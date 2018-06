Am 15. Juni ruft der österreichische Hochleistungsschlagzeuger Martin Grubinger in der Bremer Glocke „The Century of Percussion“ (Das Perkussionsjahrhundert) aus. (Felix Broede)

Österreicher und Bayern gelten nicht gerade als die allerbesten Freunde – wie wird da ausgerechnet ein Österreicher zum FC Bayern-Fan?

Martin Grubinger: Ich bin ja Salzburger, und da gibt es schon einen sehr starken sprachlichen, aber auch inhaltlichen Konnex mit den Bayern – anders als bei den Wienern oder den Österreichern im Osten unseres Landes. Und in Salzburg ist der nächste größere Fußballklub, mit dem man mitfiebert, der FC Bayern: Mein erstes Trikot habe ich als Vierjähriger bekommen und besitze inzwischen über 40 Bayern-Trikots.

Nun scheint die Begeisterung für den Fußball bei Ihnen besonders ausgeprägt zu sein, doch auch sonst ist es schon überraschend, wie viele klassische Musiker sich für Fußball begeistern oder sogar selbst in ihrer Freizeit spielen.

Ja, das stimmt. Ob das nun Julian Rachlin ist, Clemens Hagen oder Daniel Müller-Schott, der sogar mit Philipp Lahm befreundet ist, oder auch diverse Dirigenten wie Paavo Järvi oder Riccardo Chailly, der Rossoneri, also AC Mailand-Fan ist.

Woher rührt diese Faszination, denn auf den ersten Blick scheinen das ja zwei sehr gegensätzliche Welten?

Der Fußball hat etwas, das uns Künstler fasziniert. Das ist zum einen diese Kreativität, ständig entstehen neue Situationen. Dann gibt es Leute wie Zidane, die bewegen sich eigentlich wie Balletttänzer: Das hat eine Ästhetik und ein künstlerisches Gesamtverhalten auf dem Platz, dem man sich als Musiker verbunden fühlt.

Oder jemand wie Messi, der aus jeder Situation etwas ganz Überraschendes macht: Auch wir Musiker wollen dieses Überraschungsmoment für uns, wollen an einem Konzertabend etwas ganz Neues kreieren und dem Publikum präsentieren.

Aber ein solches Überraschungsmoment gibt es auch in anderen Ballsportarten.

Dazu kommt die Verliebtheit mit einem Spielgerät, die wir als Musiker ebenfalls kennen – auch wir sind ja sozusagen eins mit unserem Instrument. Und wenn man bei den Fußballern diese Symbiose mit dem Ball beobachtet, wie sie etwa beim Einspielen mit dem Ball jonglieren, ohne dass der auch nur einmal auf den Boden fällt, wie sie sich diesen zuspielen und eins werden mit ihrem Spielgerät: Das ist schon faszinierend.

Und welches dieser fußballerischen Momente begeistert Sie als Schlagzeuger am meisten?

Das Timing – dass sich quasi eine rhythmische Situation aus einem Spiel herauslesen lässt. Oft ist ja etwa bei einem Konter zu hören, das Timing für den richtigen Pass habe gefehlt – und genau das ist das Faszinierende, dass man über eine Spielsituation diverse Rhythmen herauslesen und -sehen kann. Wenn man die Dortmunder in ihren guten Zeiten bei einer Kontersituation verfolgt hat, hatte man immer das Gefühl, da ist purer Rhythmus.

Das klingt ja eigentlich fast schon so, als stecke in jedem Fußballer insgeheim auch ein Musiker.

(lacht) Ich würde ja sehr gern mal eine Mannschaft trainieren, wo man eine große Anlage auf dem Fußballplatz aufstellt und dann sagt: So, liebe Profifußballer, jetzt müsst‘s ihr im Walzerrhythmus einen Konter über fünf Stationen vor das gegnerische Tor trainieren – um-ta-ta, um-ta-ta. Immer auf der eins – und das trainieren wir fünfzig Mal, bis sich das richtig im Unterbewusstsein verinnerlicht hat.

Und dann?

Dann nehmen wir Samba (schlägt den Rhythmus): Immer auf der Drei – eins, zwei, Pass – eins, zwei, Pass. Dann Montuno-Groove, Salsa (schlägt erneut den Rhythmus), und so trainiert man unterschiedliche Spielgeschwindigkeiten.

Und welches Ergebnis erhoffen Sie sich davon?

Wenn die Spieler diese Rhythmen hunderte Male wiederholt und im Unterbewusstsein dann diesen gemeinsamen Groove, dieses gemeinsame Timing verinnerlicht haben, kann dies helfen, Missverständnisse in den Laufwegen zu vermeiden, wenn etwa ein Pass in den freien Raum gespielt wird oder eine Mannschaft plötzlich in Ballbesitz kommt.

Sie haben jetzt skizziert, was Fußballer von Musikern lernen können – wie sieht es denn umgekehrt aus?

Musiker können von Fußballern professionelles Verhalten lernen – da sind uns Spitzensportler grundsätzlich weit voraus. Spitzensportler haben Physiotherapeuten, Psychologen, abgestimmte Ernährungspläne: Da haben wir Musiker noch viel Nachholbedarf. Wir glauben, es gehe nur um das Instrument, und wenn wir genug übten, reiche das auch.

Tut es aber nicht, sagen Sie?

Nein. Es geht um Regenerationsphasen, um Fragen der Art: Wie ernähre ich mich richtig? Wie kann ich meine Muskulatur und meine Gelenke, wie kann ich Schnellkraft und Ausdauer trainieren? Wie kann ich Verletzungen vorbeugen und Fehlhaltungen vermeiden? Als Musiker müssten wir viel gesamtheitlicher denken, was die Spitzensportler längst machen.

Das Interview führte Christoph Forsthoff.