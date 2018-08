"Herringbone Variation" heißt diese Arbeit von Ruth Leavitt aus dem Jahr 1974. (Ruth Leavitt)

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Oben drängen sich Bücher in Regalen, unten hängen an Wänden Bilder, die am Computer entstanden sind. Und dann noch diese beiden Bezeichnungen: „Programmierte Kunst“ zeigt die Kunsthalle Bremen bis zum 11. November – in ihrem Kupferstichkabinett. Ganz viel Kunsthistorie gibt es also schon durch die Platzierung der Werke an sich, und dann bringt Kunsthallendirektor Christoph Grunenberg noch die Zahl 1968 ins Spiel.

Vor 50 Jahren gab es die erste Schau, die sich dem noch jungen Medium Computergrafik widmete und die „einen der besten Ausstellungstitel überhaupt“ hatte, wie Grunenberg findet: „Cybernetic Serendipity“. Das ist beinahe unübersetzbar und bedeutet so etwas wie „glücklicher kybernetischer Zufall“. Die so benamste Schau war zunächst in London, dann in New York, San Francisco und Washington zu sehen. Ein halbes Jahrhundert später ist es die Kunsthalle Bremen, die eine der weltweit umfangreichsten Sammlungen an Computergrafik aus dem Zeitraum 1955 bis 1979 ihr eigen nennt. Ein Großteil der nun gezeigten Bilder stammt aus der Sammlung Herbert W. Franke, die die Kunsthalle 2006 ankaufen konnte.

Mit der Ausstellung wolle man nicht nur an die Anfänge erinnern und die Entwicklung bis heute skizzieren, sondern auch einem der Pioniere dieser Art von Kunst zum bevorstehenden 80. Geburtstag am 16. Dezember gratulieren, sagt Kuratorin Verena Borgmann. Von Frieder Nake, Professor für Informatik an der Hochschule für Künste Bremen, stammen einige der ausgestellten Werke, weitere von Georg Nees und Michael A. Noll, die ebenfalls zu den Gründungsvätern dieser Kunstrichtung zählen.

Zufallsgenerator spielt auch Rolle

„Hommage à Paul Klee“ ist ein Nake-Werk betitelt, eine Anordnung von Kreisen, geraden Linien und wüsten Strichen; 1965 entstanden und inspiriert durch die Linienstruktur von Klees Gemälde „Hauptweg und Nebenwege“ (1929). Dieses Bild ist mit einem bereits digital arbeitenden Computer entstanden, während die Zeit davor mit analogen Geräten bestritten wurde. Nake beschreibt den Unterschied folgendermaßen: „Analog bedeutet machen – man stellt eine neue Schaltung her.

Digital dagegen bedeutet sagen – ich kann Bilder denken, eine Idee haben, Formen einspeisen, die das Programm umsetzt.“ Mit im Spiel ist immer der Pseudo-Zufallsgenerator, der bei jedem neuem, auf Algorithmen basierendem Werk einer Serie minimale Abweichungen vom Schema verursacht. Die ersten, die sich seit Mitte der 1950er-Jahre mit dieser Art von Kunst befassten, waren, wie auch Nake, keine Künstler im eigentlichen Sinn, sondern Ingenieure oder Mathematiker.

Sinus- oder Sägezahnkurven wurden zu ästhetischen Produkten wie in der „Elektronischen Grafik“ von Herbert W. Franke. Erst Anfang der 70er-Jahre fächerte sich die Szene auf und produzierte nicht mehr ausschließlich Abstraktes. Grace C. Hertlein oder Ruth Leavitt schufen gegenständlich wirkende Szenerien, Otto Beckmann fertigte klecksartige Gebilde, schwarze Gebäudeverschachtelungen in „Ferner Hafen“ oder Jugendstil-Anmutungen in „Fin de Siècle“.

Harold Cohen experimentierte mit offenen und geschlossenen Formen, die er teilweise per Hand kolorierte, und konstruierte sogar eine Malmaschine für Porträts. Von der dem Geometrischen verpflichteten Vera Molnar, der die Kunsthalle 2008 eine Einzelausstellung widmete, sind Werke dabei, aber auch von Manfred Mohr, laut Frieder Nake dem kommerziell erfolgreichsten Computergrafik-Künstler. Von Frieder Nake gibt es zudem zwei neue Bewegtbild-Arbeiten zu sehen. „Wenn Computerkunst weiterhin als eigenständig angesehen werden soll, dann ist das die Zukunft“, sagt er dazu lapidar.

Weitere Informationen

„Programmierte Kunst – frühe Computergraphik.“ Kunsthalle Bremen, bis 11. November. Mittwochs bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, dienstags 10 bis 21 Uhr.