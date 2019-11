Nick Cave tritt im Januar in der Glocke auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft. (eduardo verdugo/DPA)

„Ghosteen“ ist ein Triumph, wenn auch ein leiser. Nick Cave hat mit seinem 17. Bad-Seeds-Album sein stärkstes künstlerisches Statement abgegeben, und das, ohne dass das Album einen Song enthält, der auch nur annähernd früheren Geniestreichen wie „The Mercy Seat“ oder „Into Your Arms“ gleichkäme.

Es ist die Haltung Caves, die diese Platte atemberaubend macht. Schon der Titel verweist auf seinen Sohn Arthur, der 2015 im Alter von 15 Jahren starb, als er im heimischen Brighton von einer Klippe stürzte. Die erste Platte danach, „Skelton Tree“ (2016), war ein rohes, trotziges Weitermachen.

Unfertig klangen die Lieder, und der begleitende Film „One More Time With Feeling“ zeigte, wie die Trauerarbeit im Hause Cave gelang: Nick Cave und seine Frau Susie Bick beschlossen, trotz allem glücklich sein zu wollen – als positiver Racheakt. Caves Antwort auf den Schmerz: Arbeitsdisziplin und größtmögliche Offenheit. Der Musiker, Autor und Sänger machte wie häufig in seiner Karriere das Gegenteil von dem, was man ihm vermutlich geraten hat.

Er begann seinen Blog „The Red Hand Files“, in dem er sehr persönlich und ausführlich auf Mails seiner Fans antwortet. Und er treibt das Konzept weiter, indem er es mit seinem Konzertprogramm „Conversations With Nick Cave“ auf die Bühne bringt – im Januar auch in der Bremer Glocke.

Plattenfirma überrumpelt

Die Zuhörer seien nun „keine vage bedrohliche Masse an Bewunderern mehr, die er mit der Wucht seines Vortrags auf Abstand zu halten versuchte“, schreibt Tino Hanekamp in seinem sehr überzeugenden Fanbuch „Nick Cave“. Auch das Erscheinen von „Ghosteen“ kündigte der Australier bei einer dieser Gelegenheiten recht unerwartet an. Die Plattenfirma war offenbar überrumpelt, die digitale Version erschien einen Monat vor der Doppel-LP und CD, die jetzt erst in den Handel kommen.

Die Reaktionen sind ambivalent. Manch einem sind die zehn nahezu refrainlosen Songs und das Spoken-Word-Stück „Fireflies“ zu wenig Bad Seeds. Über die Jahrzehnte hat sich Cave vom wilden, heroingetriebenen Berserker der Frühphase zum vielleicht größten lebenden Songwriter entwickelt, Lesungen über das Liebeslied gehalten, meist schwer verdauliche Bücher geschrieben, mit seiner Zweitband Grinderman brachiale, rein musikalische Rückfälle ausgelebt und bei allem stets Stil bewiesen.

Das beinahe kindliche Covermotiv von „Ghosteen“ lässt kurz dran zweifeln, ob das weiterhin gelingt. Aber es illustriert die Platte doch perfekt, sie ist wie ein Pastell, licht und für seine Verhältnisse beinahe leicht. Paradoxerweise braucht gerade die Gewöhnung daran mehr Zeit als bei allen seinen Platten zuvor. Die Bad Seeds sind oft nur ein Chor, die Arrangements auf Klavier und Keyboardflächen reduziert, nur selten dringen Gitarren oder Percussion aus dem blumigen Märchenwald mit Einhorn, Flamingos und Löwen in friedlicher Koexistenz.

Der erste Teil erzählt aus der Perspektive des Kindes, mithin aus dem Jenseits, der zweite aus Sicht der Eltern. Cave singt von Bären, Königen, Prinzen, Elvis und immer wieder Jesus, neuerdings sogar im Falsett. Direkt im ersten Stück „The Spinnig Song“ verkündet er, der Friede werde kommen. Das hat reichlich Sakrales, und wäre es nicht Nick Cave, und gäbe es nicht seine Geschichte, die immer mitklingt, täte man dieser Platte wahrscheinlich Unrecht. So aber ist sie ein Triumph gegen den Verlust.

