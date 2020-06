Eine Bronzefigur mit einem Einkaufswagen in den Händen steht in den Wallanlagen im Zentrum der Stadt. Seit einigen Tagen steht der Mann aus Bronze am Wall und sorgt für Rätsel. Das Kunstwerk wurde ohne Genehmigung von offiziellen Ämtern und Stellen dort aufgestellt. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)