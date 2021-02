Das Ensenble New Babylon startet ihre sechsteilige Konzertreihe in der Kesselhalle des Schlachthofs. (Ensemble New Babylon)

Die Uhr tickt runter, in 32 Stunden gehen sie live zeigt der Youtube-Kanal am Montagmorgen an. „Beyond Rock“ (Dienstag, 23. Februar, 20 Uhr) gibt den kostenlosen Auftakt zur Konzertreihe des Bremer „Ensemble New Babylon“. Mit Neuer Musik, neuen Themen und an einem neuen Ort startet die 15-köpfige Gruppe in das Konzertjahr 2021. Nicht im Sendesaal, wie im vergangenen Jahr, sondern in der Kesselhalle des Schlachthofs. Und das, zumindest für die Dauer des Lockdowns, per Live-Stream weltweit empfangbar.

Benjamin Fischer ist Geschäftsführer des Ensembles. Und auch, wenn nicht alles schlecht ist an digitalen Konzerten, so ist die Hoffnung doch, dass maximal die ersten beiden der kommenden Termine ohne Publikum stattfinden müssen. „Wir haben diese zwei Konzerte mit dem Live-Stream abgesichert, aber im Sommer wäre es schön, wenn wieder Zuschauer kommen dürften“, sagt er. Einerseits, damit das Kulturzentrum Schlachthof mit den (Miet-)Einnahmen planen kann, andererseits, damit die Musikerinnen und Musiker ein Einkommen haben.

Sechs Konzerte zwischen Februar und Oktober bieten den Raum, nicht nur musikalische Schwerpunkte zu setzen (in diesem Jahr: verstärkte elektronische Musik und Crossover), sondern auch aufzuarbeiten, was gesellschaftlich diskutiert wird. Raum, den das Ensemble nur zu gerne nutzt. Im Konzert „Nachtflug“ wird es darum gehen, die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll künstlerisch einzufangen, in „New Music, Blind Date“ werden die Auswirkungen digitaler Kommunikation auf das soziale Leben thematisiert, und „Black Lives Matter“, bei dem ausschließlich Werke nicht-weißer Komponisten gespielt werden, setzt sich mit Diskriminierungen auseinander.

Besonders bei den Vorbereitungen zu letzterem Thema musste die Gruppe zunächst eigene Defizite aufarbeiten – eine „krasse Erfahrung“, sagt Fischer: „Wir haben gemerkt, dass wir seit 2012 weder mit nicht-weißen Musikerinnen noch Komponisten zusammengearbeitet haben. Das war, ehrlich gesagt, sehr erschreckend.“ Doch warum berücksichtigt eine international besetzte Gruppe, die sich laut ihrer Internetpräsenz explizit dem kulturellen Austausch und dem Zusammenwirken unterschiedlichster Menschen verschrieben hat, nur weiße Künstlerinnen und Künstler?

Naivität, sagt Fischer, sei sicherlich ein Grund für die unbewusste Diskriminierung. Und wohl auch: Reproduktion dessen, was in der Vergangenheit als etabliert galt. „Man sucht online und bleibt dort hängen, was als Erstes angezeigt wird. Doch da geht es um Suchbegriffe, das hat nichts mit der Qualität zu tun“, erklärt Fischer. Mittlerweile blicke man gezielt auf weniger prominente Künstlerinnen und Künstler und finde dort „unglaublich spannende Werke, qualitativ vielleicht sogar besser als bereits Etabliertes.“ Künftig jedenfalls, will die Gruppe nicht-weißen Komponisten einen festen Platz in ihrer Programmatik einräumen.

Vor Ort wird, zumindest in diesem Jahr, voraussichtlich aber niemand von ihnen sein, sofern sie nicht aus Deutschland kommen. Denn corona-bedingt verzichtet das Ensemble in dieser Spielzeit auf Gäste aus dem Ausland. „Im vergangenen Jahr hätten wir unser letztes Konzert noch vor Publikum spielen dürfen“, sagt Fischer, „aber es war einfach unmöglich, den Komponisten und die Sängerinnen aus Großbritannien hierher zu kriegen.“ Daraus haben sie Lehren gezogen. Als Ersatz gab es eine Audio-Produktion, ein Trostpflaster sozusagen, das dem Künstler-Kollektiv aber durchaus zu ungeahnten Erfolgen verhalf.

Denn da war und ist einerseits die Möglichkeit, durch digitale Inhalte neues Publikum zu gewinnen; ein Ansatz, der auch bei der Konzertreihe in der Kesselhalle, insbesondere mit dem kostenlosen Stream von „Beyond Rock“ verfolgt wird. Einfach mal schauen könne man, sagt Fischer, ob es einem gefällt, und: „Das nimmt vielleicht auch die Hemmschwelle sich zu überlegen, ob man Geld für etwas ausgeben möchte, das man noch nicht kennt.“ Mit der Entscheidung den Spielort zu wechseln war ohnehin die Idee verknüpft, sich einem neuen Hörerkreis zu präsentieren.

Andererseits sind durch das Internets der Verbreitung des eigenen Schaffens kaum noch Grenzen gesetzt. Ganz konkret: „Das Streamen hat den Effekt, dass internationale Festivals und Musikreihen, sehen, in welcher Qualität wir hier arbeiten“, sagt Fischer. So stieg zuletzt das Renommee, Einladungen trudelten ein, aus Spanien und der Schweiz. Aufträge, sie sonst wohl kaum an das Bremer Ensemble gegangen wären. Aufträge, die gerade derzeit für viel Freude sorgen. Vielleicht haben sie deshalb die Konzertreihe verlängert. Sechs statt wie im vergangenen Jahr vier Termine – Zeit und Gelegenheit zu zeigen, dass das Ensemble weiterhin wirkt. Und Zeit und Gelegenheit für wieder mehr Austausch, mehr Begegnungen, mehr Neue Musik. Der Countdown dafür läuft, in wenigen Stunden geht es los.

Zur Sache

Das ist das Ensemble New Babylon

2012 gründete sich die 15-köpfige Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern. Das Ziel war, die Neue Musik in Bremens Kulturgeschehen zu etablieren. Eine künstlerische Leitung gibt es nicht. Stattdessen: Konzertplanungen und Themenfindung in basisdemokratischer Manier. Und auch einer stringenten künstlerische Linie möchte man sich nicht unterwerfen. „Hier hat jede und jeder einen anderen Hintergrund“, sagt Geschäftsführer Benjamin Fischer. Ob Jazzszene, Improvisation oder klassische Ausbildung, alles versammelt das Ensemble. Fischer: „Das spiegelt sich auch in unseren Projekten wider.“

Mit ihrer Musik bildet das Ensemble New Babylon das zeitgenössische Repertoire ab: breit gefächert, die Grenzen zwischen den Stilen sind diffus, mal klassisch, mal laut bis rockig. Damit bespielen sie in Bremen sämtliche Konzertorte. Ob in der Weserburg oder der Kunsthalle, ob auf der Breminale oder, wie nun, im Schlachthof. Dafür wurde das Ensemble mehrfach mit Förderpreisen des Deutschen Musikrates ausgezeichnet.

Weitere Informationen

Das Ensemble New Babylon startet am Dienstag, 23. Februar, um 20 Uhr via Live-Stream auf seiner Homepage sowie auf Youtube und Facebook mit „Beyond Rock“ in das Konzertjahr 2021. Die Termine der übrigen Konzerte sind am 25. April, am 6. Juni, am 4. Juli, am 29. August und am 17. Oktober. Einzel- und Abo-Tickets können unter www.nordwest-ticket.de bestellt werden.