Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) spricht mit Alois Feining (Karl Fischer). (ARD)

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) haben keine große Lust, sich auf den Weg zu machen. 500 Kilometer von Wien entfernt, im Postkarten-Österreich des Mölltals am Fuße des Großglockners, ist ein Mann verschwunden. Als die beiden Kommissare in Kärnten eintreffen, ist ist aus der Vermisstenanzeige bereits ein Mordfall geworden: Hubert Tribusser ist tot, verbrannt im Ofen des Sägewerks, das seiner Familie gehört. Feinde hatte er viele, wie in „Baum fällt“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) schnell klar wird.

Wie so oft bei den „Tatort“-Folgen aus Österreich verlassen sich Drehbuch (Agnes Pluch) und Regie (Nikolaus Leytner) auf die Strahlkraft des Duos Krassnitzer/Neuhauser. Weil die beiden so gut aufeinander eingespielt sind und man gerne ihren burschikosen, mit abgrundtiefer Wehmut getränkten Wortgefechten lauscht. Das klappt auch dieses Mal, entschuldigt den mittelmäßigen Plot allerdings nicht. Der funktioniert nach folgendem Prinzip: Wenn man schon in der Provinz ist, kann man auch mit dem Heimatfilm flirten und drumherum eine brave Whodunit-Geschichte basteln. In schöner Regelmäßigkeit tauchen also neue Verdächtige auf und konkurrieren gleichsam miteinander.

Ein wenig Würze verleiht der Geschichte um die Machenschaften des Hallodris Hubert, der alle ständig hintergangen und übervorteilt hat, Karl Fischer. Er spielt den Dorfpolizisten Alois, einen alten Kumpel von Moritz Eisner. Gemeinsam erinnern sie sich an vergangene Zeiten, versinken zur Musik der Rolling Stones in Nostalgie. Doch die verstellt den Blick für die Gegenwart, diese Lektion muss Eisner lernen.