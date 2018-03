Nachsitzen der besonderen Art: Kreisschulrätin Kessler, verkörpert vom vormaligen Bremer Schauspielensemblemitglied Jördis Triebel, verhört den Schüler Erik (Jonas Dassler). (Julia Terjung)

Im Wendejahr 1989 erschien im Hamburger Rotbuch-Verlag ein Gedicht des ostdeutschen Dramatikers Heiner Müller, das den niedergeschlagenen Volksaufstand in Ungarn thematisiert: „DAILY NEWS NACH BRECHT / 1989 / Die ausgerissenen Fingernägel des Janos Kadar / Der die Panzer gegen sein Volk rief als es anfing / Seine Genossen Foltrer an den Füßen aufzuhängen / Sein Sterben als der verratne Imre Nagy / Ausgegraben wurde oder der Rest von ihm / BONES AND SHOES Das Fernsehen war dabei / Verscharrt mit dem Gesicht zur Erde 1956 / WIR DIE DEN BODEN BEREITEN WOLLTEN FÜR FREUNDLICHKEIT / Wieviel Erde werden wir fressen müssen / Mit dem Blutgeschmack unsrer Opfer / Auf dem Weg in die bessere Zukunft / Oder in keine / Wenn wir sie ausspein“.

Insofern der "Weg in die bessere Zukunft" einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz betreffen sollte, war dieser bereits in den 50er-Jahren durch sowjetische Besatzer entwertet worden: Nach dem niedergeknüppelten Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR lieferte die gleichfalls mit blutigen Repressalien beantwortete Volkserhebung im Oktober 1956 in Budapest binnen kurzer Zeit das zweite Beispiel für einen real versagenden Sozialismus. Entsprechend enttäuscht, verängstigt und verstört waren im Ostblock jene zuvor engagierten ideologischen Aufbauhelfer, deren Utopie von einer befriedeten und egalitären Gemeinschaft nun nachhaltigen Schaden nahm.

Der in der DDR angesiedelte Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer", über dessen Titel man streiten kann, erzählt aus einem Jahrzehnt, in dem Ideologie und Aufbaupathos mitten in Europa ihre Unschuld verloren. Regisseur Lars Kraume ("Der Staat gegen Fritz Bauer") inszeniert auf eindringliche Weise eine Geschichtslektion in Kombination mit einem Gewissensdrama.

Es ist mithin ein moralisches Lehrstück zu besichtigen, das Systemkritiker wie Heiner Müller und Bertolt Brecht ähnlich zugespitzt hätten formulieren können. Im Mittelpunkt steht eine Klasse in Stalinstadt (heute: Eisenhüttenstadt). Wenige Monate vor dem Abitur stehen die Jungen und Mädchen, als sie eine Nachricht wie ein Schlagstock trifft: In Ungarn walzen Sowjets brutal eine Volkserhebung nieder.

Das jedenfalls haben die Schüler Kurt (Tom Gramenz) und Theo (Leonard Scheicher) bei einer Westberlin-Visite in der Wochenschau gesehen. Und das besagen auch Radioberichte des Rias, dieser "freien Stimme der freien Welt", der die Schüler bei dem greisen Sonderling Edgar (Michael Gwisdek) lauschen.

Lust- und Erkenntnisgewinn

Ausgerechnet den Geschichtsunterricht nutzen die Schüler für eine Solidaritätsbekundung. Ihr stummer Protest – zwei Schweigeminuten – ist in gewisser Hinsicht beredter als jede skandierte Parole. Und er hat rüde Konsequenzen: Funktionäre vom Schuldirektor (Florian Lukas) über die Kreisschulrätin (Jördis Triebel) bis hin zum Volksbildungsminister (Burghart Klaußner) wollen das vermeintlich konspirative Geschehen rekonstruieren, um Schuldige benennen zu können – im zermürbenden Verhörgestus des Stalinismus. Das hat naturgemäß Folgen für den Zusammenhalt der Schüler und ihrer Familie. Zusehends werden ihre Beziehungen durch Ausflüchte, Notlügen und Verrat dynamisiert.

Nach einer wahren Begebenheit, genauer: nach einem Sachbuch von Dietrich Garstka, hat Lars Kraume einen beklemmenden Film gedreht, der bis in die Nebenrollen hochklassig besetzt ist. Unter anderem wirken Roland Zehrfeld und Götz Schubert in dem atmosphärisch dichten Werk mit, das erstaunlich viel historische Poesie aus der piefigen DDR-Ausstattung und dem entsprechenden Zungenschlag bezieht. So lässt sich Nachhilfe in Geschichte mit Erkenntnis- und Lustgewinn goutieren.