Ein Bergdorf in der Provence, 1851. Louis Napoléon stürzt die Zweite Republik, um sich als Napoléon III. zum Kaiser der Franzosen zu krönen. Widerständler werden verhaftet, deportiert oder direkt erschossen. Und so ergeht es auch den Männern des kleinen Bergdorfes. Ausnahmslos werden sie von Soldaten verschleppt. Ihre Frauen bleiben zurück, verzweifelt und ohne Information darüber, was mit ihren Männern, Brüdern und Söhnen geschieht. So beginnt der Film „Das Mädchen, das lesen konnte“.

Violette (Pauline Burlet) ist dieses Mädchen. Mehr als ein Jahr ist seit dem Verschwinden der Männer ins Land gezogen. Die Frauen haben die harte Getreideernte und alles andere alleine gemeistert und somit ihr eigenes Überleben gesichert. Aber wie soll es langfristig ohne Mann weitergehen? Früher oder später wird das Dorf ohne Männer aussterben, da keine Nachkommen gezeugt werden können. Also schmieden die jungen Frauen des Ortes einen Plan: Sollte sich irgendwann ein Mann in ihr Territorium verirren, dann „gehört er allen“, so der einfache Beschluss, der jeglichen Gedanken an ein Mitspracherecht des entsprechenden Herren außen vor lässt.

Als plötzlich der Hufschmied Jean (Alban Lenoir) vor den Frauen steht, ist die Aufregung entsprechend groß. Violette bekommt die Aufgabe, Jean ein Zimmer zurechtzumachen und sich um den Gast zu kümmern. Über Literatur baut sich schnell eine Verbindung zwischen den beiden auf. Denn Violette beherrscht als Einzige in ihrem Dorf das Lesen und auch Jean interessiert sich für abendliche Lektüre. Und so entwickelt sich zwischen den beiden eine Romanze.

Ansonsten spielt das Lesen im Film eigentlich kaum eine Rolle. Eher scheint es, als wäre der französische Originaltitel den deutschen Filmvertrieben zu schlüpfrig gewesen: „Le Semeur“ heißt der Film im Original, was übersetzt etwa so viel bedeutet wie „Der Sämann“. Violettes Mutter fasst es in einer Szene kaltschnäuzig, aber treffend zweideutig zusammen: „Wir brauchen hier einfach nur einen Erntehelfer und keine unnötigen Komplimente“. Und so macht Jean, was von ihm verlangt wird und verteilt wortkarg seinen Samen im Dorf – und zwar nicht nur auf den Feldern. Ganz zum Ärger Violettes – denn die wünscht sich mittlerweile, es hätte das solidarische Versprechen zwischen ihr und den anderen Frauen nie gegeben.

Faszinierende Hintergrundgeschichte

„Das Mädchen, das lesen konnte“ ist das Spielfilm-Debüt der französischen Regisseurin Marine Francen und der Plot basiert auf einer Textvorlage mit spannender Geschichte: Auf wenigen Seiten hielt die Französin Violette Ailhaud 1919, nur wenige Jahre vor ihrem Tod, fest, was ihr und den anderen Frauen ihres Dorfes Anfang der 1850er-Jahre widerfahren ist. Sie gab das Manuskript ihrem Anwalt, mit dem Auftrag, es bis 1952 zu verwahren, um es dann, 100 Jahre, nachdem die beschriebenen Ereignisse stattfanden, an ihre Nachkommen weiterzugeben. Violette Ailhaud hat ein ganz persönliches Geheimnis niedergeschrieben, das sie ein Leben lang für sich behalten hatte.

Diese Hintergrundgeschichte ist faszinierend, genauso sind die wunderschönen (Landschafts-)Bilder des Filmes hervorzuheben. Durch das ungewöhnliche 4:3 Bildformat verstärkt sich das Gefühl von Nähe für den Zuschauer, aber auch das der Enge und einer in sich eingeschränkten Lebenswelt wird vermittelt. All das ist in Francens Debüt durchaus gelungen. Alles in allem zeichnet der Film ein vorwiegend authentisches, von Blicken anstatt von Dialogen geprägtes Bild mit dem löblichen Ziel, die weibliche Lust auf eine unaufgeregte, bodenständige Art und Weise auf der Leinwand zu thematisieren.

Doch leider reicht das alles nicht aus, um über seine Schwächen hinwegzutäuschen. So sehr man sich auch bemüht, die Gedankengänge der Dorfbewohnerinnen, die in einer so anderen Zeit lebten als der heutigen, nachzuvollziehen: Es bleibt unglaubwürdig, dass Frauen, die so viel verloren haben und mit harter Arbeit ihr eigenes Überleben sichern müssen, gleichzeitig ohne jeden Zweifel davon überzeugt sind, dass nur ein Kind sie zu einer vollwertigen Frau macht ,und dass allein dieser Gedanke zu ihrem sehnlichsten Herzenswunsch wird.

Francen präsentiert die Frauen in ihrem Film einerseits als emanzipierte Gruppe, die den Dorfalltag problemlos und strukturiert alleine meistert. Auf der anderen Seite ist die Rückkehr der Männer (und nach einer Weile scheint es auch egal, ob der eigenen oder irgendwelcher Männer) das Einzige, worüber die Frauen sprechen und nachdenken. Ihr ganzes Dasein wird auf ihre Triebe und ihren Wunsch, Frau und Mutter zu sein, beschränkt. Mehr Facetten gibt es nicht. Eigenständigkeit und Stärke sehen aus heutiger Sicht anders aus.

Francen konnte mit ihrem Debüt bereits einige Preise, darunter den Preis für den besten Debütfilm beim internationalen Filmfestival von San Sebastián 2017, abräumen. Und eines kann man dem Film trotz diverser Kritikpunkte auch keineswegs absprechen: Er bietet definitiv sehr viel Diskussionspotenzial.