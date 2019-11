Wollen die saumselige Entsorgung nicht nur von Zigarettenkippen stadtweit abwenden: Die Senator*innen Maike Schaefer (Grüne) und Ulrich Mäurer (SPD) legen vor dem Bremer Hauptbahnhof Hand an. (Frank Thomas Koch)

Kampagnen bedürfen tunlichst spektakulärer Inszenierungen und prägnanter Losungen, um in der Öffentlichkeit nachhaltig zu verfangen. Insofern ist „Noch ist nicht alles im Eimer“, der jüngste Slogan zur neuesten Mitmach-Aktion der Stadt, durchaus löblich. Sieht man davon ab, dass unachtsame Passanten glauben könnten, der Satz gelte knapp sechs Monate nach der Bürgerschaftswahl der bisherigen Arbeit der rot-rot-grünen Koalition.

Weit gefehlt! Vielmehr haben sich in der vergangenen Woche mit Maike Schaefer (Grüne) und Ulrich Mäurer (SPD) zwei Bremer Senator*innen zusammengetan, um im Verbund mit der Stadtreinigung achtlos entsorgtem Müll den Kampf anzusagen. Postkarten, Flyer, Plakate und Bodenmarkierungen sollen die Menschen dazu verleiten, Abfälle in die 3600 stadtweit bereitstehenden Eimer und Papierkörbe zu werfen, statt damit Plätze, Straßen und Bürgersteige zu verschandeln. Saubere Sache, gute Sache! Sieht man davon ab, dass der denglische Name des zugehörigen Internetauftritts – www.allinfuerbremen.de – nicht nur unachtsame Passanten ratlos zurücklassen dürfte.

Einerseits. Andererseits erzielte die Berliner Stadtreinigung mit gewitzten Parolen wie „Saturday Night Feger“ und „We kehr for you“ nicht nur beträchtlichen Imagegewinn, sondern zudem achtbare Erfolge in der Müllvermeidung. Wohlgemerkt: ohne die Androhung drastischer Strafen, wie sie etwa Singapur praktiziert. In Bremen indes sollte die erste Großkampagne dieser Legislaturperiode als Prototyp mit Verbesserungspotenzial genutzt werden. Spätestens bei der mittelfristig zu erwartenden Cannabis-Kampagne des legalisierungswilligen Senats sollte dann jedes Wort und jede Pointe sitzen.