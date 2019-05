Poetisch gestimmter Sprachkünstler aus Hamburg: Jan Wagner. (Jens Kalaene)

Von „Abhängigkeit“ bis „Zugrundegehen“ reicht ein Abecedarium, das der französische Schriftsteller und Literaturkritiker Roland Barthes 1977 veröffentlicht hat. „Fragmente einer Sprache der Liebe“ heißt es – und hat schon etliche Künstler inspiriert. Die Struktur dieses Buches, das die unberechenbaren Brechungen und Wogen des höchsten aller Gefühle thematisiert, empfindet Albert Ostermaier in seinem jüngsten Buch nach. Mit einer für ihn in Herzensdingen offenbar gebotenen Drastik: „sieh was du aus mir gemacht / hast dreh dich um schau mich / an nicht weg ich werde mir / den schädel rasieren das herz / mit deinem namen tätowieren / und ihn mit den fingernägeln / durchstreichen bis es blutet". Die bei Suhrkamp erschienene Gedichtsammlung trägt den Titel „Über die Lippen“ – und ist ein Höhepunkt dieses Lyrik-Lenzes. Trotz oder gerade wegen ihrer oft gewaltförmigen Anmutung, die auch damit zu tun haben mag, dass Albert Ostermaier als Stückeschreiber und Torwart der deutschen Autorennationalmannschaft ein Faible für dramatische Verdichtungen hat.

Die in diesem Frühjahr wohl bedeutsamste Veröffentlichung in Versen ist Jan Wagner zu danken, einem 47-jährigen Hamburger, der als Lyriker, Essayist und literarischer Übersetzer aus dem Englischen arbeitet. Weil seine Gedichte Genregrenzen sprengen, wurde ihm vor zwei Jahren der Georg-Büchner-Preis zuerkannt. Was ihm die Jury damals attestierte – „spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz“ – gilt einmal mehr für „Die Live Butterfly Show“, erschienen bei Hanser Berlin. Wagner, der 2015 mit dem Gedichtband „Regentonnenvariationen“ bei „Poetry on the Road“ gastierte und wenige Monate zuvor als erster Lyriker überhaupt den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, legt erneut magische Miniaturen vor, die sich motivisch souverän und gewitzt zwischen Naturerscheinungen und Bildungsgeschichte bewegen. Darunter eine „elegie auf einen lateinlehrer“, die wie folgt beginnt: „vielleicht nur eine frage der grammatik, / daßß sie stets älter wirkten, als sie waren; / nur tote sprachen tote sprachen, lateinisch / und griechisch, sie hingegen rückten mutig / morgen für morgen vor, von den barbaren / durch nichts getrennt als den hölzernen rhein der tische.“

Eine abschließende Empfehlung mit Nostalgiewert betrifft Günter Grass. Liebesgedichte des Literaturnobelpreisträgers versammelt ein bei Steidl herausgekommenes Bändchen unter dem trefflichen Titel „Du. Ja. Du“. Katja Lange-Müller hat eine aparte Auswahl getroffen, die empfindsame Exemplare der Verskunst berücksichtigt, ein ums andere Mal aber auch den derben Sprachspieler zu Wort kommen lässt. In „Winterliche Inschriften“, im Herbst seines Lebens entstanden, beispielsweise so: „In jungen Jahren konnte ich / mit strammem Strahl / die Namen der jeweils Geliebten, / selbst längere wie Annerose und Aurora, / in den Schnee pinkeln, sogar / mit zärtlichem Vor- und Nachwort; / sobald es gegenwärtig schneit, / bin ich dankbar, wenn es gerad noch / zum Bekenntnis für Ute reicht.“