Mit Pandamaske und Meister-Proper-Shirt: Cro liefert in der Halle 7 eine solide Show ab, die leider durch die schlechte Akustik und fehlende Atmosphäre zerstört wird. (Karsten Klama)

Eigentlich wollte er in der ÖVB-Arena spielen, doch schnell stand fest: Das Konzert von Rap-Pop-Star Cro findet doch in der Halle 7 statt. Und wenn man ehrlich ist: Der Stuttgarter wäre weitaus besser gefahren, wenn er sich für das Pier 2 als Location entschieden hätte. Die knapp 3000 Leute, die sich gestern in der Halle versammelt haben (Kapazität: 7000 Menschen), hätte man auch fast alle in den Häfen untergekriegt. Ausverkauft klingt auch besser als schlecht besucht.

Aber gut, Cro wird seine Gründe gehabt haben, und sei es, dass das wirklich gelungene Bühnenbild einfach ein bisschen mehr Platz brauchte. Eine riesige weiße Maske liegt seitlich in der Bühnenmitte; wie eine Art Raumschiff, das auf einem fremden Planeten eingeschlagen ist. Mithilfe von beeindruckender LED-Technik erstrahlt sowohl die Maske als auch der Bühnenhintergrund immer wieder in anderen Farben, nimmt die Zuschauer mit in Weltraum- oder Unterwasserwelten, zeigt Filmschnipsel oder vergrößert das Geschehen auf der Bühne, was alles sehr stimmig und schön anzusehen ist.

Mit seinem Album „tru.“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, geht Cro etwas andere Wege als bisher, hat sich entfernt vom fröhlichen, massentauglichen „Raop“, wie er selbst seine Mischung aus Pop und Rap nennt. Seitdem trägt er auch eine neue Maske, ganz in Weiß. Doch bei den Fans scheint dieser neue Cro nicht so gut anzukommen. Kein lauter Chor, der textsicher mitsingt, kein euphorischer Jubel bei den neueren Titeln. Es sind lediglich die alten und bekanntesten Songs, wie „Einmal um die Welt“, „Bye Bye“, „Du“ oder „Easy“, die dafür sorgen, dass man die Fans in der viel zu großen Halle auch mal hört.

Da steht er nun auf der Bühne, trägt ein schlabbriges weißes Meister-Proper-T-Shirt sowie eine beige-karierte Stoffhose und wirkt hier und da ein wenig entmutigt und demotiviert. Ein bisschen verständlich, versanden viele seiner Anheizversuche ohne große Resonanz im Zuschauerraum. Dabei kann man Cro selbst eigentlich wenig vorwerfen: Das Bühnenbild ist spitzenklasse, gesanglich gibt es nichts zu meckern und auch die beiden Backgroundsängerinnen, die er mit auf die Bühne gebracht hat, überzeugen. Zwar bleibt er recht wortkarg und gibt sich in seinen Aussagen und Texten gewohnt unpolitisch, aber das ist es ja, was seine Fans erwarten. Er präsentiert eine bunte Mischung aus all seinen bisherigen Alben und spielt fast zwei Stunden durch. Schade nur, dass vieles davon im hinteren Teil der Halle kaum ankommt, die Akustik des Veranstaltungsortes lässt – und das ist nichts Neues – mehr als zu wünschen übrig, Cros Stimme wird immer wieder verschluckt. Kein easy Abend für den Musiker. Schade.