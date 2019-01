Damals Nirvana heute lieber Lauryn Hill: Milo Milone ist wieder zu Besuch im Bremer Plattenladen Hot Shot Records. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Milo Milone kann sich nicht entscheiden. „Das ist echt typisch für mich“, sagt die Frontsängerin der Band Rhonda in der Viertelkneipe Litfass und lacht. „Ich denke grundsätzlich viel nach.“ Wenn sie über etwas spreche, sei sie mit den Gedanken oft schon weiter. Dann starrt sie wieder auf die Getränkekarte: Bier oder heiße Zitrone? Ihr innerer Kampf dauert zehn Minuten, dann gewinnt der Tee. Eine halbe Stunde später nimmt sie auch noch das Bier.

Milone ist in Bremen, um das neue Album ihrer Band zu promoten. Am Freitag erscheint Rhondas „You Could Be Home Now“. Zum dritten Mal trumpft die fünfköpfige Neo-Soul-Band, die größtenteils in Hamburg arbeitet, mit Vintagesounds auf. Orgel und Gitarre erzeugen warme Klänge, die an Ennio Morricones Kompositionen für Italo-Western erinnern.

Statt über ihre Musik möchte die 31-jährige Sängerin an diesem Winterabend lieber über Bremen reden. Schon nach kurzer Zeit weiht sie ihr Gegenüber in ihre Erinnerungen an die Stadt ihrer Jugend ein. Beim Erzählen lächelt sie viel, manchmal etwas versonnen. Bremen bezeichnet sie immer noch als ihr Zuhause, auch wenn sie mittlerweile in Los Angeles lebt. „Jedes Mal will ich nicht gehen, wenn ich hier bin“, sagt sie. Warum, das erklärt sie bei einem Gang durch Bremen, der auch ihre musikalische Entwicklung nachzeichnet.

Der Rundgang beginnt beim Bremer Plattenladen Hot Shot Records, in dem sie ihre erste, alles entscheidende CD gekauft hat: Nirvanas „Nevermind“. Mit Grunge hat Milones Gesang, der an eine weniger gepresst klingende Amy Winehouse erinnert, kaum etwas gemein. Doch mit ihrer Bewunderung für Kurt Cobain habe ihre Musikkarriere ihren Anfang genommen, sagt die Soul-Sängerin.

Mit 13 Jahren gründete sie ihre erste eigene Grungeband, mit der sie im Jugendzentrum Friese probte. Später wechselte sie zum Punk. Die Bremerin erzählt auf dem Weg durch die abendlichen Wallanlagen von unzähligen Konzerten im Magazin-Keller, in der Buchte und im ehemaligen Jugendzentrum Wehrschloss ganz in der Nähe ihres früheren Zuhauses in Peterswerder. Mit 17 Jahren ging sie auf Europatour mit ihrer Punkband No More Art - kurz NMA. Geld gab es dafür kaum. „Wir haben damals auf Fußböden geschlafen“, erinnert sie sich. Eine Klischeepunkerin mit zerrissenen Strumpfhosen und Stachelfrisur sei sie trotzdem nicht gewesen: „Ich hatte immer lange blonde Haare.“ Auch habe sie nicht ins Mikrofon geschrien, sondern sich an dem melodischen Gesang klassischer Rockbands wie MC5 und The Hellacopters orientiert.

Inzwischen ist die Sielwallecke mit dem Pizzalokal im Erdgeschoss in Sichtweite. Der Raum darüber, heute ein Wettbüro, ist für Milone ein besonderer Sehnsuchtsort: Lonely Planet Boy hieß er mal. „Das war ein Plattencafé, wo man den ganzen Tag mit Leuten quatschen konnte“, erinnert sie sich. Fast jeden Tag habe sie dort bis zu ihrem Schulabschluss entweder gearbeitet oder einfach nur Musik gehört, jedoch weder Rock noch Punk, sondern Soul. „Als Kind habe ich damit angefangen“, sagt Milone, „Soul hat mich damals schon in seinen Bann gezogen.“ Nach einer langen Pause, mit knapp 19 Jahren, wurde ihre Faszination wieder geweckt.

Der Spaziergang führt zu dem kleinen fensternahen Tisch im Litfass, das Gespräch dreht sich mittlerweile um Hamburg. Milone wollte dort professionell Musik machen. Alternativen habe es für sie nicht gegeben. Mit fast 20 Jahren fand die Punksängerin in der Hansestadt eine neue musikalische Heimat: einen Gospelchor. „Dort habe ich singen gelernt“, sagt sie.

Von den anderen Chormitgliedern habe sie Techniken übernommen, die sie noch heute in ihrem Soulgesang benutze: „Gesang ist etwas Natürliches.“ Schon damals sang sie auf Englisch, was sie bei Rhonda beibehält. „Soul klingt auf Deutsch sofort schrecklich“, erklärt sie.

2014 bringt Rhonda ihr erstes Album heraus: „Raw Love“, produziert vom Studio Nord Bremen, das bereits Alben mit Bela B und Chilly Gonzalez produzierte. Das Quintett wird Vorband vom „Godfather of Britpop“ Paul Weller und begeistert viele Fans.

Alle Alben klingen professionell produziert, so auch das neue: Beim ersten Hören wirkt es nahezu makellos, vielleicht auch etwas glatt. Darauf angesprochen, kann Milone das kaum glauben, sie findet den Klang eher roh. „Wir haben alles in meiner Garage in Los Angeles aufgenommen“, sagt sie. Dabei habe das Garagentor offen gestanden, auch Straßengeräusche seien so auf der Aufnahme gelandet.

Sie erzählt von Autofahrten in die nahe gelegene Wüste, mexikanischem Essen und viel Inspiration. Seit vergangenem Jahr lebt sie im kalifornischen Süden. Sie hofft, dass auch die Menschen dort Rhonda hören werden. Gern würde sie noch andere Märkte erschließen. „Rhonda passt nicht ganz nach Deutschland“, sagt sie zögerlich. Ihre Musik sei nicht maßgeschneidert für den deutschen Markt. Der englische Gesang komme nicht bei jedem gut an. Sie sehe Rhonda „eher in den USA oder Europa durchstarten“.

Tatsächlich könnte man das neue Album überall verorten, aber nicht zwingend in Deutschland. Deutlich wird das auch an dem Video zur Single „How You Couldn't Say Yes“: Eine schwarze Sängerin singt im 70er-Jahre-Sakko in einer Karaoke- Bar, die an eine surreale Hotellobby erinnert. Auf einem Monitor performt Milone vor einem Palmenhintergrund den Track. Die Bilder sehen veraltet aus, fast wie auf analogem Filmmaterial gedreht. Sowohl bei der Bildästhetik als auch bei der Musik denkt man eher an Quentin Tarantino als an Florian Henckel von Donnersmarck – eher an Austin, Texas, als an Berlin.

Über den Handylautsprecher spielt Milone neue Aufnahmen vor, inspiriert von Los Angeles. „Die Zeit dort muss ich jetzt unbedingt mitnehmen“, sagt sie. Doch sie versichert, irgendwann werde sie nach Bremen zurückkehren.

Weitere Informationen

Am Freitag, 10. Januar, erscheint das neue Album der Hamburger Neo-Soulband Rhonda „You Could Be Home Now“. Damit geht die Band auf Deutschland-Tour. Am Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr, spielt das Quintett ab 20 Uhr in der Bremer Schaulust.