Joaquin Phoenix mit todschickem Hawaii-Hemd in einer Szene aus „Don‘t worry – weglaufen geht nicht“. (Scott Patrick Green)

John Callahan hat ab und an auch selbst Filme gedreht. Einer, der auf YouTube verfügbar ist, heißt „I Think I Was An Alcoholic“ (Ich denke mal, ich war ein Alkoholiker) und zeigt gleich mehrere seiner Talente: Der 2010 gestorbene US-amerikanische Cartoonist zeichnete auf lakonische Art mit schnoddrigem Strich, und sein Humor war tiefschwarz.

Was auch bedeutet: Er richtete sich gegen alles und jeden. Auch gegen Minderheiten, weil schließlich auch die einen Anspruch darauf haben, kräftig durch den Kakao gezogen zu werden – sie nicht zu verspotten, wäre nur eine andere Art von Diskriminierung. John Callahan wusste, wovon er sprach. Er machte sich auch gerne lustig über sich selbst und damit auch gleich über alle Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder auf andere Art behindert sind. Und/oder Alkoholiker sind.

Nun hat der amerikanische Independent-Regisseur Gus van Sant, der in seinen Produktionen stets Außenseiter porträtiert, einen Spielfilm über John Callahan gedreht, der am Donnerstag in den Kinos anläuft. Der Titel klingt wie eine dieser selbstironischen Sentenzen des Zeichners über sich selbst: „Don‘t worry – weglaufen geht nicht“ (im Original: Don‘t worry – he won‘t geht far on foot). Das ist ganz wörtlich gemeint, denn mit 21 Jahren hatte der Zeichner einen schweren Autounfall, verursacht durch einen stockbesoffenen Kumpel. Seit dieser Zeit saß Callahan im Rollstuhl, doch obwohl Alkohol der Grund für den Unfall war, sollte es noch eine Weile dauern, bis er sich davon lossagen konnte.

Mehrfach gebeutelt

Gus van Sant („My private Idaho“, „Elephant“, „Milk“) hat, basierend auf Callahans Memoiren, weder ein klassisches Biopic gedreht noch einen rührseligen Film über einen an Einsamkeit leidenden Behinderten. Er hat sich für eine Erweckungsgeschichte in mehreren, ineinandergeschachtelten Kapiteln entschieden. Das funktioniert, weil er Joaquin Phoenix diesen widersprüchlichen Charakter spielen lässt.

Phoenix, einer der begabtesten US-amerikanischen Darsteller seiner Generation („Walk The Line“, „Her“), legt diesen mehrfach gebeutelten Menschen mit einer verblüffenden Mischung aus Gelassenheit und hektischem Aktionismus an, das verhilft dem Film zu viel Glaubwürdigkeit, einer verblüffenden Leichtigkeit und außerdem zu einem klaren Zentrum. Selbst in Situationen, in denen der 43-jährige Phoenix einen John Callahan spielt, der erst Anfang 20 ist.

Gerade Letzteres wäre in einem Film, dem es auf dokumentarische Genauigkeit ankommt, unfreiwillig komisch – in „Don‘t worry“ allerdings wirken die seltsamen Perücken und Brillen, mit denen Phoenix ausstaffiert ist, eher als eine Art Verfremdungseffekt. Denn Gus van Sant interessiert sich nicht für Detailtreue, sondern für die Entwicklung seines Protagonisten, der verletzlich und naiv ist, in seinen Zeichnungen aber gnadenlos austeilt.

Deshalb ist der Film auch um die zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker (AA) zur Abstinenz herum gestrickt, wobei Abstinenz hier nichts anderes meint als: ein selbstbestimmtes Leben führen. John Callahans Leben ist lange durch Zwänge eingeengt. Seine Mutter kennt er nicht, sie hat ihn als Baby weggegeben, die Sehnsucht und Suche nach ihr wird ihm zur fixen Idee. In der Pflegefamilie ist er so unglücklich, dass er schon mit 13 Jahren mehrere Flaschen Gin pro Tag trinkt.

An keiner Stelle sentimental

Nach dem Unfall sieht Callahan sich erst recht als Opfer, doch dann findet er Halt in einer skurrilen AA-Gruppe. Gus van Sant konnte unter anderem die Sängerinnen Beth Ditto und Kim Gordon (Sonic Youth) als Nebendarstellerinnen gewinnen, auch Alt-Star Udo Kier ist dabei. Strahlender Mittelpunkt der Gruppe und neben Joaquin Phoenix zweiter charismatischer Fixpunkt des Films ist allerdings Jonah Hill als reicher Erbe Donnie mit viel Jesus-Appeal.

Er wird zum Beichtvater und Mentor, und Callahan schafft es schließlich vor allem dank Donnies Hilfe, neu anzufangen. Gleichzeitig geht es auch mit einer Karriere als Cartoonist voran. Porträts mit derart optimistischem Unterton sind eigentlich eher der Stoff, aus dem Hollywood-Standardwerke gemacht sind. Gus van Sants Film wirkt allerdings an keiner Stelle sentimental.

Das liegt nicht nur an der fehlenden linearen Erzählweise und den immer wieder eingestreuten animierten Karikaturen, sondern auch an dem leicht irrealen Touch, der den Film durchzieht. Alle Figuren sind liebenswert überzeichnet. Am auffälligsten ist dies bei John Callahans schwedischer Freundin Annu, die von Rooney Mara gespielt wird und als eine Art Erscheinung durch den Film schwebt. Gus van Sants Verdienst ist es auch, diese Überzeichnungen nie zu Karikaturen werden zu lassen.