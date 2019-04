Auf die Fans von Iron Man (Robert Downey Jr.) wartet ein ziemlicher Schock. (Marvel Studios/Walt Disney Germany/dpa)

Selten hat in der Historie der US-Superheldenfilme ein Streifen im Publikum so großes Staunen ausgelöst wie „Avengers: Infinity War“. Der Film, der vor einem Jahr in die deutschen Kinos kam, überraschte mit einem so melancholischen wie brutalen Ende: Mit einem Fingerstreich hatte Bösewicht Thanos (gespielt von Josh Brolin) mal eben die Hälfte des Universums vernichtet. Dass dabei ein Teil des Superheldenteams der Avengers auch dran glauben musste, sich einfach in Staub auflöste, machte die Sache für Fans nicht eben einfacher. Nun ist die Spannung fast ins Unerträgliche gestiegen: Wie wird es weitergehen nach diesem unglaublichen Finale?

Die Antwort liefert ab sofort „Avengers: Endgame“, ein drei Stunden langes Superheldenepos, erneut entstanden unter der Ägide der Brüder Anthony und Joe Russo. Auf großer Leinwand zu sehen sind Mimen wie Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Brie Larson, Paul Rudd und Chris Hemsworth.

Der Anfang des neuen „Avengers“-Streifen ist von ähnlich nachdenklicher Art wie das atemberaubende Finale von „Infinity War“. Zwar gelingt es den noch verbliebenen Avengers (auf Deutsch etwa: die Rächer), schnell und überraschend mit Thanos abzurechnen. Das eigentliche Problem aber ist damit nicht gelöst: Wie bekommt man all die lieben Verwandten, die Freunde und Weggefährten zurück, die Thanos im Vorgängerfilm pulverisiert hat? Ausgerechnet „Ant-Man“ (erneut: Paul Rudd) hat da eine Idee. Hat er doch die Apokalypse in einer Art Schwarzem Loch überlebt, einer physikalischen Anomalie, in der die Gesetze der Zeit außer Kraft gesetzt sind. Man bräuchte eine Zeitmaschine, das sieht schließlich auch Mastermind Iron Man ein. Eine Maschine, mittels derer sich das Thanos‘sche Unheil rückgängig machen lässt. Und so schicken sich unsere Helden an, in der Vergangenheit ein paar menschenrettende Reparaturmaßnahmen vorzunehmen.

Eine wunderbare Überraschung für Hulk

Auch der vierte „Avengers“-Film bleibt der bisherigen Linie treu: Seine Stärken liegen weniger in den teils kruden, nicht immer nachvollziehbaren Erzählsträngen rund um Zeitreisen und „Infinity Steine“, sondern erneut in der liebevollen Figurenzeichnung. Eine besondere Rolle kommt in „Endgame“ Tony Stark alias Iron Man zu. Nicht nur, dass die ersten Filmminuten komplett Starks Seelenwundheit gewidmet sind, auf Anhänger des so schlauen wie vorlauten Eisenmannes wartet ein veritabler Schock. Eine wunderbare Überraschung hält der Film für den sanften Riesen Hulk parat, dem es endlich gelingt, die ihn ausmachenden Gegensätze in Einklang zu bringen. Auch für Captain America ersinnt das Drehbuch manch hübschen Moment.

„Avengers: Endgame“ fühlt sich an wie eine Mischung aus Psychotherapie, Familienzusammenführung und Nostalgie. Und: Die Fülle an Figuren macht schwindlig. Kaum ein Charakter aus den zurückliegenden drei „Avengers“-Filmen (der erste kam 2012 ins Kino) fehlt. Das wird Fans erfreuen, Neueinsteiger dürfte die Masse an Charakteren, die Vielzahl an Anspielungen aber überfordern. Das ohnehin komplexe Gefüge wird durch die Zeitreisen noch komplizierter. Diese Reisen aber führen auch immer wieder zu kleinen Highlights. Darunter ist eine rührende Begegnung mit einem jugendfrischen Michael Douglas (der ja in den „Ant-Man“-Filmen eine tragende Rolle innehat). Kaum ein Trauma aus der Vergangenheit, das hier nicht noch einmal thematisiert wird. Sei es der Tod von Hawkeyes Familie, sei es Nebulas schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, Bösewicht Thanos.

„Avengers: Endgame“ sind also drei Kino-Stunden mit jeder Menge Unterhaltung, Leinwanddrama und Action. Kein Film der Reihe erforderte bisher so viel Sitzfleisch, in ihrer Gesamtheit betrachtet formieren sich die so spannenden wie selbstironischen, mit unzähligen Figuren aufwartenden Abenteuer der Avengers zu einem Epos, das in seiner Umfänglichkeit an die viel diskutierte Fantasy-TV-Serie „Game of Thrones“ erinnert.

Letzter Kurzauftritt für Stan Lee

Auch, wenn die Avengers als Team sich jetzt erst mal von all der Leinwandarbeit ausruhen dürfen: Das Marvel-Film-Universum dreht sich weiter. Für den Sommer etwa ist ein neuer „Spider-Man“ angekündigt. In „Far from Home“ soll es Peter Parker nach Europa verschlagen. Wenn man den Ankündigungen glauben darf, dann wird auch die von Scarlett Johansson verkörperte Black Widow in nicht allzu ferner Zukunft mit einem Solo-Film belohnt. Auch ein weiterer „Black Panther“ wird zu sehen sein, zudem ein dritter Teil der „Guardians of the Galaxy“. Marvel-Fans also werden nicht darben. Einen großen Wermutstropfen indes müssen sie schon jetzt schlucken: Stan Lee, ohne den es einen Gutteil der Comic-Helden des Marvel-Universums, ohne den es manch Figur aus „Avengers: Endgame“ nicht gäbe, der große, im zurückliegenden November verstorbene Comic-Erfinder hat in „Endgame“ seinen letzten Kurzauftritt. Erneut sehr überraschend, erneut hübsch-skurril.