Wolfgang Niedecken und BAP bei ihrem Auftritt Anfang Oktober 2013 im Pier 2. (Lars Fischer)

Mit 69 Jahren hatte Wolfgang Niedecken noch einmal einen veritablen Shitstorm ausgelöst. Er hat sich in einem sogenannten sozialen Medium gegen Corona-Leugner gewandt und ihnen geraten, genau hinzugucken, mit wem sie gemeinsame Sache machen. Man hätte erwarten können, dass diejenigen, die sich für Niedecken und seine Band BAP interessieren, Beifall klatschten. Aber offenbar haben sich unter seine virtuellen Anhänger Menschen gemischt, die ihn nun für seinen „Systemrocker“ halten.

Menschen, die Artikel nach ihren Überschriften kommentieren, hören offenbar auch bei Songtexten, zumal bei solchen in einer Sprache, die man nur in seiner Heimatstadt Kölsch und im Rest der Welt Rheinisch nennt, nicht zu. Gerade bei Wolfgang Niedecken verpassen sie so ein Werk, dessen gradlinig menschliche Haltung nicht verhandelbar ist. Oder wie er selber singt: „Zynisch und cool sein ist nicht die Kunst.“

Missverständnis ist keine neue Erfahrung für den Musiker, der an diesem Dienstag 70 Jahre alt wird und eigentlich Maler werden wollte – was er fast nebenbei auch noch wurde. Dass er zum Popstar nicht taugt, hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Sein Freund und Weggefährte Wim Wenders nannte ihn einen „Heimatdichter“. Mit den ersten Erfolgen seiner Band, die als Mundart-Phänomen nach den Gesetzen des Markts eigentlich nie die Chance auf einen überregionalen Durchbruch hätte haben dürfen, kamen die grüblerischen, selbstzweifelnden Texte. Die erste Live-LP der triumphalen Tour 1982/83 mit über 125 Konzerten endet im depressiven Moll der rudimentären Ballade „Hundertmohl“ und der Frage nach der Rolle für denjenigen, der nie eine spielen wollte.

Als die Unschuld der frühen Hippie-Jahre verfolgen war und bald Teile der Band Hand in Hand mit einem neuen Produzenten einen glattgebügelten Sound, verklärt als „Rockmusik mit internationalem Standard“ durchsetzte, wäre BAP daran fast zerbrochen. Auf dem grauenvoll nach 80er-Jahre-Klischee klingendem Album „Ahl Männer, aalglatt“ verhandelte Niedecken seine bevorstehende Scheidung und sang von bunten Trümmern, zugekleistert von klebrigen Synthesizer-Flächen. Sicher nicht der einzige, wohl aber der größte Fehlgriff. Die Band überlebte diese Zerreißprobe nur, weil sich ihr Sänger in eine Solo-LP flüchtete und sein völlig abhanden gekommenes Selbstwertgefühl als Songwriter so wieder entdeckte.

Dass Musiker Niedeckens Texte überhaupt zum Rocken bekamen, ist ein Phänomen für sich. Wer sich die Mühe macht, bei „Verdamp lang her“ nicht nur den erst spät einsetzenden Refrain mitzugröhlen, sondern auch auf das davor und danach zu hören, entdeckt ein Zwiegespräch eines Sohnes mit dem zu früh verstorbenen Vater. All das, was an Unverstandenem und Ungesagtem im Raum blieb, hat er in diese langen sechs Strophen gepackt. „Ob du nun laut malst oder leis', kommt nur darauf an, dass du es tust“, besingt der Künstler dort sein Credo. Wer sonst konnte so etwas zu einem Hit für die Ewigkeit machen? Selbst Bob Dylan, Niedeckens großes Vorbild, dem er einst ein Coveralbum und jüngst ein Buch widmete, schaffte das nicht mit seinen ausufernden Stücken. Wer nicht eingefleischter Dylanologe ist, erinnert sich doch eher an „Knocking on heaven’s door“ – gern auch in der Jam-Version vom legendären Rockpalast-Auftritt auf der Loreley 1982 mit BAP, Rory Gallagher und anderen.

Auch das zweite Stück, das seinen Ruhm begründete, war alles andere als Pop. „Kristallnaach“ ist ein düsteres Klanggemälde zwischen Bruegel und Bosch, geprägt vom Faschismus, den Niedecken noch im Griechenland der frühen 70er-Jahre hautnah miterlebt hatte. Ein Schlüssellied im Gesamtwerk, dass einen verdichteten Albtraum Realität werden lässt, nicht zuletzt auch wie gemacht als Kommentar zum Sturm auf das Kapitol, mithin also eines von zeitloser Relevanz. Es hat im Gesamtwerk zahlreiche Nachfolger gefunden, auch wenn die Alben der jüngeren Vergangenheit oft eine altersmilde Gangart an den Tag legen, sind doch immer wieder Stück zu finden, die den Zorn des jungen Mannes und des explizit politischen Schreibers kanalisieren.

„Ruhe vor dem Sturm“ vom aktuellen Album oder „Vision von Europa“ vom Vorgänger sind Paradebeispiele für Niedeckens Stil, globale Themen aus dem eigenen Erleben heraus zu erzählen. Er geht immer vom Persönlichen aus, nie vom hochgehaltenen Zeigefinger. Niedecken bleibt der Geschichtenerzähler, kein Märchenonkel mit Moral am Ende. Der Bundesverdienstkreuzträger, der Politiker schon mal als „widderlich“ besingt, hat sich nie vor einen anderen Karren als den seiner eigenen Überzeugungen spannen lassen. Er ist tatsächlich Überzeugungstäter, dessen Engagement in Uganda oder im Kongo genauso nachhaltig ist wie das gegen rechts hierzulande.

Niedecken Epos der Selbstbefreiung heißt „Nit met Alljebra“, ein zehnminütiges Bollwerk vom Solo-Debüt „Schlagzeiten“ (1987), in dem er seine von Missbrauch bestimmte Zeit als Schüler an einem katholischen Internat aufarbeitete und Lied werden ließ. Als er darüber in seiner ersten Biografie „Auskunft“, die er mittlerweile als wenig gelungen verworfen hat, berichtete, interessierte sich kaum jemand dafür. Es gab keine Fragen in Interviews. Das folgte erst später, als die Skandale sich mehrten.

Er, der sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, als Jugendzeitschriften ihn privat zeigen oder Boulevard-Zeitungen seine Krankengeschichte erzählen wollten, hat sein Leben zu Liedern gemacht. Gerne verweist er auch hier auf Dylan und dessen Satz „It‘s All in the Songs“. Tatsächlich kann man auch bei ihm alles daraus zusammensetzen: Die Kindheit in der Kölner Südstadt, seine Beziehung zur Heimat, die Karriere und das Zaudern, die Malerei und die Helden, die politischen Überzeugungen und das humanitäre Engagement, der Schlaganfall, die Freunde, die Frauen, die Kinder und selbst die Hunde – alles ist in den Liede

Zur Sache

Autobiografie, Dylan-Buch und CD-Box

Unter dem Titel „70 Jahre“ sind die beiden bislang getrennten Bände von Wolfgang Niedeckens Autobiografie nun mit neuem Vorwort zusammengefasst. Bisher gab es auch bei den Büchern eine Trennung in vor und nach dem Schlaganfall: „Für 'ne Moment“ erschien 2011, „Zugabe“ nach überstandener Krankheit 2013. Wie sein Vorbild Bob Dylan in „Chronicles“ erzählt auch Niedecken sein Leben eben nicht streng chronologisch und lückenlos, sondern assoziativ. Die neue Ausgabe ist bei Hoffmann und Campe erschienen, hat 896 Seiten und kostet 29,90 Euro.

Über Bob Dylan hat Niedecken nun auch ein eigenes Buch veröffentlicht, nachdem er schon die deutsche Hörbuchfassung von Dylans Autobiografie eingelesen und zahlreiche Lieder seines Idols ins Kölsche übertragen hat. "Wolfgang Niedecken über Bob Dylan" ist im Rahmen der Reihe "Kiwi Musikbibliothek" bei Kiepenheuer & Witsch herausgekommen, 240 Seiten, 14 Euro.

Das aktuelle BAP-Album „Alles fließt“ ist in einer limitierten Geburtstagsedition noch einmal erschienen. In der Box finden sich jetzt neben einigen Gimmicks auch eine DVD, eine Live-Platte und eine Maxi mit zwei neu oder zwei erstmals aufgenommenen Stücken aus den Anfangsjahren, wahlweise als LP- oder CD-Ausgab