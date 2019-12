Nie um einen Spaß verlegen: der kanadische Pianist Chilly Gonzales. (Alexandre Isard)

Bremen. Auch Ende 2016 war Chilly Gonzales in der „Freien Hansestadt Bremen“, wie es der aus Montreal/Kanada stammende Pianist, Sänger und Rapper mit seinem eigenwilligen englisch-französischen Akzent ausdrückt. Auch vor drei Jahren spielte das musikalische Enfant terrible, das seine Konzerte stets in elegantem Morgenrock und Filzpantoffeln bestreitet, in der Glocke. Allerdings unter – zumindest für ihn – komplett anderen Vorzeichen. „Ich war nervös“, erinnert sich Gonzales, geboren 1972 als Jason Charles Beck, an das damals erste Konzert nach einem achtmonatigen Sabbatical.

Das ist dieses Mal anders. 18 Monate war er mit seinen Begleitern auf Tour und er "liebe Druck“, wie er im voll besetzten großen Saal des Konzerthauses betont. Die stichhaltige Begründung liefert er gleich mit: „Weil ich ein Entertainer bin“. Das kann man nur bestätigen. Das Mitteilungsbedürfnis des Exzentrikers im Look eines leicht gealterten Latin Lovers, der sich für die vier bis fünf Zugaben dieses umjubelten Konzertes die Haare wieder adrett nach hinten kämmt, gilt als legendär.

Vorerst allerdings darf das Publikum den seriösen Chilly Gonzales hören. Den, der Jazzpiano studiert hat, der nun auf dem Klavierhocker Platz nimmt, eine ganze Weile innehält, das letzte Plappern und Rascheln im Saal abwartet, um dann in der Dunkelheit auf dem Bechstein-Flügel einige Stücke seiner aktuellen Platte „Solo Piano III“ zu spielen. Leicht melancholische, fast zärtliche Miniaturen, die nach Erik Satie, ein wenig Brahms oder Bach und nach irgendwie bekannten Hooklines aus der Popmusik klingen. Eingängige, aber auch mal brüchige Kompositionen mit jazzigen Metren, die den Abschluss einer Klavier-Trilogie bilden, deren erster Teil bereits 2004, deren zweiter 2012 erschienen war.

Aber auch hier kommt schon bald der Musikclown in Gonzales durch, wenn er in Denkerpose einen Ellenbogen auf den Flügel stützt und einhändig auf die Tasten hackt oder sich seine Trinkflasche vermeintlich in ein Mikrofon verwandelt, während die vorher aufgenommenen Ansagen wohl von der Technik zugespielt werden.

Nach etwa einer halben Stunde gesellt sich die Cellistin Stella Le Page dazu, engelhaft blond, jung, weißes Kleid. Gonzales doziert amüsant über die tonale und emotionale Wirkmacht des Cellos („nur ein Ton kann zu Tränen rühren“) im Kontrast zum Klavier („ein Ton sitzt nur da und stirbt“). Man spielt „Stille Nacht“ mit transponierten Tonarten. Später wird der Morgenmantel-Träger anhand von Nirvana und Britney Spears auf bewusst pseudo-musikwissenschaftliche Weise den „Bach-Trick“ erklären: „Die Hände etwas über den Tasten und leicht nach rechts verschoben“. „Smells Like Teen Spirit“ und „Hit Me Baby One More Time“ verschmelzen auf beeindruckende Weise.

Als eine Art musikalisches Chamäleon, zu dessen Wegbegleitern so unterschiedliche Künstler wie Peaches, Feist und Jarvis Cocker gehören, versteht sich Gonzales auch als Rapper. Hip-Hop hat er mal als „kapitalistische Rachefantasie“ an Gesellschaft und Musikindustrie bezeichnet. Für den Beat stellt er ein Metronom auf den Flügel und rappt los. Das können andere allerdings deutlich besser. Der kurze Gastauftritt des Pianisten Malakoff Kowalski, wie Gonzales ebenfalls ein Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik und Pop, wirkt etwas reingedrückt in die Show, lässt aber dessen feinen poetischen Minimalismus anklingen. Zuvor kam bereits der Schlagzeuger Joe Flory dazu. Im Trio entwickelt sich eine Art treibender Piano Noise mit hoch verdichteten Akkorden und einem wie ein Derwisch am Flügel hüpfenden Chilly Gonzales – diesem leidenschaftlichen Musiker und Entertainer.