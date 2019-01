Schon als 1985 die Idee aus der Taufe gehoben wurde, jedes Jahr eine „Europäische Kulturstadt“ zu küren, klangen die Gründe eher pathetisch als zwingend. Ein besseres Verständnis der Europäer füreinander sollte erreicht werden, heißt: Die Niederländer oder Griechen tauschen sich beispielsweise mit den Spaniern darüber aus, was in Madrid („Kulturstadt“ 1992) an „Reichtum, Vielfalt, Gemeinsamkeiten des kulturellen Erbes“ zu erleben ist. 50 Städte konnten sich seither „Kulturstadt“, ab 2000 sogar „Kulturhauptstadt“ nennen, seit 2004 sind es mindestens zwei pro Jahr, die den Titel führen, im Jahr 2000 waren es sogar neun.

Seit 2009 ist jeweils auch eine aus den neu hinzugekommenen (osteuropäischen) Mitgliedstaaten dabei, so viel Proporz muss sein. Dieses Verfahren greift noch dieses Jahr, ab dem nächsten kommt ein neuer Verteilschlüssel zum Einsatz. Deutschland ist 2025 wieder an der Reihe, gemeinsam mit Slowenien.

Wenn man über die beiden Kulturhauptstädte liest, die sich dieses Jahr mit dem Titel schmücken, scheint es erneut eher darum zu gehen, möglichst viele Touristen ins süditalienische Matera und ins bulgarische Plowdiw zu locken. Auch mit Tanz, Theater, Kulturfesten, na klar. Aber die Städte möchten sich offensichtlich vor allem stärker auf der Landkarte reisefreudiger Europäer positionieren, ihren Teil vom lukrativen Reise-Kuchen abhaben.

Das ist verständlich, und es geht auch damit einher, dass Plowdiw und Matera sich heftig aufrüschen für den erwarteten Besucher-Boom. Ob das allerdings noch der Absicht der ehemaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri entspricht, ein Jahr lang tatsächlich die jeweilige Kultur vor Ort in den Mittelpunkt zu stellen, darf angezweifelt werden. Und ob es den Städten und ihrer Kulturszene langfristig so gut tut, wie die Europäische Kommission auf ihrer Website behauptet („Kulturhauptstädte profitieren von einer lang anhaltenden Hinterlassenschaft“), ebenfalls. Bürger einer (ehemaligen) Kulturhauptstadt zu sein, stärke das Selbstbewusstein ist ein weiterer, unbewiesener Satz, den man auf der Website der Kommission nachlesen kann.

Fakt ist, es kostet die Städte ziemlich viel Geld im Vorfeld, um überhaupt in das Auswahlverfahren zu gelangen. Die Jury muss mit einem ausgeklügelten Programm überzeugt werden; die Schlagzahl der darin aufgelisteten Aktivitäten soll deutlich über jener liegen, die gemeinhin das kulturelle Leben prägt.

Bremen hatte sich beworben, 2010 den deutschen Part im Konzert von drei Europäischen Kulturhauptstädten zu übernehmen. Doch die Hansestadt wurde von Essen ausgestochen, das gemeinsam mit Pécs (Ungarn) und Istanbul (Türkei) den Titel trug. Spricht man mit Akteurinnen und Akteuren der hiesigen Kulturszene, hört man wenig Bedauern darüber, dass es damals nicht geklappt hat.

Denn wenn ein Jahr lang gepowert wird, heißt das für den Zeitraum danach vor allem in mittleren und kleinen Städten: kein Geld mehr da für eine kontinuierliche Förderung von Kultur. Immerhin haben die Institutionen, Akteurinnen und Akteure ja ganze zwölf Monate im Mittelpunkt gestanden. Vor allem für die freie Szene ist es kontraproduktiv, in einem Jahr Sondermittel zu erhalten und danach erst einmal in die Röhre zu gucken.

Die Bremer Kulturpolitik hat sich, aktuell erneut durch den Kulturförderbericht, erfreulicherweise anders positioniert. Verlässlichkeit ist hier das Schlüsselwort. Deshalb haben Kultursenator Carsten Sieling und Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz im Frühjahr 2018 auch nicht die Initiative des Kommunikationsexperten Patrick Strauß unterstützt, der Bremen als Kulturhauptstadt 2025 ins Gespräch bringen wollte. Ins Rennen für Deutschland gehen Chemnitz, Dresden, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau.

Mindestens bei Dresden dürfte man ins Grübeln kommen, wie in den vergangenen Jahren bei Riga (2014), Porto (2001), Kopenhagen (1996), um nur einige Beispiele zu nennen. In diesen Städten geben sich sowieso und nicht nur (Kultur-)Touristen die Hotelzimmerklinken in die Hand, egal, ob mit dem Titel Kulturhauptstadt versehen oder nicht. Das mag 2018 in Leeuwarden und Valletta anders gewesen sein.

Auf kleinere, nicht im Dauer-Fokus stehende Orte ein Jahr lang mit einem Spezial-Etikett der Europäischen Union aufmerksam zu machen, ist ja durchaus eine Idee. Doch dann sollte man ehrlich sein: Die touristische Stoßrichtung klar als solche benennen und nicht als „Kulturhauptstadt“ verbrämen.