Eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelt sich zwischen dem jungen Franz (Simon Morzé) und dem alten Sigmund Freud (Bruno Ganz). (Domenigg/DPA)

Es gibt Filme, die lassen sich nur schwer einordnen, kaum in eine Schublade stecken und mit Worten nicht leicht beschreiben. Die deutsch-österreichische Produktion „Der Trafikant“ ist so ein Film. Das fängt schon beim Genre an. Ist es eine Liebesgeschichte? Ein Drama? Eine Coming-of-Age-Erzählung oder doch ein Historienfilm über Wien in den 1930er-Jahren, kurz bevor Hitlers Truppen das Kommando übernehmen? Irgendwie ist „Der Trafikant“ ein bisschen von alledem und macht es dem Rezipienten ganz und gar nicht leicht, sich auf ein einfaches „guter Film“ oder „schlechter Film“ festzulegen. Ein Versuch: Regisseur Nikolaus Leytner und sein Team haben einiges richtig gemacht, aber auch vieles falsch.

Fasziniert vom „Deppendoktor“

Der Film basiert auf dem 2012 erschienenen gleichnamigen Bestseller des österreichischen Schriftstellers, Drehbuchautors und Schauspielers Robert Seethaler und spielt in Österreich des Jahres 1937. Der 17-jährige Franz (Simon Morzé) lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Hütte am Attersee. Als das Geld knapp wird, schickt sie ihn nach Wien, um bei einem abgelegten Liebhaber, dem Trafikanten – sprich Tabak- und Zeitschriftenhändler – Otto Trsnjek (Johannes Krisch) im Laden zu helfen. Franz, der in seiner kleinen behüteten Welt ganz glücklich zu sein scheint, zeigt sich erst wenig begeistert, tritt dann aber seine Reise an.

In Wien angekommen führt Trsnjek ihn in die Geheimnisse des Trafikantendaseins ein, und es gibt noch jemandem, von dem Franz beginnt zu lernen, allerdings eher fürs Leben: den Psychoanalytiker Sigmund Freud (Bruno Ganz). Er ist Stammkunde im kleinen Tabakladen von Trsnjek und fasziniert Franz von dem Moment an, als er hört, das Freud auch der „Deppendoktor“ genannt wird und „den Leuten den Kopf wieder gerade richtet“.

Genau das, was er in dieser neuen und befremdlichen Lebenssituation braucht. Die beiden freunden sich an, und für die eine oder andere zugesteckte Havanna hier und da gibt der 82-jährige Freud seinem jungen Anhänger Ratschläge. „Such dir ein Mädchen“, ist einer davon, und prompt verliebt Franz sich in die hübsche Böhmin Anezka (Emma Drogunova), die ihren Verehrer nur „Burschi“ nennt und mehrmals für schlimmen Liebeskummer sorgt – wieder ein Fall, wo nur noch Sigmund Freud helfen kann.

Als sei das alles noch nicht genug Verwirrung für einen 17-Jährigen, der dass erste Mal weit weg von Zuhause Großstadtluft schnuppert, steht Österreich zeitgleich kurz vor dem Anschluss an Hitler-Deutschland. Täglich tauchen mehr Hakenkreuze auf den Straßen auf. Antisemitismus ist an der Tagesordnung, Andersdenkende werden verfolgt und unter fadenscheinigen Begründungen festgenommen. All das sorgt dafür, dass Franz viel zu schnell erwachsen werden und auch das letzte bisschen seiner jugendlichen Unbedarftheit ablegen muss.

Ein Reifungsprozess, der stets etwas unglaubwürdig bleibt

Leytner erzählt die Geschichte in malerischer, bildstarker Kulisse, die aufgrund ihrer kontrastreichen Farbigkeit in Sepiatönen den Filmkulissen-Charakter allerdings nie ganz ablegt und stets ein wenig konstruiert wirkt. Das trägt leider auch dazu bei, dass die wirklich tragische Geschichte den Zuschauer nicht so stark ergreift wie sie könnte.

Und auch Franz' persönliche Entwicklung in diesem Coming-of-Age-Drama hat so ihre Haken. Zu Beginn des Filmes ist er noch der naive Junge vom Dorf, der sich kein Stück für Mädchen interessiert, sondern lieber zusammen mit einem toten Biber in einer Wassertonne taucht. Kaum in Wien angekommen ist von dem teils sonderbaren, kindlichen Verhalten nichts mehr zu erahnen. Franz bestellt wie selbstverständlich Bier auf einem Rummel, spricht Anezka an (wenn auch etwas unbeholfen) und entpuppt sich als selbstständige und verlässliche Arbeitskraft sowie schließlich als gereifter Mann mit politischem Gewissen.

Mehr zum Thema Der neue „Halloween“-Film Michael Myers ist zurück Am Donnerstag kommt der mittlerweile elfte „Halloween“-Film in die deutschen Kinos. Auch Jamie Lee ... mehr »

Nur im Gespräch mit Freud darf er zeitweise weiterhin der naive Junge sein. Ein Reifungsprozess, der trotz der prägenden Ereignisse und Lebenseinschnitte stets etwas unglaubwürdig bleibt. Das hat wohl auch Leytner selbst gemerkt und geschickt versucht, dies mit wirren Traumsequenzen sowie mit Blenden abzuschwächen, die gegenüberstellen, wie Franz in einigen Situationen gerne reagieren würde und wie er wirklich reagiert. Ein gelungener Kniff.

Auch schauspielerisch überzeugt der Cast von „Der Trafikant“ durch die Bank. Allen voran Bruno Ganz als wirklich großartiger Sigmund Freud, den nach dieser Darbietung wohl jeder gerne als ratgebende Großvaterfigur an seiner Seite hätte. So wird aus „Der Trafikant“ am Ende doch noch ein Film, der trotz einiger Schwächen nachwirkt.