Das Palais de Tokyo, ein Pariser Ausstellungshaus für moderne Kunst, will offenbar das Naturschöne gegen das Kunstschöne antreten lassen. Das Museum lädt für den 5. Mai offenherzige Zeitgenossen sozusagen zu einem Enthüllungsrundgang durch das Haus, das derzeit die Schau "Discorde, fille de la nuit" ("Zwietracht, das Mädchen der Nacht") beheimatet. Der Dresscode sieht keine Kledage vor. Lies: Nur nackte Besucher dürfen teilnehmen.

Initiiert hat die Führung die Association des Naturistes de Paris (ANP), eine Nudistenvereinigung. Oh là là, mag jetzt mancher deutsche Freikörperkulturfetischist angesichts der zwanglosen Zusammenkunft denken. Doch die Chance, im Eva- oder Adamskostüm dabei sein zu dürfen, ist nicht mal mit so lala zu beziffern. Denn für die vakanten 161 Plätze bekundeten bereits am Ausschreibungstag mehr als 25.000 Menschen via Facebook Interesse an einer Entblödung, ähm: Entblößung. Unter ihnen wiederum haben 3500 ihr Kommen für den Fall zugesagt, dass sie auserkoren werden. Laut ANP sind mehr Frauen als Männer dabei, mehr Mittzwanziger als Endsiebziger.

Wer für unsere aufgeklärte Stadt einen ähnlich ästhetischen Coup begehrt, darf auf eine Ausstellung der Kunsthalle Bremen hoffen. Die lädt am 7. Juli unter dem lockenden Leitwort "What is love? Von Amor bis Tinder" zur Eröffnung.