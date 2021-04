Rolf Drechsler ist seit 2001 Professor für Rechnerarchitektur an der Universität Bremen im Fachbereich Mathematik und Informatik. (Universität Bremen)

Rolf Drechsler würde sich selbst wahrscheinlich als Computernerd bezeichnen - sein erster Computer („Mit 16 Kilobyte Speicher!“) steht mittlerweile in seinem Büro. Oder als Noerd, wie in der gleichnamigen Comicserie, die er mit einem ehemaligen Kollegen entwickelt hat, von der es mittlerweile ein Buch zu kaufen gibt und die humorig für Themen rund um die Informatik sensibilisieren soll. Rolf Drechsler ist Informatikprofessor, Leiter des Forschungsbereichs Cyber-Physical Systems des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI) und beschäftigt sich mit Test- und Verifikationsverfahren, die die Fehlerlosigkeit von Hardware, also elektronischer und mechanischer Bestandteile von Rechnersystemen, nachweisen sollen.

In Zeiten, in denen Computerchips aus mehreren Milliarden Komponenten bestehen ist es ratsam, sicherzugehen, dass sich nicht an irgendeiner Stelle ein Fehler eingeschlichen hat. Damit das Auto zuverlässig bremsen, der Herzschrittmacher stimulieren und das Handy Filme streamen kann. Drechsler arbeitet daran, diese Fehlerlosigkeit analog zu mathematischer Beweisführung nachweisbar zu machen. „Quasi wie beim Satz des Pythagoras. Wenn man einmal etwas bewiesen hat, gilt das für immer.“ Und das geht am besten, wenn man schon bei der Entwicklung der Bauteile berücksichtigt, dass sie überprüfbar sein müssen.

Jüngst genehmigte ihm die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Reinhart Koselleck-Projekt (Fördersumme: mehr als 1,5 Millionen Euro) für besonders innovative oder risikobehaftete Forschung – zum zweiten Mal, ein Novum. Doch genau das ist, was er machen möchte. Schon als Student, und auch während seines Ausflugs in die Industrie. Die Rückkehr an die Universität ließ deshalb auch nicht lange auf sich warten. „Finanziell gesehen war das die vielleicht dümmste Entscheidung meines Lebens“, sagt er lachend, „aber es war eine bewusste Dummheit.“