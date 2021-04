Lässt sich echt nicht unterkriegen: Bugs Bunny, Hase und Zeichentrickfigur. (EVERETT COLLECTION, INC.)

Das sitzt er nun und wirkt so plastisch, als würde er gleich auf und davon hoppeln. Als Albrecht Dürer seinen „Jungen Feldhasen“ 1502 malte, ging es ihm um eine möglichst naturalistische Darstellung des Tieres, ganz im Sinne des „Hasen des Polygnotos“ - das Wandgemälde des griechischen Malers der Antike galt bis dahin als der Goldstandard der realistischen Wiedergabe. Dürers Hase wirkte mindestens genauso lebendig. „Er scheint wie auf dem Papier zu sitzen“, sagt Christine Demele, Kustodin des Kupferstichkabinetts der Kunsthalle Bremen. Und fügt hinzu: „Dürer hat das mit eigentlich ziemlich geringem Aufwand hinbekommen, mit wenigen Pinselstrichen.“

Das Bild begeisterte Dürers Renaissance-Zeitgenossen, und es ist bis heute eines der am meisten verbreiteten Hasen-Motive überhaupt. „Es wurde bereits früh kopiert“, so Christine Demele. Reproduktionen gehörten lange Zeit, gemeinsam mit Dürers „Betenden Händen“, zur Wandschmuck-Grundausstattung deutscher Haushalte. Mittlerweile gibt es den Hasen auf Postern, Tassen, T-Shirts und sogar als Socken-Motiv. Bis heute haben sich zudem immer wieder Künstler an dem Werk, das seit 400 Jahren in der Wiener Albertina hängt, abgearbeitet. Sigmar Polke beispielsweise, der damit einen Kommentar zur von ihm ausgemachten klischeehaften Kunstauffassung des Nachkriegs-Kleinbürgers geben wollte.

Gleich drei Mal gibt es eine Variation des Dürer-Hasens von Polke. Als Skizze auf einer Wolldecke (1968), als Reproduktion per Gummiband (1970) und als Patchwork aus Küchentüchern (1994). Dieter Roth schuf 1972 à la Dürer das „Kaninchenköttelkaninchen“ - im Titel steckt das hauptsächlich verwendete Material, und natürlich war das Ganze provokativ gemeint.

Dürers Hase gilt als wegweisend für die an der genauen Wiedergabe der Natur interessierte Malerei. Das Tier ist Tier, eine weitere Bedeutung wird ihm nicht zugemessen. Doch in der Kunst- und Kulturgeschichte haben der Hase und das ihm verwandte Kaninchen immer auch eine Symbolfunktion gehabt. Als Opfer oder gejagte Kreatur, die sich nicht wehren, sondern nur hakenschlagend fliehen kann. So findet er sich auf diversen Jagdszenen, Stillleben oder Allegorien.

War ein Liebespaar abgebildet und gleichzeitig ein Hase oder ein Kaninchen, war in der Renaissance und im Barock klar, es geht um Begehren, vulgo: Sex. Damit ist eine weitere Bedeutungsebene angesprochen: Der Hase als Symbol für Fruchtbarkeit, Fleischeslust, Sinnlichkeit, mithin auch für die Jahreszeit, die damit verknüpft wird - Frühling. Nicht tot zu kriegen ist er wegen seiner großen Nachkommenschaft. Und daher auch eine Art Stehaufmännchen, seit der Antike klebt dieses Etikett an ihm. Da ist es zum Begriff der Auferstehung und damit zu Ostern nicht weit. So malte der italienische Renaissance-Maler Tizian „Madonna mit dem Kaninchen“; das weiße Tier deutet die spätere Auferstehung des ebenfalls auf dem Bild zu sehenden Christusknaben an.

Der Hase inspiriert Künstler bis heute auf mannigfache Weise. Paula Modersohn-Becker malte ihn 1905 auf ihrem Bild „Mädchen mit Kaninchen“ ganz einfach und ohne symbolisches Gedöns als Haustier. Joseph Beuys erregte 1965 mit seiner Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ Aufsehen, als er mit einem Kadaver im Arm drei Stunden lang in einer Galerie umherwanderte und damit eine übliche Vernissage mit ihren kunstgeschichtlichen Anmerkungen parodierte. Das bringe Beuys' und seinen stets sinnlichen, intuitiven Zugang zur Kunst auf den Punkt, findet Christine Demele. 27 Jahre später schuf Beuys für die Documenta VII den „Friedenshasen“ aus einer umgeschmolzenen Krone Iwans des Schrecklichen.

Hasen gelten eben als lieb - und mittlerweile auch als teuer. Jeff Koons kassierte 2019 für seine „Rabbit“ genannte, silbrig glänzende und knapp über einen Meter hohe Stahlskulptur 91 Millionen Dollar, eine Rekordsumme für das Werk eines lebenden Künstlers.

In der Popkultur sind sie sowieso längst angekommen. Wer kennt nicht das Logo des sogenannten Männermagazins „Playboy“, das wiederum Andy Warhol, wer sonst, in eine seiner farbigen Lithografien verwandelte. Oder die Trickfilmfigur Bugs Bunny, geboren in den 1930ern, seit 1985 sogar mit eigenem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“. Mit seinem frechen Geplapper und seinen Finten ist er ein echter Überlebenskünstler, steht also ganz in der Tradition seiner vielen Vorfahren. Darauf eine frische Möhre!