Andrea Rothaug ist Geschäftsführerin von Rockcity Hamburg, einem Verein, der 1987 als Zentralorgan Hamburger Musikschaffender von Musikern und Musikaktivisten gegründet wurde. Nun soll sie auch in Bremen eine zentrale Anlaufstelle für die Musikszene aufbauen. (Katja Ruge)

Andrea Rothaug: Popbüro ist erstmal nur der Arbeitstitel. Gewünscht ist eine Schnittstelle zur strukturellen Förderung der Popularmusik im Land Bremen. Insgesamt ist es so, dass in der Musikbranche nur mancherorts gutes Geld verdient wird und auch nur mancherorts gesicherte Beschäftigungsverhältnisse vorliegen. In der Regel - und so ist es auch hier in Bremen - sind fast 50 Prozent der Beschäftigten in der Szene geringfügig Beschäftigte oder Nano-Selbstständige, die nicht in gesicherten Verhältnissen leben: Musiker und Musikerinnen, DJs, Clubbetreibende und so weiter. Sie dauerhaft zum Erfolg zu führen ist schwierig, wenn es keine starken Strukturen gibt, die dabei langfristig unterstützen. Bremen hat eine sehr agile Musikszene. Wir haben viele kleine und große Institutionen, die sich schon jetzt sehr gut um populäre Musik kümmern, aber es ist noch Luft nach oben. Genau da wollen wir ansetzen.

Stimmt, aber es gibt bereits das Popbüro Stuttgart und die Popbüros Baden-Württemberg.

Wir treten nicht in Konkurrenz. Es handelt sich um föderale Einrichtungen, die nur für ihr jeweiliges Bundesland stehen und dort Marken gebildet haben, damit sie wahrgenommen werden. Jede Vereinigung steht für eine ganz bestimmte Art von Popförderung. Auch, wenn wir zusammenarbeiten, ist es wichtig, sich voneinander zu unterscheiden. Ideen für Bremer Namen habe ich viele im Kopf, aber ich denke, wir sollten erst wissen, welches Produkt vorliegt, bevor wir bestimmen, wie es heißen soll.

Um genau diese Frage zu klären, habe ich meinen Job angetreten. Ich spreche gerade mit vielen wichtigen Akteuren und Akteurinnen im Land Bremen, denn was wir brauchen, sind diverse Meinungen und Perspektiven. Davon möchte ich sehr viele hören, um sie zusammenzubringen und auszuwerten, wie die Bedarfe sind. Mich interessieren vor allem die Menschen, die den Unterschied machen und Dinge anders denken. Sie sind der Pfeffer in jedem Gericht.

Einige Institutionen wurden bereits in den Achtzigern oder Neunzigern gegründet, andere gibt es erst seit den 2000er-Jahren. Aber ja, man könnte schon sagen, dass das Land Bremen in der Strukturförderung ein wenig hinterher hinkt. Aber Bremen hat Lust, hier etwas zu machen! Das Land braucht eine nachhaltige Strukturförderung, um eine Abwanderung der Akteure und Akteurinnen in andere Städte, wie Hamburg, Berlin oder Hannover zu vermeiden.

Die anderen Pop-Förderinstitutionen sind sehr heterogen. Wir sind ja ein föderales Land, und die Kulturförderung ist freiwillig und Auftrag des Landes. Es gibt Bundesländer, die haben sehr wenig Pop-Förderung, wie das Saarland, Thüringen oder Schleswig-Holstein. Und es gibt andere Bundesländer, da haben sich Musikstädte entwickelt. Eine spannende Anlaufstelle ist zum Beispiel das recht neue Musicboard Berlin. Es hat eine direkte Anbindung an den Senat und ist somit eine Schnittstelle zwischen Szene und Behörde. Eine sehr sinnvolle Konstruktion.

Das wissen wir noch nicht. Meine Aufgabe ist, herauszufinden, was hier gebraucht wird. Es gibt auch andere Ansätze als in Berlin. Das Musikland Niedersachsen zum Beispiel geht sehr strukturell in die gesamte Szene hinein, sie haben zum Beispiel auch die Klassik dabei. Rockcity in Hamburg wiederum ist stark Musiker- und DJ-orientiert und fördert im Bereich Nachwuchs, Semiprofis und Profis. Auch das brauchen wir hier. Genauso wollen wir aber auch über Themen wie Digitalität, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität oder Inklusion sprechen. In einigen Institutionen gibt es Beratungspools, wo man sich als Musiker, DJ, aber auch als anderer Beschäftigter in der Branche beraten lassen kann. All das wird sehr gut angenommen! Es braucht Strukturen, die niederschwellig sind, digital und auch ein bisschen cool.

Zurzeit gucken wir in eine Szenerie, die mit einem Berufsverbot belegt ist. Wir erleben, dass dafür zuhause oder in Studios viel Musik produziert wird, anstatt live aufzutreten. Und das in einem Musikmarkt, in dem 70 Prozent der Einnahmen aus dem Livebereich kommen. Der Wegfall der Auftritte führt dazu, dass viele ihr Einkommen verlieren. Die Betroffenen müssen zunächst aus der bestehenden sozialen Abhängigkeit kommen, hier müssen wir auch ansetzen. Wir haben tolle Konzepte in Bremen, wie etwa den Club 100; Player wie den Clubverstärker und die Musikszene e.V., viele sind sehr aktiv. Wir haben spannende Bands und Musiker, von denen ich einige schon aus Hamburg kenne. Alle zusammenzubringen unter dem Ziel der Professionalisierung, das wird spannend. Die Frage ist: Wie und wo kann ich in Zukunft Geld verdienen? Hier ist die Branche auch auf die öffentliche Hand und eine kontinuierliche Förderung angewiesen. Anders wird es nicht gehen.

Nein! Es ist ein Anfang und ich bin sehr glücklich, dass das Land Bremen eine solche Institution bei der Wirtschaftsbehörde angesiedelt hat. Das bedeutet, dass man erkennt, dass die wirtschaftliche Kraft dieser Branche vorhanden ist und Zukunft hat. Bremen hat eine starke Veranstaltungswirtschaft, dafür aber wenig Verlage, Vertriebe und Labels. Die klassische Musikwirtschaft ist ein bisschen schwach auf den Beinen. Hier kann angesetzt werden. Aber all das wird Geld kosten. Unser Ziel ist nicht, das Geld zu nehmen und es für Personal auszugeben, sondern Projekte und Maßnahmen zu schnitzen, mit denen Geld auch vermehrt werden kann.

Davon, dass wir die bekommen, gehe ich jetzt einfach mal aus, sonst brauche ich das, was ich jetzt tue, gar nicht erst beginnen. Die Verstetigung der 150.000 Euro ist aus meiner Sicht obligat.

Erstmals profitieren durch diese Besetzung zwei Bundesländer: Bremen und Hamburg. Ich glaube, das gab es in dieser Form noch nie. Gleichzeitig gibt es den Austausch von Know-how. Es geht Know-how über Förderstrukturen nach Bremen und gleichzeitig, dadurch dass ich hier im Wirtschaftsressort sitze, geht auch Verwaltungs-Know-how nach Hamburg. Mein Ziel ist es, von den Strukturen anderer Bundesländer zu lernen, Neues zu schaffen und es für Bremen passend zu machen. Es gibt so viele Ideen und Hebel, um die Strukturen hier nachhaltig zu verbessern. Man muss es nur wollen.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Andrea Rothaug

ist Geschäftsführerin von Rockcity Hamburg, Mitbegründerin und Präsidentin des Bundesverband Popularmusik und unter anderem auch Gründerin der Music Women Germany. Bis zum Jahresende soll sie als Beauftragte für Musik und Popkultur in der Bremer Wirtschaftsbehörde ein Konzept für ein Popbüro im Land Bremen erstellen.