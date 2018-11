Digitaler Pionier: Jaron Lanier ist fasziniert von virtuellen Welten. (Insight / dpa)

Als Gegner der Schwarmintelligenz ist der US-Künstler und Informatiker Jaron Lanier bekannt, dem 2014 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zuerkannt wurde. Weil er nicht glaubt, dass die schiere Masse von Beiträgen für Klasse bürgt, gilt seine Kritik Online-Enzyklopädien, deren Machern er Fanatismus unterstellt: „Schnell wird der Einzelne Opfer des Mobs; die Gefahr von Wiki-Lynchjustiz halte ich für real“, schreibt er.

Seit Jahren macht Lanier auf neuralgische Stellen einer Plattform aufmerksam, die sich als Kollektiv vermarktet – und doch nur eine im Fluss befindliche Summe unzähliger Einzelmeinungen darstellt, die sich wechselseitig überschreiben, in Frage stellen, korrigieren – und einander auch widersprechen oder gar ausschließen.

Der Einzelne, das soll die vermeintlich ergebnisoffene Prozedur besagen, kann irren; das Grundprinzip hingegen ist unfehlbar. Systeme wie Wikipedia, schrieb Lanier in dem Essay „Digitaler Maoismus“, seien nur vordergründig pluralistisch und basisdemokratisch, was Selbstorganisation sowie die Erzeugung von Wissen angeht. Tatsächlich trage Wikipedia totalitäre Züge, weil es suggeriere, Kollektive könnten Ideen hervorbringen, die jenen von Individuen überlegen seien.

Weniger technologiekritisch ist Laniers jüngstes Buch. In „Anbruch einer neuen Zeit“ widmet er sich Virtual Reality, Faszination und Menetekel zugleich. Als „Körperlichkeit in völlig neuem Licht“ bezeichnet der 58-Jährige die computergestützte Simulation.

„Kein Medium zuvor hatte so viel Potenzial für Schönheit und löste gleichzeitig oft Gruseln aus“, schreibt der als Tech-Guru verehrte Dreadlocksträger aus New York, der Ausdrücke wie Avatar und Virtual Reality prägte – und bereits in den 80er-Jahren einen Datenhandschuh entwickelte, mit dem er sich im virtuellen Raum bewegte. „Die virtuelle Realität wird uns auf die Probe stellen. Mehr als jedes Medium vor ihr wird sie unseren Charakter verändern und stärken.“

Der smarte Essay ist auch deshalb so spannend, weil er zugleich autobiografisch, ideen- und und mediengeschichtlich unterfüttert ist. In Jaron Lanier hat der Leser nicht nur einen kundigen Lotsen durch die technologischen Neuerungsstürme der vergangenen vier Jahrzehnte, sondern überdies einen gründlichen Denker, der auf dankenswert unaufgeregte und dennoch pointierte Weise finanzielle und ideelle Kostenfolgeabschätzungen abwägt. Bang ist ihm nicht vor der Zukunft, nicht mal vor extraterrestrischen Kontakten. „Wir könnten bereits von außerirdischer VR profitieren“, schreibt Jaron Lanier. „Kein Grund, sich zu fürchten.“ Wie tröstlich.

Weitere Informationen

Jaron Lanier: Anbruch einer neuen Zeit. A. d. Engl. v. Sigrid Schmid u. Heike Schlatterer. Hoffmann und Campe, Hamburg.

444 Seiten, 25 €.