Stefan hat Flugverbot. Seine Uniform trägt er nur noch, wenn er nachts an der Hotelbar sitzt, um Frauen aufzureißen. (Port au Prince Pictures)

Manchmal gibt es frühe Momente in einem Film, die setzen den Ton für das, was kommt. Das kann ein Dialog sein, ein Satz, ein Blick. Irgendetwas, das sagt: Das hier wird richtig, richtig gut. Ein Qualitätsspoiler quasi. Im Fall von „All My Loving“ ist das ein riesiger Haufen Scheiße. Oder vielmehr: die Szene, in der dieser riesige Haufen Scheiße die tragende Rolle spielt.

Stefan (Lars Eidinger), ein vom Leben ziemlich verwöhnter Schnösel, kommt frühmorgens in seine sterile Etagenwohnung mit Designersofa und weißem Flokati. Die Nacht hat er mit einer fremden Frau verbracht, denn Stefan, der eigentlich Pilot ist, aber wegen häufiger Schwindelanfälle nicht mehr fliegen darf, hängt routinemäßig in Uniform an Hotelbars rum, um one-night-stand-willige Damen aufzugabeln („Bist du länger in der Stadt?“ – „Nur eine Nacht; morgen Barcelona.“).

Stefan ist, man kann es nicht anders sagen, einer dieser Typen, die einem mit ihrer betont lässigen Art ziemlich schnell auf den Geist gehen. Einer, der die Probleme anderer weglächelt: Ach komm, stress‘ dich nicht so, wird schon wieder. Ähnlich leidenschaftslos ist die Beziehung zu seiner Teenagertochter aus einer früheren Beziehung. Obwohl Stefan sehr viel Zeit hat, sieht er sie selten; von seiner Krankheit weiß das Mädchen nichts.

Lieber cruist Stefan mit seinem Porsche durch die Gegend, nimmt Tennisstunden, geht auf Poolpartys. Klar, dass er gönnerhaft zusagt, als seine Schwester Julia fragt, ob er während ihres Italienurlaubs Hund Rocco hüten kann. Natürlich, die paar Tage, ist doch kein Ding.

Ist es natürlich doch: Stefan kommt also eines Morgens in seine Wohnung, der sehr große und feucht-hechelnde Hund hat in sein Wohnzimmer gekackt. Dreimal. Stefan greift sich ein paar Lagen Küchenpapier und langt in die Scheiße. Rechts ein Haufen, links ein Haufen, es trieft und kleckert, und als Zuschauer ist man an dieser Stelle sehr froh, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Stefan stöhnt und flucht, und plötzlich ist gar nichts mehr entspannt. Plötzlich ist klar: Stefan steckt, naja, ziemlich tief in der Scheiße.

Lebensverändernde Krisen sind so etwas wie der rote Faden im neuen Film von Regisseur Edward Berger, der zuletzt unter anderem einige Folgen der Spionage-Serie „Deutschland 83“ verantwortete. Neben Stefan erzählt er von zwei weiteren Menschen um die 40: Stefans Schwester Julia (Nele ­Mueller-Stöfen), Roccos Hundemutter, und seinem jüngerem Bruder Tobias (Hans Löw). Alle drei haben ihre ganz eigenen Probleme, alle drei realisieren sehr unsanft: So, wie es ist, geht es nicht weiter.

Jede Geschichte erzählt von einem Verlust

Berger hat für seine Erzählung dreier Leben eine interessante Form gewählt. Im Grunde sind es drei Episodenfilme, die nacheinander ablaufen: Zuerst folgt der Zuschauer Stefan, dann Julia und ihrem Mann nach Turin, dann Tobias irgendwo in die deutsche Provinz, wo der die gemeinsamen Eltern besucht. Die, natürlich, ihre eigenen Sorgen haben.

Das hat den Effekt, dass jeder Einzelne wie unter der Lupe erscheint: Die Kamera hält voll drauf, als Stefan vor Scham erstarrt, als eine Hotelbar-Bekanntschaft ihm trotz Uniform den Dreier verwehrt („Meine Freundin will doch nicht, du bist nicht ihr Typ“). Oder als Tobias – 39 und immer noch mit seiner Di-­plomarbeit beschäftigt – einen Glückskeks öffnet, auf dem steht: „Alles, was du anfasst, wird zu Gold.“

Jede der drei Kurzgeschichten, das wird bald klar, erzählt von einem Verlust. Dem Verlust eines Jobs, eines Traums, eines geliebten Menschen. Vor allem aber erzählen sie davon, wie verdammt schwer es ist, neu anzufangen, Abschied zu nehmen von der Idee von einem Leben, das man nie führen wird. Dass diese Erkenntnis mit voller Wucht trifft, nicht nur Stefan, Julia und Tobias, auch den Zuschauer, liegt an Bergers Talent zu wohlplatzierten Leerstellen. Schon in „Jack“, seinem vielfach prämierten Film über einen vernachlässigten Jungen, lässt er die Szenen für sich stehen, erklärt nichts, serviert keine vorgefertigte Moral. Ähnlich operiert Berger hier: Er erzählt, ohne zu werten – und provoziert so geradezu, Pausen mit eigenen Gedanken zu füllen.

Ein Happy End gibt es nicht. Muss es auch nicht. Wenn Bergers Film so etwas wie eine Lehre zulässt, dann diese: Krisen gehören dazu, so hart das ist. Und manchmal lenken sie den Blick auf etwas ganz anderes, vorher nie Wahrgenommenes. Etwas, für das es sich weiterzumachen lohnt.