Metamorphosen eines Aristokraten: Matthieu Svetchine verkörpert Orlando. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. Wenn unter dem Pflaster tatsächlich der Strand liegt, dann sollte doch im Brauhauskeller ein Dschungel möglich sein. Passend zur Außentemperatur, die durch die Invasion hitziger Zuschauer bald auch die unterirdische Spielstätte des Theater Bremens zum Köcheln bringt, hat die gewohnt findige Ausstatterin Nanako Oizumi dem Untergrund eine Vielzahl wundersam wuchernder und rankender Pflanzen angedeihen lassen, die auch und gerade in den gelegentlichen Nocturnes (Licht: Tim Schulten) von stimmungsvoller Strahlkraft sind. Rechter Hand steht zudem ein Paravent, den allerlei Früchtchen prägen. Sinnig, dass es an diesem Abend um das dynamische Wechselspiel von äußerer und innerer Natur gehen soll: in einer Bühnenadaption des als wissenschaftliche Biografie drapierten Romans "Orlando", dessen Erscheinen sich am 11. Oktober zum 90. Mal jährt.

Angst vor Virginia Woolf (1882-1941) – Erzählerin und Essayistin, Verlegerin und Literaturkritikerin, bewegte Frau und manisch-depressive Selbstmörderin – hat offenbar weder Akteur Matthieu Svetchine noch Regisseur Franz-Erdmann Meyer-Herder. Dabei hat Woolf in dieser als Roman getarnten Ideen- und Metaphernwildnis vor allem ihrem eigenen Vergnügen zugearbeitet. Maßlos und übermütig, schrill und unbändig wollte sie beim Schreiben sein: „Ich will über die Stränge schlagen, und zwar gewaltig“. Und siehe: So kam es dann auch.

Kobolzende Fantasie

Mit einer bemerkenswerten Maske angetan ist Matthieu Svetchine in der ersten Hälfte der 80-minütigen Darbietung. Bewundernswert, dass er den überbordenden Text um die Hauptfigur Orlando, die in sich eine Mixtur aus Frau und Mann birgt, dennoch verständlich artikuliert. Hat man sich erst einmal an das passagenweise recht hohe Sprechtempo (und an die kobolzende Fantasie der Urheberin) gewöhnt, hat man in Svetchine, der das hiesige Schauspiel seit der Saison 2012/2013 bereichert, einen formidablen Fährmann durch die Zeiten (mehr als 350 Jahre) und Räume (von London bis Konstantinopel) dieser aberwitzigen Fabel. Bei sporadischen Hängern, die angesichts des enormen Textpensums nicht verwundern, hilft laut Programmzettel der Kollege Alexander Swoboda. Und noch ein Ensemblemitglied ist mit von der Partie: Gegen Ende intoniert Nadine Geyersbachs sonore Stimme einige "Orlando"-Passagen; allerdings aus der Konserve.

Weil Svetchine und Meyer-Herder ihre gemeinsam erarbeitete Fassung mit lebensgeschichtlichen Zäsuren versehen haben, kommt jedem Lebensabschnitt Orlandos ein neues Stellungsspiel seines Darstellers zu. Das geht zwar zu Gliederungszwecken gut auf, wirkt indes in der ersten halben Stunde der Premiere ein ums andere Mal zu statuarisch, als dass es dem drängenden Textfluss ganz gerecht werden könnte. Und doch steigert sich der mit einem wuchtigen Kleid und allerlei Geschmeide angetane Svetchine in seinem sehenswerten Solo so sehr, dass die Inszenierung in der zweiten Hälfte reichlich Sogkraft entwickelt.

Herzlicher Applaus honoriert den Solisten und sein Team. Weitere Vorstellungen: am 27. und 28. Juni, jeweils um 20 Uhr.