"Das Verhör in Algier" heißt diese Arbeit der Berliner Bildhauerin Jenny Wiegmann-Mucchi. (Beckefeldt/Gerhard Marcks Haus Bremen)

Bremen. Sie steht aufrecht. Die Hände hinter dem Rücken ineinander verschränkt, die nackten Füße fest auf dem Boden. Sie schaut entschlossen, ein trotziger Zug umspielt ihren Mund. Diese Frau hat nicht die Absicht, sich unterkriegen zu lassen. Sie ist keine, die den Kopf senkt, sich in sich verkriecht vor Angst. Dabei hätte sie wahrscheinlich durchaus Grund dazu.

„Das Verhör in Algerien“ hat Jenny Wiegmann-Mucchi ihre lebensgroße Bronze-Skulptur genannt. Entstanden ist ihre Version einer Frau, die sich vor einem Tribunal wiederfindet, 1959, als Kommentar zum Algerienkrieg. Im Gerhard-Marcks-Haus ist ihre Figur die erste, der man begegnet, wenn man den Raum mit den dezidiert politisch intendierten Arbeiten betritt. Eine ganze Menge Selbstbewusstsein strahlt ab von dieser Frau, die vielleicht eine Widerständlerin ist, eine Kämpferin gegen die französische Besatzung. Die schlicht-deutliche Gestaltung unterstreicht diesen Eindruck.

Jenny Wiegmann-Mucchi ist mit einer weiteren, ähnlich klar konturierten Arbeit in der „Bildhauerinnen“-Ausstellung vertreten. „Angst“ ist 1933 entstanden, dieses Mal hat sie Sandstein als Material gewählt. Die Skulptur zeigt einen Frauenkopf, die linke Hand hat sie sich vor den Mund geschlagen – die klassische Geste des Entsetzens. Für Jenny Wiegmann-Mucchi dürfte das in diesem Jahr und den Jahren danach eine vertraute Geste gewesen sein: 1933, im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, ging sie mit ihrem zweiten Mann Gabriele Mucchi in dessen italienische Heimat und politisierte sich.

Während des Zweiten Weltkriegs war Jenny Wiegmann-Mucchi im Widerstand gegen das faschistische Mussolini-Regime aktiv, als „Staffetta“, also als Nachrichtenbotin. Vielleicht ist die Partisanin des „Verhörs in Algerien“ ein spätes Selbstporträt – ebenso wie eines ihrer Alterswerke, das nicht in der Ausstellung zu sehen ist: „Das Jahr 1965“. Die Skulptur der damals 70-Jährigen zeigt eine weitere unbeugsame Frau: Sie sitzt kerzengerade, stützt sich mit den Armen ab, hat die Beine angewinkelt. Die Haare sind vom Wind gezaust.

Jenny Wiegmann-Mucchi wird 1895 in Berlin-Spandau als Tochter eines Konditors geboren. Sie studiert Kunst in ihrer Heimatstadt bei Lovis Corinth, dann in München. 1922 heiratet sie den Bildhauer Berthold Müller-Oerlinghausen, wie er widmet sie sich religiösen Motiven, ihr Stil ist da bereits streng, vom Neo-Romanismus geprägt. 1931 lässt sie sich scheiden, lernt Gabriele Mucchi kennen. In Mailand ändert sie ihren Vornamen in Genni und wird Teil der Künstlergruppe „Corrente“ (Strom), zunächst entstehen feingliedrige, sensibel gearbeitete Skulpturen wie „Le Ciel est triste e beau“ (Der Himmel ist traurig und schön), ein liegender Mädchenakt. Auf der Pariser Fachausstellung 1937 gewinnt sie dafür die Goldmedaille.

Ihre Arbeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen, widmen sich häufiger politischen Themen, sind als Kommentare zum Zeitgeschehen zu lesen. Ihrem Stil bleibt sie dabei treu, kein Pathos, nirgends. Ihr Mann lehrt in Ostberlin, sie ist mal dort, mal in Mailand. Porträtiert prägende Künstler der jungen DDR wie den Komponisten Paul Dessau und den Schriftsteller Arnold Zweig. 1961 widmet sie Patrice Lumumba, dem ersten frei gewählten Premierminister des unabhängigen Kongo eine Arbeit. Sie zeigt den ehemaligen Freiheitskämpfer in Fesseln, als Gefangenen. Lumumba wurde im selben Jahr ermordet. Seit 2013 ist ein Abguss der Bronze auf dem Berliner Garnisonkirchplatz beheimatet. Jenny Wiegmann-Mucchi stirbt 1969 mit 74 Jahren.

Auch die anderen Arbeiten in dem Raum, der den politisch aufgeladenen Motiven gewidmet ist, zeichnen sich durch schlichte Strenge aus, das Motiv und seine schnelle Erkennbarkeit stehen im Vordergrund. Da gibt es Gisela Boeck-von Tzschoppes „Der Gefesselte“ (1960), der politisch Verfolgten ein Kollektiv-Denkmal setzt, und, im Gegensatz zu den aufrechten Frauen Wiegmann-Mucchis, ein Symbol der Gebrochenheit und des Leids darstellt. Das hat Ähnlichkeit mit den um ihren gefallenen Sohn „trauernden Eltern“ von Käthe Kollwitz (als Foto zu sehen), wobei Kollwitz bei dem in sich gekehrten Paar stärker auf individuelle Merkmale setzt. Lucie Prussig-Jahns gebeugte „Waschfrau“ von 1925 oder Dorothea Schaper-Barthels‘ „Vorarbeiter“ von 1928 zeigen Menschen bei der Arbeit. Ruthild Hahnes „Thälmann-Denkmal“ (als Foto) von 1952 treibt diese Ansätze in gewisser Weise auf die sozialistisch-realistische Spitze. Triumphierenden Blicks schreiten ein muskulöser Arbeiter und eine propere Bäuerin vorwärts. Im Original ist die Skulptur drei Meter hoch.

Inzwischen hat sich die politisch inspirierte Bildhauerei längst genauso stark formal aufgefächert wie die Kunstszene generell. Was heißt: Eindeutigkeit ist vielfach Anspielungen gewichen. Auch das kann man in der Ausstellung sehen, im Gerhard-Marcks-Haus gleich im Eingang. Dort sind Sabine Emmerichs überdimensionale Burka-Figuren zu sehen (wir berichteten). Einzug gehalten hat auch das Element der Ironie und der Leichtigkeit. Das ist an den Arbeiten der Beuys-Schülerin Inge Mahn nachzuvollziehen, zu sehen im Paula Modersohn-Becker-Museum. Mahns „Hundehütten“ wirken wie die Perversion monotoner Reihenhausarchitektur. Der „Beichtstuhl auf Rädern“ lässt über ein System der Kontrolle nachdenken, das nicht nur in der katholischen Kirche zu finden sein könnte.

Zur Sache

Kleine Bildhauer(innen)werkstatt

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können am Dienstag, 23. Juli, und Mittwoch, 24. Juli, von 11 bis 15 Uhr in einem Ferienworkshop im Paula Modersohn-Becker Museum mit Pappmaché, Draht und Schwämmen, modellieren und formen. Die fertige Skulptur können sie dann mit nach Hause nehmen. Geleitet wird die Werkstatt von Eva Vonrüti Moeller, die Kosten betragen 30 Euro inklusive Eintritt und Materialien. Anmeldung unter info@museen-boettcherstrasse.de

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Bildhauerinnen“ im Gerhard-Marcks-Haus und im Paula Modersohn-Becker-Museum ist noch bis zum 11. August zu sehen. Unsere Serie über die „Hammerfrauen“ endet mit dieser Folge.