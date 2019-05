Das Gedenken an Hatun Aynur Sürücü ist in Berlin noch lebendig. (Jensen/DPA)

Bremen. Kurz vor ihrem 23. Geburtstag beschließt Hatun Aynur Sürücü, von Berlin nach Köln zu ziehen. Sie hält es einfach nicht mehr aus: Ihre Familie, zu der sie immer wieder Kontakt gesucht hat, begegnet ihr nur noch mit Hass und Ablehnung. An ihrem 23. Geburtstag isst Hatun Sürücü mit ihrem Sohn Can Torte im Park, sie albert mit ihrer besten Freundin herum, tanzt zu ihrem Lieblingslied. Drei Wochen später ist sie tot. Ihr jüngster Bruder hat ihr in den Kopf geschossen. Denn das Leben, das die junge Berlinerin führte, war dem streng gläubigen Muslim zu „sündig“.

Der Mord an Hatun Sürücü am 7. Februar 2005 war der erste sogenannte Ehrenmord, der ein breites Echo auslöste. Eine junge Frau wird vor einer Bushaltestelle in Berlin-Kreuzberg niedergeschossen, weil sie so leben will, wie sie es möchte und nicht nach der archaischen, frauenverachtenden Moral einer rigoros interpretierten Religion. Das lenkte vor 14 Jahren den Blick auf eine der diversen Parallelgesellschaften, die sich im aufgeklärten, modernen Deutschland etablieren konnten. Von denen man bis dato irgendwie wusste, die man aber nicht wirklich wahrgenommen hatte. Das wurde nach dem Mord an Hatun Sürücü anders.

Regisseurin Sherry Hormann hat das kurze Leben der Deutsch-Türkin, die ihren zweiten Vornamen Aynur (Mondlicht) als Rufnamen wählte, in „Nur eine Frau“ verfilmt; produziert hat Sandra Maischberger. Am Donnerstag läuft der sehr sehenswerte 90-Minüter in den Kinos an. Hormann hat der Versuchung widerstanden, eine tonnenschwere Elegie aus dem Stoff zu bauen. Ihr Film ist temporeich erzählt, manchmal sogar in einem lässigen Tonfall. Fotostory-Elemente, Schrifttafeln und dokumentarisches Material lockern die Spielfilmhandlung auf.

Das wichtigste dramaturgische Element: Aynur Sürücü erzählt ihre Geschichte selbst aus dem Off, quasi aus dem Jenseits, und der Film ist ganz klar auf ihrer Seite. Sie sei nicht einfach in einer normalen muslimischen Familie groß geworden, sagt sie gleich zu Beginn. Sondern: „Ich bin in einer streng religiösen muslimischen Familie aufgewachsen“ – das ist die feine Unterscheidung, die der Film macht, der kein Anti-Islam-Pamphlet sein will. Almila Bagriarcik, die in „4Blocks“ und im „Tatort“ aus Kiel zu sehen ist, spricht und spielt Aynur mit einer Intensität, die einen sofort in den Bann zieht. Mit 16 muss sie die Schule verlassen, wird in die Türkei verheiratet, es ist eine Zwangsehe mit einem Cousin. Nur das Hochzeitsfoto sieht man von dem Paar, dann ist Aynur schon wieder zurück in Berlin, hochschwanger, geflohen vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Ihre Familie nimmt sie und ihren Sohn Can widerwillig auf. Das Wort „Schande“ fällt hier zum ersten Mal, es wird den weiteren Verlauf ihres Lebens bestimmen.

Schande ist fast alles, was die junge Frau möchte und macht: Der Auszug in eine Wohngemeinschaft für minderjährige Mütter, der Job in einem Supermarkt, der nachgeholte Schulabschluss, die Ausbildung zur Elektoinstallateurin. Sie legt ihr Kopftuch ab („Ich verstehe nicht, was Allah gegen meine Haare haben sollte“), zieht Tops und Miniröcke an, geht tanzen, verliebt sich in einen Deutschen. Lebensfreude und Lebenshunger zeigt der Film, auf dem Gesicht von Almila Bagriarcik spiegelt sich aber auch die große Anstrengung wider, die das ständige Mutigsein bedeutet. Aynurs Brüder hören derweil einem salafistischen Prediger zu, der die westliche Lebensweise verdammt und beschimpfen die Schwester am Telefon als „Hure“. Damit vermittelt der Film die Perspektive der späteren Anklage, die (vergeblich) anzweifelte, dass der jüngste Bruder, der im Film Nuri heißt, ein Einzeltäter war. Der Familienverbund wird wohl irgendwann entschieden haben, dass die Tochter, die so viel Schande produzierte, nicht mehr zu ertragen war, nicht mehr leben sollte.

Der Berliner Theaterschauspieler Rauand Taleb, ebenfalls aus „4Blocks“ bekannt, spielt Nuri, der schießen muss, weil ihm das als jüngstem Sohn laut Tradition obliegt. Man weiß das von Anfang an und beobachtet diesen jungen Mann, der sich immer stärker nach innen kehrt, Halt sucht in den wirren Koranauslegungen des Predigers und bei seinen älteren Brüdern. Auch diese beiden, die das Drehbuch Tarik und Sinan nennt, lassen außer Hass auf die Schwester bald kein anderes Gefühl mehr zu. So wie auch die Mutter, der Vater, die jüngere Schwester.

Hatun Aynur Sürücü hat lange geglaubt, die Liebe innerhalb einer Familie müsse letztlich doch stärker sein als unterschiedliche Auffassungen darüber, wie jemand sein Leben leben will. Sie hat sich geirrt. In Berlin ist viel diskutiert und einiges angestoßen worden nach dem 7. Februar 2005, „ich war der erste Ehrenmord, der so richtig fett Presse bekommen hat“, kommentiert die tote Aynur aus dem Off. Nach ihr ist mittlerweile eine Autobahnbrücke benannt worden, kein wirklich prominenter Ort, aber immerhin. Die einzige Alternative wurde gleich wieder verworfen: eine Straße in einem Industriegebiet. Eine Sackgasse.