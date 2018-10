Der italienische Journalist und Schriftsteller Alessandro Baricco, Jahrgang 1958, ist ein sehr musischer Typ, der allen Kunstsparten viel abgewinnen kann: Er studierte Musikwissenschaft und Philosophie, war Schüler des namhaften Ästhetikprofessors Gianni Vattimo, arbeitete als Musikkritiker für Printmedien und das Fernsehen, moderierte TV-Sendungen über Literatur und klassische Opern, konzipierte gemeinsam mit einem Theaterregisseur ein Lesefestival – und legte 2003 mit der französischen Elektroband Air ein Album vor, das eine Verbindung von Musik und Lesung anstrebt. Zu seinen literarischen Erfolgen zählen die Prosaarbeiten „Seide“ (deutschsprachige Veröffentlichung im Jahr 1997) und „Novecento“, die beide verfilmt wurden.

Wer in derart vielen Genres beheimatet ist, darf meinungsstark sein, ja polemisch. Beides leistet Baricco in einem spannenden Essay, der unter dem Leitwort „Die Barbaren“ einer „Mutation der Kultur“ nachspürt, wie der Untertitel besagt. Dabei ist der Befund, auf den er seine Thesen stützt, in der gesamten westlichen Welt betrübliche TV-Realität: „Großer Applaus im Fernsehen, weil der Mann, der durch die Nase Querflöte spielt, jetzt gleichzeitig eine beeindruckende Menge Teller und Gläser auf seinem Kopf balanciert. Auf einem anderen Kanal spielt Milan.“

Wein, Fußball und Bücher sind die drei Konsumgüter, deren Vermarktung Baricco untersucht, um die „kommerzielle Raserei“ dann im Spiegel der Medien zu betrachten. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass Kulturgüter in der digitalen Ära durch „Veinfachung, Oberflächlichkeit, Schnelligkeit und Mittelmaß“ beworben werden. Neu ist das nicht, anregend hergeleitet aber allemal.

Alessandro Barrico: Die Barbaren.

A. d. Ital. v. Annette Kopetzki. Hoffmann und Campe, Hamburg. 224 Seiten, 20 €.