Roma Tsver als Mike (links) und Teo Yoo als Viktor jammen gemeinsam in „Leto" von Kirill Serebrennikow.

Mit „Leto“ läuft am Donnerstag ein Film in den Kinos an, der bisher vor allem durch den Namen seines Regisseurs Schlagzeilen gemacht hat. Kirill Serebrennikow konnte sein Werk nicht fertigstellen, kurz vor dem Ende der Dreharbeiten im August 2017 wurde er in Russland verhaftet. Der absonderliche Vorwurf: Der Theater- und Filmregisseur soll umgerechnet knapp zwei Millionen Euro an Staatsgeldern veruntreut haben.

Er steht seitdem unter Hausarrest und gilt mithin als eines der prominentesten Opfer des Regimes von Wladimir Putin, das bestrebt ist, seine Kritiker mundtot zu machen. Serebrennikow hat sich immer wieder furchtlos gegen die Macht der wiedererstarkten orthodoxen Kirche oder die Annexion der Krim gestellt. „Leto“ konnte er nur per Videoanweisungen fertigstellen, die Uraufführung beim Filmfestival in Cannes geriet zur Solidaritätsadresse an den Künstler.

Und sie drückte dem Film den Stempel eines politisch widerständig gemeinten Werks auf. Das allerdings beschreibt „Leto“ nur unvollständig. Denn Serebren­nikow spürt zwei Stunden lang mit Witz, Komik und Melancholie einem Lebensgefühl nach, einem Momentum, in dem alles möglich scheint, einiges möglich wird, anderes nicht. Denn die Umstände, sie sind nicht so in der Sowjetunion des Jahres 1981.

Es ist Sommer in Leningrad – Leto ist das russische Wort für diese Jahreszeit. Mike Naumenko (Roma Tsver) und seine Band sind die Helden derjenigen, die ihre persönliche Freiheit über Rock und freche Texte definieren. Kameramann Vladislav Opeylants verpasst dem in poetisch ausgeleuchteten Schwarz-Weiß-Bildern gedrehten Film von Beginn an viel Dynamik. Fans der Band klettern über eine improvisierte Leiter durchs Fenster in den staatlichen „Rock-Club“, verstecken sich in der Herrentoilette, und dann folgt ihnen die Kamera zur Bühne, wo Naumenko ganz Rock‘n‘Roll-typisch über ein „Miststück“ singt.

Kurz danach gibt es idyllische Bilder einer Session im Wald, es wird viel gebechert, man feilt an Songs, badet nachts nackt im See, ein bisschen Punk-Attitüde ist dabei, aber auch viel 70er-Jahre-Glam-Rotzigkeit. Nicht umsonst sind Bands wie T. Rex, Iggy Pop und David Bowie die großen Vorbilder der Musiker und ihrer Entourage; die Plattencover werden mit Buntstiften abgemalt und an die Wände gehängt. Auch Viktor Tsoi (Teo Yoo) komponiert Songs. Er ist jünger als Naumenko, hungriger, respektloser, ohne Berührungsängste mit New Wave und sogar Disco, singt Texte über „Nichtsnutze“ und eine begehrenswerte „Achtklässlerin“, die nur mit Mühe die Zensur passieren. Tsoi wird mit seiner Band Kino ein großer Star in der UdSSR werden, bevor er 1990 mit 28 Jahren bei einem Unfall ums Leben kommt.

„Psycho Killer“ im Zug

Serebrennikow erzählt davon, wie der ältere Naumenko den jüngeren Tsoi unterstützt. Man freundet sich an, und beide lieben dieselbe Frau, die mit Mike Naumenko verheiratete Natascha (Irina Starshenbaum), deren Erinnerungen der Film nutzt. Ein Biopic ist er deshalb nicht. Er nimmt sich Versatzstücke aus den Biografien der beiden Rockstars, was dem Regisseur gleich den Vorwurf eingetragen hat, die Undergroundszene nicht authentisch gezeichnet zu haben.

Hatte er aber auch offenkundig gar nicht vor. Im Gegenteil, Serebrennikow streut immer wieder surreal wirkende Szenen ein, die wie Musikvideos inszeniert sind: Fahrgäste eines Busses singen eine ulkige Version von Iggy Pops „The Passenger“, „Psycho Killer“ von den Talking Heads begleitet eine Zugfahrt. Nach solchen Einlagen taucht immer derselbe Mann mit Brille auf und hält ein Schild hoch: „Das ist alles so nie passiert“. Serebrennikow thematisiert in „Leto“ nicht nur das hohe Gut künstlerischer Freiheit, er hat sie bei der Konzeption des Films auch einmal mehr für sich selbst in Anspruch genommen und dreht allen eine Nase.

Auch der Staatsmacht, die vor allem im Rockclub ihren Auftritt hat: Die Zuhörer dürfen auf keinen Fall von ihren Sitzen aufstehen und jubeln – bewegt sich einer nur minimal, kommt gleich der Ordnungsdienst angerannt. Auch hier gibt es eine dieser „So-nicht-passiert“-Szenen: Da flippt das Publikum aus, normales Konzertverhalten sozusagen. Ein so anarchische wie subtile Metapher: Freiheit ist auch die Freiheit, laut zu sein. Überall, nicht nur in Konzertsälen. Auch auf der Straße im heutigen Russland.