Insbesondere die im Jazz manifesten Einflüsse farbiger und indianischer Musiker faszinieren Andy Einhorn. Es spricht für seine zugleich kunstvolle und pragmatische Art der Erfahrungsverarbeitung, dass sich die intensiven Festival-Impressionen prompt in einer Theaterarbeit niederschlugen.

Als im Herbst 2017 das Familienstück „Tom Sawyer“ nach Mark Twain über die Bühne am Goetheplatz ging, stiefelte Einhorn samt Gitarre mit einer Südstaaten-Combo durch das Szenario. Jeder Zoll ein sanfter Cowboy. Unter dem morastigen Namen Swampy Grass Band, zu der auch Sebastian Weichsel und Marlene Glaß zählen, zog er mit einschlägigem wie eingängigem Musikgut durch das fiktive Örtchen St. Petersburg/Mississippi – und begeisterte durch seine mit Virtuosität gepaarte Coolness. Es verwundert nicht, dass ihn das Theater Bremen auch für die Fortsetzung des Klassikers verpflichtete, „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ (2018). Dass eine Bühne in Rostock just die Rechte an seiner Theatermusik erworben hat, macht ihn, der auch für TV-Formate komponiert, froh, ja stolz.

„Musik ist für mich immer die Scholle gewesen“, gibt Einhorn ohne Scheu vor Pathos zu Protokoll. Das kommt nicht von ungefähr. Denn aufgewachsen ist der Huchtinger in einer „harten Gegend“, die er ohne Zaudern Ghetto nennt – und deren Gewaltförmigkeit er mit dem lapidaren Satz „In der zweiten Pause gibt‘s was auf die Glocke“ andeutet. Vielleicht ist das der Grund, dass sein erstes Berufsziel Sozialpädagoge war – und er die zugehörigen Disziplinen an der Fachoberschule durchzog (mit einer Vier in Musik!). Seine damalige Freundin, eine Französin, sprach ihm Mut zu, seinen Traum vom klingenden Brötchenerwerb zu verfolgen. Schließlich war Einhorn durch seine beiden älteren Brüder geprägt worden; Gitarren-Faible inbegriffen. Die spanische Variante des Instruments wurde später zu einer seiner großen Lieben.

Das handwerkliche Fundament zur zupfenden Leidenschaft legte Einhorn während seines Studiums in Bremen und Hamburg. Einem hiesigen Dozenten, der ihn innig mit dem Metronom bekannt machte, verdankt er das punktgenaue Treffen der Töne. In Hamburg knüpfte er nützliche Kontakte zu bereits populären Musikern, darunter Stoppok und Pe Werner, die er zeitweilig auf Tour begleitete. Überhaupt kennt Einhorn, der derzeit in drei Bands wirkt, kaum Berührungsängste. Zuletzt trat er neuerlich im Begleitprogramm der Sixdays auf – „mit Zwirn, Charme und Melodie“. Doch Ray Charles, den er den Zuhörern erschließen wollte, vertrug sich nicht mit den Party-Beats, die aus der Nebenhalle wummerten.

Egal. Wenn es mal nicht optimal laufe, sei das auch eine Erfahrung, von der er profitieren könne. Spricht‘s. Und schwelgt schon wieder in aktuellen Projekten: Mit der Schauspielerin Annemaaike Bakker absolviert Einhorn just einen DJ-Kurs. Ziel: gemeinsam aufzulegen. Und mit Generalmusikdirektor Yoel Gamzou plant er einen Liederabend, der den Beatles gelten soll. Immer noch und immer wieder neugierig ist dieser Andy Einhorn. Ob er wirklich brennt, wie er es nennt, oder bloß glüht, lässt sich überprüfen: demnächst in diesem Theater.