Auch der achte Zamonien-Roman, den Walter Moers vorlegt, garantiert ein Lektürefest. Das ist schon daran ablesbar, dass „Der Bücherdrache“ just die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste erklommen hat (nach Rang vier in der Vorwoche). Mit diesem Erfolg tritt die formidable Fantastikreihe, die vor 20 Jahren mit dem Titel „Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär“ begründet wurde, in ihr klassisches Stadium ein. Das gilt auch für Moers, diesen erneut wie entfesselt fabulierenden Urheber der fantasiedrallen Saga um Hildegunst von Mythenmetz, Zamoniens Superdichter, und weitere denkwürdige Charaktere mit doppeltem Wortwert.

Hildegunst avancierte erstmals in dem Roman „Die Stadt der Träumenden Bücher“ (2004) zum Ich-Erzähler. An diesen Titel schließt „Der Bücherdrache“ in besonderer Weise an. Berichtet wird von den wundersamen Fährnissen des Buchlings Hildegunst Zwei (benannt nach besagtem Überschriftsteller), der nach Nathaviel fahndet, einem aus Büchern bestehenden Drachen, der geballte Sprachmacht verkörpert. Der Kreatur wird nachgesagt, sie wisse auf jede Frage die richtige Antwort. Angesichts dieser Verheißung verwundert es nicht, dass Hildegunst Zwei gefahrvolle Wege durch Sumpf und Katakomben auf sich nimmt. Doch am gefährlichsten werden ihm nicht etwa die räuberischen Bücherjäger, die ihm allüberall begegnen; am gefährlichsten wird ihm ausgerechnet der Bücherdrache selbst.

So wunderbar das Buch ist, so herausragend ist das zugehörige Hörbuch (Der Hörverlag, München. 265 Minuten, 20 €). Seit dem Tod von Dirk Bach (2012) spricht Andreas Fröhlich virtuos alle Zamonien-Bände. Man höre und staune: Der Mann kann sogar wie ein Drache schnauben.

Weitere Informationen

Walter Moers: Der Bücherdrache. Penguin, München. 185 Seiten, 20 €.