Mit umgedrehter Cap und ernster Miene sitzt Sinus alias Sinan Öztürk in einem dunklen Raum, angestrahlt von zwei Scheinwerfern, und bläst den Zigarettenrauch aus, den er gerade inhaliert hat. Dann beginnt er zu rappen: „Du gehst auf deinen Straßen, die mal voller Leben waren, ein Reich aus Lichtern und Farben. Heute sind dieselben Straßen immer leer, in den Spiegel schauen fällt schwer, weil du lieber jemand anderes wärst.“ Zu seinen Worten erscheinen schwarz-weiße Bilder von Krieg, von Polizeigewalt, von Umweltzerstörung, von Wohnungslosigkeit.

Es ist das Video zu Sinus‘ neuer Single „Stadt in Flammen“, in der der Musiker aktuelles Weltgeschehen wie die Black-Lives-Matter-Bewegung oder auch die Corona-Krise zum Anlass nimmt, die Menschen zu mehr Solidarität aufzurufen. Der Song soll der Auftakt für die geplante EP „Ich mach weiter“ sein. Für die Realisierung der CD hofft er auf die Hilfe seiner Fans und hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

2018 hat Sinus seine erste EP „Schritt für Schritt“ veröffentlicht – auch mit Hilfe von Crowdfunding. „Ich bin ein Do-it-yourself-Artist“, sagt Öztürk. „Ich habe keine große Plattenfirma im Rücken, die mir einen Vorschuss gibt.“ Darum versucht er es jetzt auf startnext.com erneut mit Unterstützung der Online-Community. Mindestens 6000 Euro will der Musiker bis zum 16. August durch seine Spenden-Aktion zusammen bekommen. Wer Sinus unterstützt, erhält dafür verschiedene Gegenleistungen, zum Beispiel, dass sein Name im Abspann eines Musikvideos aufgeführt wird, ein T-Shirt, ein Sinus-Cover vom Song seiner Wahl oder gleich ein privates Wohnzimmerkonzert.

Auftritt bei Joko und Klaas

Viele Bremer kennen Sinus. Seit mehr als zehn Jahren macht der 30-Jährige Musik, spielt immer mal wieder auf Bremens Straßen, gibt kleinere Konzerte, unter anderem in der Lila Eule oder im Lagerhaus. 2017 machte er auf sich aufmerksam, als er beim ProSieben-Format „Die beste Show der Welt“ mit Joko und Klaas an einem Gesangswettbewerb teilnahm, aus dem er als Sieger hervorging. Auch beim Casting-Format X-Factor war er bereits dabei.

Mittlerweile könne er halbwegs von seiner Musik leben, so Öztürk. „2020 wäre das erste Jahr gewesen, in dem ich komplett ausgebucht gewesen wäre.“ Unter anderem standen eine Wohnzimmer-Deutschland-Tour und die Teilnahme am Halbfinale von „Live in Bremen“ auf der Breminale in seinem Kalender. Doch dann kam Corona. „Und schon sah das Jahr ziemlich Banane aus“, fasst Öztürk kurz und knapp zusammen. Wie viele andere Musiker versucht er nun, mit der Corona-Soforthilfe halbwegs über die Runden zu kommen. Um seine Fixkosten zu decken, gibt er – wie auch vor Corona – noch Gesangsunterricht.

Doch der Musiker will sich nicht unterkriegen lassen. Genau diese Botschaft will er mit „Ich mach weiter“ auch vermitteln. Sieben Songs soll die EP am Ende enthalten. „Ich habe viel experimentiert“, sagt Öztürk. Die Lieder seien mal funky, mal ruhiger, mal sehr tanzbar. Der Titel der CD ziehe sich aber wie ein roter Faden durch alle Songs. Neben dem politischen Track „Stadt in Flammen“ geht es vor allem um persönliche Erlebnisse, die Öztürk in seiner Musik verarbeitet. Um Momente der Selbstreflexion, Beziehungen und andere Dinge, die wohl jeder irgendwie aus seinem eigenen Leben kennt. Die zweite Singleauskopplung steht auch schon fest. Sie heißt „Sieger“ und ist weitaus fröhlicher als „Stadt in Flammen“. Erscheinen soll sie am 14. August. „Der Song handelt davon, dass man zu schätzen wissen sollte, was man eigentlich hat“, resümiert Öztürk.

Und wie stellt sich der Musiker seine Zukunft vor? „Das kleinste Ziel bleibt, von meiner Musik leben zu können. Das größte Ziel wäre, irgendwann neben Andreas Bourani oder Ed Sheeran zu stehen“, sagt Öztürk und lacht. Primär ginge es ihm aber nicht darum, reich zu werden. „Ich möchte einfach, dass irgendwann etwas von mir bleibt.“