Aaron Samuel Davis, Mima Millo, Sebastian Rest, Emil Borgeest (von links) vor ihrem neuen Arbeitsplatz. (Jörg Landsberg)

Beim Tag der Offenen Tür am vergangenen ­Wochenende sind sie dem einen oder der anderen vielleicht schon über den Weg gelaufen: die vier Neuen im Ensemble des Theaters Bremen. Wir haben Emil Borgeest, Sebastian Rest, Aaron Samuel Davies und Mima Millo gefragt, was sie antreibt und was sie an den Goetheplatz verschlagen hat.

Emil Borgeest

wurde 1996 in München geboren. Bereits als Kind zog es ihn auf die Bühne, seine Liebe galt dem Ballett und dem zeitgenössischen Tanz. Mit 15 Jahren wurde er Mitglied des Jugendclubs des Münchner Volkstheaters. 2014/2015 sammelte Emil Borgeest Bühnenerfahrung im Jungen Resi am Residenztheater München. Danach begann er seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. In seinen letzten beiden Studienjahren arbeitet er im Schauspielstudio des Staatsschauspiels Dresden. Seine erste Rolle in Bremen spielt Emil Borgeest als Eitan in „Vögel“ von Wajdi Mouawad in der Regie von Alize Zandwijk.

Warum sind Sie Schauspieler geworden?

Ich habe keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Es ist die Ambivalenz, die mich reizt.

Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?

An der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Ans Theater Bremen hat es Sie verschlagen, weil…

...die Produktionsassistentin des Bremer Theaters, Franziska Benack, mein Abschlussvorspiel an der Hochschule gesehen und mich daraufhin zu einem Vorsprechen eingeladen hat. Dann kam noch eine Portion Glück dazu. Und zack, war ich in Bremen. Danke Franzi!

Ihr großes Vorbild ist…

Pina Bausch. Sie hörte nicht auf, Fragen zu stellen.

Und Ihre Traumrolle ist…

Ich würde es gerne einmal mit „Karoline“ aus „Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horváth versuchen.

Sebastian Rest

Sebastian Rest wurde 1985 geboren, hat Szenische Künste in Hildesheim studiert. Zuvor hat er bei diversen Film- und Theaterproduktionen mitgewirkt und war Regieassistent und Assistent der Künstlerischen Leitung an der Kammeroper Frankfurt. Er ist Mitglied des Theaterkollektivs VOLL:MILCH und des interdisziplinären Künstlerkollektivs Monster Control District. Die Film- und Theaterarbeiten der Kollektive wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und zu Festivals eingeladen. Für die Produktion „IOTA.KI“ war Sebastian Rest bereits in der Spielzeit 2018/19 am Moks als Dramaturg engagiert. Nun kommt er als neuer Dramaturg fest ans Haus.

Warum sind Sie Dramaturg geworden?

Ich bin eine Mischung aus Theatermacher und Theaterwissenschaftler, weil ich mich sehr gerne mit Inszenierungen auseinandersetze, sowohl praktisch als auch theoretisch. Den Begriff der Inszenierung verstehe ich dabei möglichst breit und umfassend. Als Dramaturg macht es mir große Freude, mich mit den Gedanken, Ideen und Konzepten anderer auseinanderzusetzen, mitzudenken, ein Team zu bilden und Fragen an die Kunst zu stellen.

Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?

In Hildesheim. Da habe ich Szenische Künste studiert. Das ist eine Art angewandte Theaterwissenschaft, also ein theaterwissenschaftliches Studium mit hohem Praxis-Anteil, bei dem sich Theorie und Praxis als Forschung gegenseitig bedingen und ergänzen.

Ans Theater Bremen hat es sie verschlagen, weil…

Das Junge Theater Bremen versucht, vielfältig in seinen Theaterformen zu sein. Es bietet klassisches literarisches Theater, aber auch Tanz- und Choreografie, Stückentwicklungen, und es verfolgt performative, postdramatische Ansätze. Darüber hinaus ist es sehr angenehm, an diesem Haus zu arbeiten. Die Menschen sind einfach nett, der Umgang ist respektvoll, hilfsbereit und solidarisch. Und das Haus versteht es auch als seine Aufgabe, dieses Arbeitsklima zu fördern und zu erhalten.

Ihr großes Vorbild ist…

Haben Dramaturgen auch Vorbilder? Meine Mutter mag Norbert Abels.

Welches Stück möchten Sie unbedingt einmal dramaturgisch begleiten?

Das wäre eine Proben- und Inszenierungsarbeit, bei der ich immer wieder überrascht werde und über die Möglichkeiten und Wirkungsweisen von Theater staune.

Aaron Samuel Davis

Aaron Samuel Davis machte 2018 seinen Master of Fine Arts in Choreography und Performance an der Tisch School of the Arts in New York. In seiner eigenen künstlerischen Arbeit beschäftigt er sich insbesondere mit der Schnittstelle zwischen Film, Kinematografie und Tanz. Aaron Samuel Davis hat bereits mit einer Vielzahl von Choreografen und Kompanien zusammengearbeitet. In der Spielzeit 19/20 schließt er sich den Unusual Symptoms an und ist festes Ensemblemitglied am Theater Bremen.

Warum sind Sie Tänzer geworden?

Ich tanze, weil ich eine Leidenschaft für Reisen und Bewegung habe. Ich bin mit Musik und Sport aufgewachsen, als ich jünger war, habe ich Posaune gespielt und Baseball. Ich denke, beides, Musik und Sport, haben mich zum Tanz geführt.

Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?

In unserem Haus gab es immer Musik, ich bin eins von neun Kindern, und wir waren immer in Bewegung, rannten umeinander herum, spielten „Reise nach Jerusalem“. Im Alter von neun Jahren begann ich mit Leichtathlethik – daher habe ich meine Schnelligkeit. Dann habe ich mich dazu entschieden, Tanz zu studieren, zudem Latein, Griechische Geschichte und Sprachen. Nach einem Aufenthalt an der Folkwang-Universität in Essen habe ich meinen Masters of Fine Arts in Choreography and Performance gemacht.

Ans Theater Bremen hat es Sie verschlagen, weil …

… ich auf fast magische Weise hierher geführt wurde durch Intuition und Gemeinschaft. Die Arbeiten, die ich hier gesehen habe, waren inspirierend, und als ich die Gelegenheit bekam, Teil des Theaters und der Unusual Symptoms zu werden, habe ich keinen Moment gezögert. Ich empfinde es als Ehre, mit engagierten Menschen zusammenzuarbeiten. Was mich aber am meisten einnimmt, ist der Sinn für Gemeinschaft, der sich durch die Arbeit einstellt. Und ich bin beeindruckt, wie viele Menschen unterschiedlichen Alters unsere Arbeit und unsere Bemühungen unterstützen.

Ihr großes Vorbild ist …

Meine Vorbilder sind die, die den Mut haben, zu scheitern, es noch mal zu versuchen, in Prozesse zu vertrauen und eine bedeutsame Arbeit zu schaffen. Besonders bewundere ich die Arbeit meiner Familie, meines Mentors und Kompositionsprofessors Phyllis Lamhut, von Toni Morrison, Nina Simone, John Coltrane, August Wilson, Kurt Jooss, Kyle Abraham, Usain Bolt, Spike Lee.

Ihre Traumrolle ist …

Rollen und Vorbilder ändern sich ständig. Aber ich habe eine Affinität für „Set/Reset“ von Trisha Brown, „Revelations“ von Alvin Ailey, „Green Table“ von Kurt Jooss. Und für die Rolle von Mookie in „Do the right thing“ von Spike Lee.

Mima Millo

Mima Millo hat an der Jerusalem Academy of Music and Dance studiert, dann arbeitete die Sopranistin am Meitar Opera Studio der Tel Aviver Oper. 2008 wurde sie mit dem First Price der Jerusalem Academy in der Bel-Canto Competition ausgezeichnet. 2018 zog sie als freischaffende Sängerin nach Berlin. Mima Millo ist als Donna Anna in „Don Giovanni“ zu erleben.

Warum sind Sie Sängerin geworden?

Das Sänger-Sein hat mich gesucht. In Indien gibt es den Glauben, dass die Seele sich ihr Schicksal aussucht. Ich wurde in eine Künstler-Familie hineingeboren: Meine Mutter ist Malerin, ich habe wahrscheinlich mit Materialien aus ihrem Studio gespielt, bevor ich laufen konnte. Meine Großeltern waren Schauspieler und haben das „Cameri Theatre of Tel Aviv“ gegründet und mein Großvater später zudem das „Haifa Theatre“. Beide haben maßgeblich das heutige Theaterverständnis in Israel geprägt. Ich wusste schon früh, dass ich klassische Sängerin werden wollte. Ich habe in jungen Jahren in einem großen Chor in Israel gesungen, der mit dem Israelischen Philharmonie Orchester musiziert hat. Ich hatte die Gelegenheit, mit Zubin Metha zu arbeiten. Zur Oper kam ich erst später, als mir klar wurde, wie vielfältig dieses Genre ist, und ich darin alles tun kann, was ich liebe.

Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?

Mit fünf Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen, und meiner Lehrerin ist aufgefallen, dass ich besser bin, wenn ich die Melodie mitsinge. Später habe ich Gesang studiert. Nach meiner Zeit am Meitar Opera Studio bin ich nach Berlin gezogen, um meinen Gesang weiterzuentwickeln und eine internationale Karriere zu beginnen. Dort habe ich unter anderem bei meiner Lehrerin Abbie Furmansky und dem Gesangscoach Chris Crans gelernt. Zudem habe ich angefangen, selbst zu unterrichten, dadurch wurde ich selbstbewusster. Das Lernen ist eine Lebensaufgabe.

Ans Theater Bremen hat es Sie verschlagen, weil …

… es ein großartiges Theater ist! Ich habe erfolgreich vorgesungen und es hat sich alles richtig angefühlt. Der richtige Ort, die richtigen Menschen, die richtige Zeit. Und hier sind wir nun.

Ihr großes Vorbild ist …

meine Mutter. Sie ist eine starke Frau, eine Philosophin, herzlich, liebenswert, eine Künstlerin, die sich nie scheut, etwas Neues zu probieren. Sie hört auf ihr Herz und mir immer zu. Meine musikalische Liebe ist die größte Diva aller Zeiten, Maria Callas. Sie hatte eine unfassbar tiefe emotionale Verbindung zu allem, war mit einer beeindruckenden Stimme gesegnet und spielte fantastisch.

Ihre Traumrolle?

Ich habe viele, aber meine Stimme liebt Verdis Musik, ich träume davon, alle Rollen zu singen, die Verdi für meine Stimme geschrieben hat. „La Traviata“, ein Stück Perfektion! Aber ehrlich gesagt, wird jede Rolle, die ich singe, zu einer Traumrolle, weil ich versuche, mich mit ihr zu verknüpfen und mein Herz hineinlege.