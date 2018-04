Beredte Mimik, expressive Gestik: Claus Peymann liest im Theater am Goetheplatz. (Christina Kuhaupt)

Woher hat er nur immer diese elegant geratenen Anzüge? Unbedingt noch einmal nachlesen in Thomas Bernhards hoch komischem Dramolett "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen"! An diesem lauschigen Lektüreabend ist im Theater am Goetheplatz freilich ein anderer lästerlicher Text des österreichischen Dramatikers ("Der Theatermacher", "Heldenplatz") und rigorosen Romanciers ("Frost", "Auslöschung") an der Reihe: "Holzfällen. Eine Erregung".

Auftritt, nachgerade jugendlichen Schritts, der Schlaks Claus Peymann. Der dunkle Anzug sitzt naturgemäß, die eigenwillige, aber schnittige Frisur sowieso. Wohlwollender Applaus begrüßt den 80-jährigen Bremer, dessen Inszenierungen und andere Wortmeldungen in Frankfurt und Stuttgart, Bochum und Wien Theatergeschichte geschrieben haben. In der Bühnenmitte hält der vormalige Intendant des Berliner Ensembles inne und erzählt dem Publikum die Verbotsgeschichte des 1984 veröffentlichten Romans, der von einem eitlen Komponisten als das verstanden wurde, was er war: eine bis zur Boshaftigkeit bissige Gesellschaftssatire mit einem bis zur Kenntlichkeit entstellten Protagonisten (Auersberg = Gerhard Lampersberg), einigen höchlichst lachhaften Nebenfiguren (Burgschauspieler = Walther Reyer) und einem gediegenen Schauplatz (Maria Saal = Maria Zaal).

Schlüssel und Schrauben

Schlüsselroman nennt man derlei wohl; alternativ: Schlüssellochroman. Maxim Billers auskunftsfreudige Kolportage "Esra" ist hierzulande nach wie vor mit einem richterlichen Verbot belegt; Bernhards polemischer Künstlerroman blieb es nur für ein gutes halbes Jahr. Claus Peymann trägt daraus erfahrungsgemäß ähnlich gern vor wie aus der ihn betreffenden Dramolett-Trilogie, weil er auch "Holzfällen" eingeschrieben ist. Nicht direkt als Figur, aber sozusagen als Gespenst ante portas: als jener Burgtheaterdirektor, zu dem er während der Entstehungszeit des Romans ernannt worden war – und der zwei Jahre nach der Buchveröffentlichung sein Amt antrat.

Nicht von ungefähr nimmt Claus Peymann im Anschluss an eine pointierte Einführung, in der er den Raub güldener Schrauben aus dem Goetheplatz-Theater gesteht – leider verjährt! –, auf einer besonderen Sitzgelegenheit Platz: einem roten Ohrensessel. Es ist dies zum einen ein Möbel, auf dem sich auch Thomas Bernhards missmutiger Erzähler, offenkundig ein Alter Ego des misanthropischen Schriftstellers, während eines sogenannten Künstlerabendessens fläzt, das ihm ganz und gar zuwider ist. Und es sind, dies zum anderen, soignierte Möbelstücke, die den Geschmack des einstigen Theaterprinzipals und Salonkommunisten Claus Peymann treffen. Nicht von ungefähr hat er vergangene Woche regen Anteil daran genommen, dass Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx jenen schmucken Sessel ausstellen wird, in dem der Philosoph arbeitete, Furunkel sowie Fisteln entwickelte – und mutmaßlich auch starb.

Wenn man die theatralische Geste sieht, mit der Peymann das Tuch, mit dem der Sessel anfangs noch verhüllt ist, mit seinen langen Fingern wegzupft und von sich schleudert, stehen Zeitzeugen unweigerlich einige der großen Dramen vor Augen, für die Claus Peymann auf der Bühne, aber auch jenseits von ihr gesorgt hat – von der Inszenierung von Peter Handkes "Publikumsbeschimpfung" (1966) über die österreichische Staatskrise nach der Uraufführung von Thomas Bernhards "Heldenplatz" (1988) bis zur Praktikumsofferte an den RAF-Terroristen Christian Klar (2005). Die Bewegung, die Peymann auf der Bremer Bühne mit dem Sesselüberwurf vollführt, erinnert an Robert Wilsons grandiose Inszenierung von Samuel Becketts "Endspiel", die während Peymanns Intendanz am Berliner Ensemble entstand – und bis zu deren Ende dort zu sehen war. In besagter Produktion ist es eingangs das Wegziehen eines Tuches vom Gesicht der blinden Figur Hamm. In beiden Fällen ist es, als öffne sich ein Vorhang. Mithin: großes Theater mit kleinen Mitteln.

Prononcierte Pointen

Tatsächlich ist der Peymann, der im Sessel Platz genommen hat, ein anderer Entertainer als der, der die einleitenden Worte gesprochen hat (und als jener, der nach der launigen Vorführung sein autobiografisches Buch "Mord und Totschlag" signieren wird). Als mit dem Text vertrauter Vorleser ist er mimisch und gestisch expressiv, Pointen kostet er prononciert aus, ebenso den Hang Bernhards zur manischen Wortmahlerei. Nur selten sind Lesen und freier Vortrag einander dezent im Weg; dann stockt kurz, was doch fließen sollte.

Hinter Peymann prangt auf einer Stoffbahn das dem resignierten Aufklärer Voltaire abgelauschte Bonmot, das Bernhard "Holzfällen" voranstellte – eine Hommage an ein weltabgewandtes Leben aufgrund mangelnder Vernunftbegabung anderer Menschen. Doch dieser Lebensform kann der desperate Ich-Erzähler in "Holzfällen" nicht frönen, weil er sich von besagtem Auersberg hat breitschlagen lassen, die Einladung zu einem "künstlerischen Abendessen" anzunehmen. Einem Jahrmarkt der Eitelkeiten, deren Großteil ein heillos narzisstischer Burgschauspieler (mit Burgtheaterschauspielerhusten!) beisteuert, dessen Part Peymann besonders inständig intoniert. Dass sein Engagement steigerungsfähig ist, weist sich, als er selbst als designierter Intendant in Bernhards Roman Erwähnung findet: als "Theaterberserker", ja als "deutsches Theatergenie". Da bricht sich dann für einen Moment etwas Dünkel Bahn, wenn Peymann aus der Erzählerrolle fällt und das Publikum wissen lässt: "So weit kann es ein Bremer bringen." Konfetti. Heiterkeit im Auditorium. Nachsicht für die hoffärtige Anwandlung. Heimspielbonus. Der zeitweilig verlorene, zumindest aus dem Gesichtsfeld geratene Sohn der Stadt ist wieder da.

Anderthalb Stunden werde die Lesungen währen, hatte Peymann avisiert, bevor er im Ohrensessel Platz nahm. Tatsächlich sind es kaum 70 Minuten, die durch bizarre Ausbrüche der Figuren - Wald! Hochwald!! Holzfällen!!! – denkbar kurzweilig vergehen. Die Lektüre, die Lust auf eine Neu-Inspektion von Bernhard-Texten macht, wird dem elegant gewandeten Theatermann mit sehr herzlichem Applaus gelohnt.