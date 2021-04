"Labyrinth" ist der Titel von Stefanie Heinzmanns sechstem Studioalbum. Der Titel steht für sie für das Leben, dessen Wege einen auch mal in Sackgassen führen. (Maximilian König)

Stefanie Heinzmann: Ja, so in etwa. Wenn ich an ein Labyrinth denke, bin ich erst einmal gestresst und kriege einen kleinen Schweißausbruch, weil ich direkt denke: Oh Gott, steckt mich da nicht rein. Aber manchmal ist das Leben eben wie ein Labyrinth, man landet in Sackgassen, weiß nicht, was hinter der nächsten Abbiegung lauern könnte. Man muss sich so oft entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Aber eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich hatte, ist, dass es darauf ankommt, wie ich das Labyrinth sehe: Habe ich Angst davor, oder sehe ich es eher als ein Abenteuer und freue mich darauf, was passieren könnte?

Ja, oder? Wir haben diese paar Jahre auf diesem Planeten geschenkt bekommen, und es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie Dinge laufen können. Der Mensch neigt manchmal dazu, Pläne zu machen und sich alles so zurecht zu legen, wie er es haben möchte. Aber manchmal vergessen wir, dass es gar nicht so einfach ist, Dinge zu planen. Es leben schließlich noch sieben Milliarden andere Leute auf dieser Welt. Ich mag es, dass ich einen Teil von meinem Leben auch aus der Hand geben muss und nicht weiß, was passiert.

Ich behandle in meiner Musik Themen, die mich beschäftigen, die mich teilweise auch belasten. Ich würde sagen, es ist ein sehr therapeutisches Album geworden. Aber für mich war schnell klar: Ich brauche jetzt Motivation! Ich brauche Musik, die mich morgens aus dem Bett holt und sagt: so, Steffi. Ich weiß, gerade sind viele Dinge nicht einfach, aber du hast trotzdem in der Hand, wie du dein Leben bestreitest. Diese Motivation möchte ich auch anderen Leuten schenken.

Tatsächlich war das gar nicht geplant. Ich war vergangenen Sommer gar nicht auf der Suche nach einem Album. Ich hatte nur so viel Zeit, dass ich dachte, lass uns mal ins Studio gehen und ein bisschen schreiben, vielleicht kommt irgendwas dabei rum. Wir haben auch was den Sound angeht, einfach mal das gemacht, was uns gerade Bock gemacht hat. Und irgendwie wurde es dann tatsächlich ein bisschen elektronischer. Fast aus Versehen. Aber es hat Spaß gemacht.

Ich habe schon viel gearbeitet, war viel im Studio, wir haben letzten Winter auch noch ein Akustikalbum von „All We Need Is Love“ gemacht, es gab ein paar Fernsehsachen. Ich zähle zu den privilegierten Musikern, die auch in der aktuellen Zeit noch arbeiten können. Ich habe mich aber natürlich auch erholt. Da kommt mir der Ort an dem ich lebe, Wallis, sehr entgegen. Sobald man dort ist, muss man sich erholen, man hat gar keine andere Möglichkeit.

Das stimmt tatsächlich, aber ich glaube, seit vier oder fünf Jahren habe ich den Bogen raus. Dieses Unwort „Work-Life-Balance“ kannte ich früher gar nicht, ich habe nur gearbeitet, war nur unterwegs. Dann kam ich an den Punkt, wo das einfach nicht mehr ging, mein Körper hat sich geweigert, ich war wahnsinnig müde. Seitdem versuche ich immer wieder, regelmäßig Zeit hier in Wallis einzuplanen. Und die Zeit sieht dann sehr normal aus. Ich lese viel, gehe spazieren, treffe mich mit meinen Freunden.

Oh, ich liebe Lego. Das steht für diesen Sommer auf meiner To-do-Liste. Ich habe von meinem Management vergangenes Jahr den „Star Wars“-Todesstern aus Lego zum Geburtstag bekommen. Der ist so riesig, dass ich bisher Schiss hatte, mit dem Zusammenbauen anzufangen. Das wird ein größeres Projekt. Also, falls mich diesen Sommer jemand sucht, ich häng' hier überm Lego.

Irgendwie wachsen wir so auf, dass wir uns selbst das Leben wahnsinnig schwer machen, versuchen, uns zu verstecken. Ich kenne das auch selbst, dass man unsicher ist, wegen Teilen seiner Persönlichkeit, von denen man denkt, sie passen nicht rein. Das ist Unsinn und deshalb werde ich nicht müde, den Leuten zu sagen, dass sie toll sind; ihnen zu sagen: Es ist alles gut mit dir. Jeder Teil von dir. Natürlich hast du auch Schwächen, aber mein Gott, nicht mal Superman ist perfekt. Das gehört dazu, das macht uns liebenswert. Man muss lernen, ein bisschen Geduld mit sich selbst zu haben.

Auf eine wahnsinnig tolle Truppe mit DJ Bobo, Johannes Oerding, Joris, Nura, Gentleman, Ian Hooper - solche Menschen kriegst du normalerweise nicht an einen Fleck, vor allen nicht über so eine lange Zeit. Und natürlich auf tolle Musik. Gerade nach diesem musikarmen Jahr hatten wir natürlich alle wahnsinnig Lust wieder Musik zu machen.

Jeder auf seine Art und Weise, aber ich glaube, bei DJ Bobo habe ich mir selber den größten Druck gemacht, dass ihm gefällt, was ich da mache. Er ist hier in der Schweiz schließlich so etwas wie unser Nationalheld.

Das war der absolute Wahnsinn, da hatte ich wirklich Demutsanfälle. Man sitzt da auf diesem Sofa, und so unfassbar tolle Künstler setzen sich mit deiner Musik auseinander. Ich war dankbar und zu Tränen gerührt.

Ich hoffe sehr, dass wir das so weit in den Griff bekommen, dass man sagen kann: Wir legen wieder los, man kann sich wieder begegnen. Mein Team und ich haben optimistisch diese Tour geplant und hoffen, dass das alles stattfindet. Auf meinen Konzerten sind ja auch keine 70.000 Leute, irgendwie kriegen wir das bestimmt hin.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Sache

Stefanie Heinzmann (32)

wurde 2007 durch einen Castingwettbewerb von Stefan Raab bekannt. Seitdem hat die Schweizer Pop- und Soulsängerin vom Echo bis zum Swiss Music Award diverse Preise abgeräumt und fünf Studioalben veröffentlicht. Mit „Labyrinth“ folgt nun das sechste. Aktuell ist sie zudem im Vox-Format „Sing meinen Song“ zu sehen.