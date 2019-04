Pünktlich zum 30. Jahrestag des Mauerfalls erscheinen unter dem Titel „Die Ostdeutschen“ nachgelassene Bilder des Fotografen Roger Melis (1940-2009); die zugehörige Ausstellung ist bis zum 28. Juli in den Reinbeckhallen in Berlin-Oberschöneweide zu sehen. August Sander gleich begriff der Künstler das Wesen der Fotografie als dokumentarisch, sich selbst als Chronisten von Menschen bei Arbeit, Sport und Spiel.

Wie politisch seine Aufnahmen trotz mancher privat anmutender Impression sind, zeigt imposant das Auftaktkapitel: Mit „Tag der Befreiung“ ist es überschrieben – und setzt unter anderem eine Panzerparade der Roten Armee 1965 in Berlin in Szene. Die Allgegenwart von Soldaten und deren martialischer Gerätschaft ist so massiv, dass sie die Präsenz der Zaungäste überformt. Einmal mehr lanciert Melis so indirekte Kommentare über Zustand und Selbstverständnis des Sozialismus. Nur bedingt kritisch, aber in jedem Fall skeptisch sind seine Interventionen grundiert.

Andere Bilder in dem prächtigen Schwarz-weiß-Band gelten jenem Genre, in dem sich Melis – neben Modefotografie – früh einen Namen machte: Gleichermaßen in Ost und West fanden seine Künstlerporträts Anerkennung. Das Buch gewährt unter anderem Blicke auf die empfindsam anmutenden Schriftsteller Heiner Müller, Christa Wolf und Anna Seghers. Hingegen guckt eine jugendliche Nina Hagen kess gen Kamera; DDR-Vorzeigearchitekt Hermann Henselmann schmaucht genüsslich Zigarre. Besonders eindrucksvoll sind schließlich jene Bilder geraten, die sich Roger Melis von Fabriken, Handwerkern und Wohngebieten machte. Wer einem untergegangenen Staat nachspüren möchte, greife zu diesem bewegenden Buch.

Weitere Informationen

Roger Melis: Die Ostdeutschen / The East Germans. Lehmstedt, Leipzig. 223 Seiten, 28 €.