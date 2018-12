Marziyeh Rezaei, die sich selbst spielt, will Schauspielerin werden. (Weltkino Filmverleih)

Jafar Panahi ist nie allein. Immer ist da auch seine Geschichte: die des iranischen Regisseurs mit Berufsverbot und Ausreisesperre; die des Rebellen, der trotzdem weiterdreht, der Filme wie „Dies ist kein Film“ oder „Taxi Teheran“ macht, letzteren sogar zur Berlinale schmuggelte, wo er 2015 den Goldenen Bären gewann. Panahis Filme sind, ob sie wollen oder nicht, immer politisch. Sie sind Akte des kontrollierten Widerstands, des Freiheitskampfes im Kleinen. Sein neuer Film „Drei Gesichter“, der am 26. Dezember anläuft, verdeutlicht das besonders.

Vielleicht mehr als alle anderen, sind Panahis Werke viel mehr als das: Die Kritik, die ihre Existenz an sich unweigerlich übt – über die Macht des Staates und die Ohnmacht des Einzelnen –, klingt nur leise an, ist immer nur implizit Thema.

Panahi ist, das vor allem, ein Menschenfreund. Die Figuren seiner Geschichten, so verschroben sie oft sind, zeichnet er mit Wärme und Wohlwollen. Panahi ist ein hervorragender Beobachter, er sieht die Macken und Schrullen, er imitiert sie in Perfektion, er verleiht ihnen eine feine Komik. Aber er führt die Absonderlichkeiten der anderen nie vor. Er feiert sie.

In „Drei Gesichter“ erzählt Panahi die tragische Geschichte von Marziyeh, einem Mädchen aus einem Dorf im Norden Irans. Marziyeh will Schauspielerin werden und darf nicht. Obwohl sie die Schauspielprüfung in Teheran bestanden hat, lassen ihre Eltern sie nicht gehen.

Marziyeh soll heiraten und Kinder kriegen; das tun, was Frauen eben tun. Der Zuschauer erfährt all das aus einem verwackelten Handyvideo, das Marziyeh gedreht und an die bekannte Schauspielerin Behnaz Jafari geschickt hat. Der Clip ist, so scheint es, ein Abschied: Sie sehe keinen Ausweg, sagt Marziyeh, und legt sich eine Schlinge um den Hals. Dann endet das Video. Nach allem, was Jafari weiß, ist das Mädchen tot.

Oder doch nicht? Schockiert macht Jafari sich zusammen mit Regisseur Jafar Panahi auf den Weg. Von Teheran aus rumpeln sie über staubige Schotterpisten ins nordiranische Nirgendwo, ein ziemlich trister Roadtrip in Zeitlupe. Wie auch Marziyeh Rezaei und Jafar Panahi, die in ihrer Heimat tatsächlich eine Schauspielgröße ist, spielt Panahi sich selbst.

Widrige Bedingungen

Auch im Film ist er Regisseur mit Berufsverbot, die Leute kennen ihn. Wie nebenbei gelingen so Verweise auf die widrigen Bedingungen, unter denen er arbeiten muss. „Der Herr darf das Land nicht verlassen“, erklärt Jafari einem neugierigen Dorfbewohner. Immer wieder klagt der Film sanft an und wirft die Frage auf, wie ein solcher Film so gelingen konnte. Panahi hat ihn nämlich mit nur einer Kamera und einem Kameramann gedreht. Entstanden ist ein Film, dem seine Reduziertheit nur gut tut, in dem nichts von seinen Figuren und ihren Geschichten ablenkt. Jafari und Panahi fragen sich auf der Suche nach dem Mädchen quer durch die Provinz, lassen sich von Bauern und Dorfältesten die Welt erklären.

Auch hier scheint Panahis Liebe zu menschlichen Eigenarten immer wieder durch. Die oft wunderbar schrägen Dialoge treiben den Plot nicht voran, Panahi scheint sie einzubauen, weil sie so eben sind, die Menschen. Sie reden ohne Pointe, wollen ihre Geschichten erzählen.

„Seine Eier sind ein wahres Wunder“, sagt ein Viehzüchter über seinen Lieblingsbullen. Ein anderer Dorfbewohner erklärt lang und breit die Hupregeln in den Bergen. Wer rauffährt, muss Laut geben, um Zusammenstöße zu vermeiden. Panahi nickt höflich, dann fahren sie weiter.

Am Ende finden sie Marziyeh, es geht ihr gut, soweit das möglich ist in einem fremdbestimmten Leben. „Ihr Problem ist, dass sie den Mund nicht halten kann“, sagt Marziyehs Mutter über ihre Tochter. Meinungen als Schwäche, die Erwartungen anderer als Schicksal. Jede Frau, die sich den Regeln widersetzt, ist eine, die es zu korrigieren gilt. Panahi kommentiert diese Szenen nicht; er lässt Frauen reflektieren und Männer herumbrüllen. Die patriarchale Gesellschaft entlarvt sich so selbst. Zurück bleibt ein beklemmendes Gefühl. Ein Film, der nachhallt.