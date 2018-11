Nicht von ungefähr empfiehlt der Schriftsteller Stephen King dieses packende Sachbuch als „Pflichtlektüre“. Schließlich befand er sich über Jahrzehnte in einer horrenden Abhängigkeit von Alkohol – auch und gerade beim Schreiben. Obwohl er mittlerweile nach langwieriger Entwöhnungstherapie trocken ist, weiß er, dass er die krankhafte Fixierung auf Alkohol nur (und immerhin) zu einem Stillstand gebracht hat: „Das ist nichts, was einfach aufhört, auch wenn man nicht mehr trinkt.“

Suchtgeschichten wie jene Kings versammelt ein Sachbuch der Essayistin Leslie Jamison. Die 35-Jährige widmet ihr Werk allen, „die je in Abhängigkeit in Berührung gekommen sind“ – und schließt sich explizit mit ein. Sie beschreibt ihre frühe Faszination für berauschte Zustände, ihre sorgsam kaschierte Abhängigkeit und ihr Ringen um Befreiung von dem Stoff, aus dem die Sucht ist. Dabei fiel Jamison erstmals jenes Phänomen auf, das nun einen Hauptstrang ihrer Argumentation bildet: Dass die Alkoholiker, denen sie in Selbsthilfegruppen begegnete, sich nur gern zu einer einzigartigen Suchtpersönlichkeit mit einer unteilbaren Geschichte stilisieren, obwohl sich ihre Wege in die Abhängigkeit (und ihr Verharren darin) frappierend ähneln.

Leslie Jamisons Lob des nüchternen Lebens beschreibt eindringlich das Geschenk wiedererlangter Klarheit, die ihrerseits durchaus berauschende Züge haben kann. Ihre eigene Geschichte bewegt dabei in ähnlicher Weise wie die Suchtkarrieren von Kulturschaffenden, die sie mit viel Empathie beschreibt, darunter Raymond Carver, Billie Holiday und David Foster Wallace.

Leslie Jamison: Die Klarheit. Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung.

Hanser, Berlin. 638 Seiten, 28 €.