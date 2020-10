Weitergehen oder sich zurückziehen: Die Demonstranten, darunter Abbie Hoffman (Sasha Baron Cohen, rechts vorne), neben ihm David Dellinger (John Carroll Lynch, Mitte) und Jerry Rubin (Jeremy Strong) sind unsicher. (NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Nach Spike Lees „Da 5 Bloods“ ist auf Netflix nun ein weiterer, eigentlich fürs Kino geplanter Politthriller zu sehen, in dem das Trauma des Vietnamkriegs eine Rolle spielt und deutliche Bezüge zur Gegenwart hergestellt werden. In „The Trial of the Chicago 7“ (Der Prozess der Chicago-Sieben), der auf einer wahren Geschichte beruht, ist das Kriegsgeschehen aber nur in einigen Dokumentaraufnahmen am Anfang präsent. Danach ist Vietnam die mächtige Metapher, an der sich der Protest diverser oppositioneller Gruppen im Jahr 1968 entzündet. Beim Parteitag der Demokraten in Chicago eskaliert dieser Protest in Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Ein Jahr später soll sieben Beteiligten wegen der Krawalle der Prozess gemacht werden, der Vorwurf lautet auf Verschwörung. Die Regierung hat gewechselt, was der alte Justizminister abgelehnt hatte, wird von dem neuen, von Richard Nixon eingesetzten, mit Eifer vorangetrieben. Regisseur Aaron Sorkin macht von Anfang an klar: Dies war ein politischer Prozess, inszeniert, um die Opposition mundtot zu machen.

Es sind ganz unterschiedlich motivierte Männer, die vor Gericht stehen, und die Sorkin, dem auch die Serien „The Westwing“ und „The Newsroom“ zu verdanken sind, zu Beginn etwas kurzatmig vorstellt. Abbie Hoffmann (Sasha Baron Cohen) und Jerry Rubin (Jeremy Strong) von der Hippie-Sponti-Gruppierung „Yippies“, der Pazifist und biedere Familienvater David Dellinger (John Carroll Lynch), die intellektuellen Studentenführer Tom Hayden (Eddie Redmayne) und Alex Sharpe (Rennie Davis).

Neben diesen wortgewaltigen Figuren gibt es noch zwei eher zufällig ausgewählte Angeklagte, und es gibt den „Black Panther-Party“-Anführer Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), der nur für ein paar Stunden an dem fraglichen Tag in der Stadt war. Er wird, als achter Angeklagter, ebenfalls vor Gericht gezerrt, beharrt aber darauf, nichts mit den anderen zu tun zu haben. Denn er hat als Schwarzer mit fundamentaleren Problemen zu kämpfen als die weißen Angeklagten; Seale werden sogar vor Gericht Grundrechte verweigert, an einem Tag wird er geschlagen, gefesselt und geknebelt.

„Black-Live-matter“-Gegenwart

Einer seiner Vertrauten wird während einer Polizeirazzia geradezu hingerichtet. Der Film spielt zwar im Jahr 1969, aber der Fingerzeig auf die „Black-Lives-matter“-Gegenwart in den USA ist nicht zu übersehen. Seales Prozess wird schließlich abgekoppelt. Aaron Sorkin puzzelt die Vorgeschichte mit dem Protesttag in Chicago, den Prozess, der 151 Tage dauern wird, und das Zusammenwachsen der Angeklagten und ihrer Anwälte zu einer Gemeinschaft zu einem konventionellen, durch seine inhaltliche Dichte packenden Gerichts-Thriller zusammen. Die starke, mit Stars gespickte Darstellerriege und die messerscharfen Dialoge tun ein Übriges.

Sasha Baron Cohen brilliert als Abbie Hoffman, der den Richter gemeinsam mit Jerry Rubin fortwährend foppt, ihm aber auch intellektuell glasklar überlegen ist. Frank Langella spielt diesen Julius Hoffman („nicht verwandt!“) als überforderten Greis, der allen Angeklagten offen feindlich gegenüber tritt – „wie in Honduras“ kommt sich denn auch Anwalt Willam Kunstler (Mark Rylance) vor. Sein Gegenpart, den jungen Staatsanwalt Richard Schultz, versieht Joseph Gordon-Levitt mit der Strenge eines aufstrebenden Konservativen, der aber durchaus ins Zweifeln gerät. Vom Vorwurf der Verschwörung wurden alle sieben schließlich freigesprochen.

Weitere Informationen

„The Trial of the Chicago 7“. Laufzeit: 130 Minuten. Anbieter: Netflix.