Nichts für zarte Kinderseelen: Auch in „Jurassic World 2 – Das gefallene Königreich“ wimmelt es von blutrünstigen Sauriern. (Universal Pictures Germany / dpa)

Es kommt, wie es kommen muss – in jeder Hinsicht. So funktioniert schließlich Popcornkino, so produziert Steven Spielberg Kassenknüller, und genau so ist die Reihe "Jurassic Park" und "Jurassic World" aufgebaut. Der fünfte Teil mit dem Untertitel "Das gefallene Königreich" macht keine Ausnahme. Alle Erwartungen, die man erfahrungsgemäß an derartige Action- und Science-Fiction-Filme stellen kann, werden vollends erfüllt.

Das heißt: Die Menschheit geht zu weit und verliert die Kontrolle über die Geister, die sie rief. Allenthalben lauert entsprechend Lebensgefahr, entfesselte Bestien legen alles in Schutt und Asche, im immerwährenden Kampf siegen einmal mehr die Guten und Gescheiten gegen die Bösen und Brutalen.

Die Handlung schließt an die Vorgänger-Episode "Jurassic World" an: Skrupellose Geschäftsleute hatten in dem 2015 veröffentlichten Streifen einen Dinosaurier-Vergnügungspark geschaffen, für den Genetiker neue, gefährliche Arten züchteten. Sie brachen aus, verwüsteten den Park, er musste geschlossen werden.

In "Das gefallene Königreich" versuchen Saurier-Schützer, die auf der Insel verbliebenen Tiere zu retten, denn durch den Ausbruch eines Vulkans ist ihr Lebensraum bedroht. Owen Grady (dargestellt von Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) machen sich also erneut auf den Weg auf die Insel, um im Namen des Millionärs Sir Benjamin Lockwood (James Cromwell) und in gut zwei Stunden Filmdauer die Dickhäuter zu retten.

Es gibt selbstredend Gegenspieler: Der Raubtier-Kapitalismus macht weder vor dem Eiland Isla Nublar halt, noch vor Dinosauriern – eine Neuzüchtung namens Indoraptor soll als Waffe verkauft werden. Die Macher der neuen Episode, darunter Regisseur Juan Antonio Bayona, haben an nichts gespart, um für Schreckmomente und Nervenkitzel zu sorgen.

Rafinesse und Selbstironie fehlen

Die Reptilien sind in allen Arten und Größen vertreten, die Kamera kriecht ihnen bis in die Poren und bis zum Zäpfchen. Auf sie mit Gebrüll! ist hier wortwörtlich zu nehmen. Es fehlt weder an den üblichen Effekten noch an Hollywood-Kitsch; es gibt sogar einige, wenige hübsche Überraschungen. Es wird wie verrückt verfolgt und geflohen, zu Fuß, in Fahrzeugen, am Boden und in der Luft, vor Zähnen, Krallen und Kugeln, vor Lava und Feuer.

Die Musik ist bombastisch, die Dialoge sind aufs Nötigste reduziert, die Witze müde und massentauglich. Was man im Action-Kino des 21. Jahrhunderts indes erwarten dürfte und was einige Superhelden-Filme vormachen, was man in "Jurassic World 2" aber vollkommen vergebens sucht, ist etwas Raffinesse und ein Hauch von Selbstironie. Das gefallene Königreich nimmt sich durchweg bierernst und bedient noch jedes Klischee: Der IT-Spezialist, der zum Saurier-Rettungsteam gehört, ist ein Nerd, Schwächling und Brillenträger, der irgendwann über sich hinauswachsen darf.

Die Enkelin des Millionärs ist nicht nur niedlich, sondern hat das Herz einer Löwin und ist blitzgescheit. Die beiden Hauptpersonen sind ansehnlich, sie ist schlau, er ist stark, irgendwann sinken sie sich in die Arme. Die darstellerische Leistung der Hauptfiguren ist derart übersichtlich, dass Toby Jones als Saurier-Händler und Jeff Goldblum als Ian Malcolm ohne größere Anstrengungen mit Abstand herausragen.

Goldblum darf obendrein das letzte Klischee erfüllen, ohne das derlei Filme nicht auskommen dürfen. Er ist der personifizierte erhobene Zeigefinger, er verkündet die Botschaft: Unheil droht, wenn sich der Mensch derart an der Natur vergeht. Dass zum Schluss nicht nur die Guten obsiegen, sondern auch Saurier, dürfte niemanden überraschen: "Jurassic World" ist als Trilogie angelegt.