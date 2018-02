Der ehemalige US-Präsident Barack Obama enthüllt das von Kehinde Wiley gemalte Bild in der National Portrait Gallery in Washington. (Andrew Harnik, dpa)

Frau Hansen, seit dieser Woche hängt im Smithsonian Museum in Washington das offizielle Porträt von Barack Obama, gemalt von Kehinde Wiley. Warum ist es heutzutage für Präsidenten noch wichtig, sich malen zu lassen?

Dorothee Hansen: Man möchte sich an eine bedeutende Persönlichkeit erinnern. Ein Bild im Museum hält die Person für zukünftige Generationen fest.

Dorothee Hansen (Karen Blindow)

Aber warum Malerei?

Ich denke, das hat etwas mit Tradition zu tun. Das Ganzfiguren-Porträt ist eine Gattung, in der seit dem 15. Jahrhundert Könige und der hohe Adel dargestellt werden. Man sieht sie meist stehend oder hoch zu Ross, manchmal auch sitzend. Ich denke da beispielsweise an das Porträt von Karl V., gemalt von Tizian, das in der Alten Pinakothek in München hängt. Wenn man sich so malen lässt, stellt man sich in diese anspruchsvolle Tradition.

Aber Obama ist keine klassische Herrscherfigur, er war ein demokratisch gewählter Präsident.

Meine ganz persönliche Meinung ist: Ein künstlerisch fotografiertes Porträt, vielleicht von Cindy Sherman oder einem anderen Künstler mit einem originellen Ansatz, wäre viel zeitgemäßer gewesen. Aber im Grunde kommt es nicht in erster Linie auf das Medium an. Es ist eine große Herausforderung, einerseits den Menschen und andererseits seine politische Funktion festzuhalten und zugleich ein gutes Kunstwerk herzustellen.

Die deutschen Bundeskanzler lassen sich auch malen.

Klar, da reden wir beispielsweise über Künstler wie Bernhard Heisig, der Helmut Schmidt porträtiert hat oder über Jörg Immendorff, dem Gerhard Schröder Modell saß. Keiner von beiden ist übrigens in ganzer Figur zu sehen, sondern es geht um das Gesicht. Da wird sehr stark der individuelle Charakter der Personen herausgearbeitet.

Und das ist bei dem Obama-Porträt nicht der Fall?

Darüber kann man diskutieren. Kehinde Wiley ist auf Porträts spezialisiert, andere Werke von ihm zeigen, dass er mit Traditionen der Porträtmalerei spielt. Vor diesem Hintergrund ist das sicher eine bewusste Entscheidung gewesen, Obama auf diese Weise darzustellen.

Er sitzt inmitten einer Art Hecke.

Der räumliche Aspekt fehlt völlig, er wirkt wie ausgeschnitten, als habe man ihn per Computer vor eine Fototapete geblendet.

Wie würden Sie das Bild stilistisch einordnen?

Man könnte es irgendwo zwischen fantastischem Realismus und Pop-Art ansiedeln, wobei es in der zeitgenössischen Kunst ja nicht mehr um festgelegte Stilrichtungen geht. Von daher hilft uns das jetzt auch nicht so richtig weiter.

Was sagt das Bild über Obama als Herrscher-Figur aus? Er kommt ja recht entspannt rüber, muss allerdings aufpassen, nicht von einer Kletterpflanze überwuchert zu werden.

Wüsste man nicht, dass es sich um Barack Obama handelt, würde man nicht auf die Idee kommen, dass ein bedeutender Staatsmann dargestellt ist. Da fehlen alle Attribute, die derartige Porträts ausmachen, Machtinsignien, eine bestimmte Körperhaltung oder ein fester, einschüchternder Blick beispielsweise. Dass Obama sitzt, ist nicht das Problem, aber dieser Stuhl ist natürlich kein Thron oder etwas ähnlich Repräsentatives. Dieses Bild ist eher ein privates Porträt mit einer positiven Ausstrahlung. Das steht für den Stil dieses Präsidenten: Er will offenbar kein Herrscherbild, er möchte als moderner demokratischer Politiker rüberkommen, und er ist wach und auf dem Sprung. Wenn man sich daran erinnert, wie flott Obama Treppenstufen rauf und runtergesprintet ist, passt das.

Aber was soll die Kletterpflanze als Hintergrund?

Ja, das sind irgendwie undefinierbare Blätter, kombiniert mit gemischten Blüten. Das ist einfach nur Dekor. Aber es wirkt modern und poppig. Das ist ja auch eine Botschaft.

Aber es ist ganz schön kitschig, oder?

Es ist zumindest auf der Kippe. Kehinde Wiley benutzt so etwas immer gerne als Stilmittel. Er ist spezialisiert auf die Porträts farbiger Modelle; er ist übrigens auch selbst Farbiger. Er malt vor allem Menschen, die er auf der Straße anspricht, einfache Leute, und zwar, und das ist jetzt der Witz an der Sache, in Herrscherposen. Er setzt sie beispielsweise auf ein Pferd, so wie Jacques Louis David Napoleon gemalt hat. Das heißt: Der Künstler kennt die Attribute, die in der Geschichte der Malerei Herrschern zugeordnet wurden, und er bricht die Standards bewusst. Und vor diesem Hintergrund finde ich das Obama-Bild schon wieder gut.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person: Dorothee Hansen wurde 1963 in Flensburg geboren und studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Mittelalterliche Geschichte an der Universität München. Sie arbeitet seit 1995 an der Kunsthalle Bremen und ist deren stellvertretende Direktorin.