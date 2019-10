Wahnsinnig (und) komisch: Adele Haenel (links) als Kommissarin Yvonne und Pio Marmai als Antoine. (Neue Visionen Filmverleih/dpa)

In den ersten fünf Minuten denkt man, man ist im falschen Film: lautes Geballer, überall Polizisten, abgedroschene Drama-­Musik der Marke „Mission Impossible“, sehr viel Blut. Soll das die neue französische Komödie von Pierre Salvadori sein? Nein, es ist nur eine Gute-Nacht-Geschichte für den fünfjährigen Theo, von Mama Yvonne (Adele Haenel) erzählt. Sie ist jedoch wirklich Polizistin, und auch ihr Mann Jean (Vincent Elbaz) war es – bis zu seinem Tod. Doch der Held, als der er in der Geschichte dargestellt wird und an den Mama und Sohn glauben, war er nicht.

Antoine (Pio Marmai) saß acht Jahre hinter Gittern für einen Raubüberfall, an dem er nicht beteiligt war. Schuld daran ist Yvonnes korrupter Ehemann Jean, der mit den echten Räubern unter einer Decke steckte und als Polizist den unschuldigen Antoine als Täter überführt. Yvonne erfährt dies erst sehr viel später – zwei Wochen, bevor Antoine frei kommt. Sie ist geschockt – was erzählt eine Mutter ihrem fünfjährigen Sohn, wenn der Papa auf einmal Bösewicht statt Held ist? Sie lässt ihn in ihren ausgedachten Gute-­Nacht-Geschichten erst einmal ordentlich verprügeln.

Jean ist also tot, Yvonne verzweifelt, Antoine hat seine Strafe abgesessen und wird freigelassen. Und was macht man als freier Mann als erstes? Nach Hause kommen zu seiner treuen Frau Agnes (Audrey Tautou) – um sich dann vollends daneben zu benehmen. Wie Antoine es fomuliert: „Ich habe ein Recht dazu.“ So fängt er eine Schlägerei nach der nächsten an, klaut Geld und Kippen, beißt anderen Menschen regelmäßig ins Ohr. Yvonne geht davon aus, dass Antoine aus Frust über seine verlorenen Lebenszeit handelt und kann mit der Schuld nicht leben, dass ihr Mann für all das verantwortlich ist. Sie mutiert zu einer Art Schutzengel, der Antoine verfolgt und ständig aus der Patsche hilft.

Hinzu kommt Jeans ehemaliger Kollege Luis (Damien Bonnard), der damals Jeans korrupte Geschäfte unter Verschluss halten musste und nun Yvonnes irrationales Verhalten im Büro geheim halten muss. Aber auch er steht etwas neben sich (wie eigentlich alle Charaktere in diesem Pierre-Salvadori-Film), da er immer wieder von seinen Schwärmereien und Tagträumen durch – oh, Wunder – Yvonne abgelenkt ist.

Übertriebene Reaktionen

Der Film zeigt verschiedene Arten der Verzweiflung auf eine sehr humoristische Art: Die Verzweiflung Antoines, unschuldig zu sein, die von Yvonne, schuldig zu sein, die von Agnes und Luis gegenüber ihren völlig überdrehten und verwirrten Lieblingsmenschen. Unterbrochen wird der Film immer wieder von der gleichen bizarren Gute-Nacht-Geschichte, die Yvonne Theo erzählt und mit deren Variationen sie ihrem Sohn zu verstehen geben will, dass der Vater vielleicht doch kein Held war.

Es ist ein Film, den man bei schlechtem Wetter schauen will, damit die Laune steigt, wie auch schon „Bezaubernde Lügen“ von Pierre Salvadori, auch der mit Audrey Tatou. In einer der letzten Szenen gibt ihr Charakter Agnes eine schöne Zusammenfassung von Antoines Gemütszustand: „Du bist unschuldig zurückgekommen mit der Grausamkeit eines Opfers.“ Diese Grausamkeit kann wohl nur eine französische Komödie von Pierre Salvadori so witzig darstellen.

Weitere Informationen

Der Film „Lieber Antoine als gar kein Ärger“ läuft ab Donnerstag, 24. Oktober, in den Bremer Filmkunsttheatern.