Horst Scheffler zeigt in der Galerie unter anderem seine raumlosen Skulpturen (links) oder seine Arbeit "Konfigurierende Kräfte". (Knief)

Am Anfang steht eine Frage: Konkrete Kunst – was ist das eigentlich? Sie ist minimalistisch und gegenstandslos, würden die einen wohl sofort sagen. Sie folgt geometrischen Konstrukten, die anderen. Wieder andere hätten ihre ganz eigene Definition. Wie vielseitig Kunst mit einem konkreten Ansatz wirklich sein kann, zeigt ab Sonntag eine Ausstellung in der Städtischen Galerie. Unter den simplen Titel „Konkret Bremen“ präsentiert die Galerie Werke von 14 Bremer Künstlern und Künstlerinnen, die ihr eigenes Schaffen dieser Kunstrichtung zuordnen. Bei der Konzeption der Ausstellung sind laut Ingmar Lähnemann von der Städtischen Galerie so viele Künstler zusammengekommen, dass es ab Ende Januar einen zweiten Teil der Schau mit 13 weiteren lokalen Kreativen geben wird.

Ein besonderer Hingucker ist die Arbeit „Simultanstruktur“ von Boris Doempke – auch, wenn man sie erst auf den zweiten Blick entdeckt. Sein aus weiß bemalten Holzstäben konzipiertes Konstrukt ist über dem Treppenaufgang montiert. Blickt man es an, rechnet man fast damit, es würde anfangen, sich zu bewegen, seine Kreise und Linien in alle Richtungen strecken. Und es verändert sich tatsächlich, jedoch erst, wenn der Betrachter sich selbst bewegt.

Ob Horst Scheffler selbst etwas zu seinen Werken sagen will? „Trauen sie ruhig ihren Augen“, winkt dieser erst einmal ab, erzählt dann aber doch noch ein wenig zu einzelnen Positionen. Zum Beispiel zu seinen raumlosen Skulpturen, die je nach Blickwinkel aussehen wie fest verankerte oder fast schwebende Objekte; aus einer ganz bestimmten Position heraus allerdings, als seien sie nicht mehr als eine einfache Linie. Oder zu seiner Arbeit „Konfigurierende Kräfte“, in der zwei breite geometrische Geraden, eine rote und eine schwarze, miteinander zu ringen scheinen. „Die Frage ist: Wer drückt und wer zieht?“, sagt Scheffler. Eine Frage, die, so der Künstler, ja gerade auch politisch mal wieder aktuell sei.

Computerkunst und pure Farbe

Frieder Nake gehört zu den Pionieren der Computerkunst. Seine in der Galerie ausgestellte Arbeit ist eine Hommage an Gerhard Richter. Per Computer hat er einen Algorithmus geschrieben, der die Gemälde Richters in eigene Setzungen überführt und in Form von immer wieder neuen farbigen Kreisen und Linien auf dem Bildschirm wiedergibt.

Christiane Gruber geht es in ihrem Schaffen vor allem um die Farbe als Material. Sie löst die Farbe in ihrer Kunst komplett von jeglichem Träger, präsentiert sie in Form von großen Bahnen, die je nach Ausstellung mal gehängt oder gelegt werden und immer wieder einen neuen Anstrich erhalten. Vor einigen Jahren war eine der Bahnen aus Acrylfarbe in der Galerie bereits in blau zu sehen, nun zeigt sie zwei Farbbahnen in weiß – einer Farbe, die ja eigentlich gar keine Farbe ist.

Die Arbeit von David Hepp findet wohl nur, wer den jungen Künstler zum Beispiel bereits aus der Weserburg oder dem Hafenmuseum kennt. Seine Skulptur „Offen lassen“ liegt in Form eines im Boden verankerten Türkeils an der Tür am Ende des Ausstellungsrundgangs: Konkrete Kunst unter der Tarnung des Alltäglichen. Außerdem in der Ausstellung vertreten sind Reinhold Budde, Diana Mercedes Alonso, Daniel Behrendt, Barbara Deutschmann, Bert Haffke, Jimmi D. Paesler, Barbara Rosengarth, Harald Zilly und Markus Genesius. Letzterer war bereits 2017 gemeinsam mit Mirko Reisser in einer Doppelausstellung in der Städtischen Galerie zu sehen. Zuletzt gestaltete er unter anderem einen Sportplatz in Marseille mit dem in seiner Arbeit typischen Fernsehtestbild. Eine Luftaufnahme der Arbeit ist in der Ausstellung zu sehen.

Insgesamt bietet „Konkret Bremen“ einen spannenden, generationsübergreifenden sowie ziemlich konkreten Einblick in die Bremer Künstlerszene und macht schon jetzt neugierig auf das, was im Januar kommt.

Weitere Informationen

„Konkret Bremen“ ist vom 10. November 2019 bis zum 5. Januar 2020 in der Städtischen Galerie, Buntentorsteinweg 112, zu sehen. Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr; dienstags und mittwochs nach Anmeldung unter 0421 361 5826.