Roz Chast, Jahrgang 1954, heißt eigentlich Rosalind, hat Malerei studiert und zeichnet seit 1978 Cartoons und Comics für die Zeitschrift The New Yorker. Weil die vielfach ausgezeichnete Bildkünstlerin zwar in Brooklyn aufwuchs, aber längst im dem Staat New York benachbarten Connecticut lebt, ist ihr jüngstes Buchprojekt gut nachvollziehbar: In Gestalt von "Ein Liebesbrief an New York" möchte sie ihrer Tochter, die ein College in der großen Stadt zu besuchen plant, einen Leitfaden an die Hand geben, um dem urbanen Leben nicht allzu unvorbereitet ausgesetzt zu sein.

Was für ein Glück, dass sie die fürsorgliche Gabe an ihre Tochter mit den Lesern teilt. Denn auf diese Weise werden selbst Metropolen-Aficionados, die vergleichsweise oft in den Big Apple beißen, mit bedenkenswerten Einsichten beschert, die in keinem Reiseführer stehen. In drolligen Bildern und pädagogisch wertvollen Texten führt Roz Chast vor, wie man ein Haus angemessen betrachtet. Sie zeigt eindrucksvoll, was für eine dünne Haut New Yorker Gehwege oberhalb der allgegenwärtigen Subway darstellen. Und sie schwelgt seitenlang in Artefakten, wenn sie auf eine planvoll lückenhafte Liste der städtischen Kunstmuseen unkonventionelle Tipps für einen Besuch des Metropolitan Museum of Art folgen lässt – beispielsweise die Erfindung von Geschichten zu den Werken alter Meister.

Sehr fantasiebegabt und liebevoll ist dieser Band gestaltet, der ungemein markante und daher besonders orientierungstaugliche Schneisen in den Großstadtdschungel schlägt. Nicht nur Chasts typologische Inspektion des Wohnungs- und Mietermarkts in Manhattan hätte Stoff genug für ein eigenes Buch abgeworfen.

Roz Chast: Ein Liebesbrief an New York. Rowohlt, Reinbek. A. d. Engl. v. Marcus Gärtner. 176 Seiten, 18 €.