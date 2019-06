"Night Call" ist eine 30-minütige Eins-zu-Eins-Performance des Regisseurs Levin Handschuh und der Konzeptkünstlerin Nora Scherer. (Raum21)

Direkt an der Ladestraße in Hohentorshafen, zwischen einer Reihe aus grauen Fabrikgebäuden und der Weser, verläuft ein Betonweg. Dort ist es sehr still, wirkt beinahe verlassen. Es ist der perfekte Spielort für „Night Call – ein Nachtspaziergang“, eine sogenannte Eins-zu-Eins-Performance des Regisseurs Levin Handschuh und der Konzeptkünstlerin Nora Scherer, bei der ein einzelner Teilnehmer zusammen mit einer Schauspielerin ein etwa 30-minütiges postapokalyptisches Abenteuer erlebt.

Eine aufgeladene Atmosphäre

„Night Call“ ist eine ungewöhnliche Erfahrung. Wer daran teilnimmt, steht zunächst allein und etwas überfordert auf besagtem Betonweg. Hinzu kommt, dass die Vorstellungen am späten Abend stattfinden – wenn die Sonne gerade untergeht oder bereits verschwunden ist. Das macht das Szenario zusätzlich mystisch und stellenweise etwas gruselig. Es dauert aber nur wenige Minuten, bis der Teilnehmer weiß, was zu tun ist. Dann bietet „Night Call“ eine seltsam aufgeladene, spannende Atmosphäre. Was hier erlebt werde kann, macht auch im Anschluss noch nachdenklich, aber ist zu keinem Zeitpunkt unangenehm.

Die zwischenmenschliche Kommunikation wird auf das Wesentliche beschränkt

Angelehnt ist die Vorstellung an den 1928 erschienenen Science-Fiction-Klassiker „Die Maschine steht still“ von E. M. Forster. Wer die Kurzgeschichte gelesen hat, wird das ein oder andere Detail besser verstehen. Dennoch ist es nicht notwendig sie zu kennen, um die Performance zu begreifen. Wie bei Forster geht es in „Night Call“ um den Verlust des Miteinanders unter Menschen durch Technik. Einerseits. Andererseits erlebt der Teilnehmer in dem partizipativen Stück, wie eindrücklich und berührend eine zwischenmenschliche Kommunikation sein kann, die auf ihr Wesentliches beschränkt wird. Denn in „Night Call“ lässt sich das Gesicht des Gegenübers nicht erkennen. Auch wird nicht gesprochen. Das ist seltsam befriedigend. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Wer es genauer wissen will, sollte sich selbst auf den Betonweg wagen.

Weitere Informationen

Am Sonnabend, 22. Juni, sind noch letzte Plätze verfügbar. Karten unter theater@schlachthof-bremen.de.