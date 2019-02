Zwischen Sofa und biologisch korrektem Kochen: Carola (Julia Koschitz) und Steve (Friedrich Mücke). (-)

Bremen. Eventmanagerin Carola (Julia Koschitz) liebt ihren Freund, den IT-Experten Steve (Friedrich Mücke). Der wiederum liebt sie, und das gemeinsame Leben zwischen heimeligem Sofa und biologisch korrektem Kochen könnte so schön sein. Ist es prinzipiell auch, aber leider nicht von Dauer, weil die vergleichsweise intakte Beziehungswelt des Paares (ohne Kinder, aber mit schmuckem Eigenheim) plötzlich von Bedenken, Zweifeln und Misstrauen durchzogen wird.

Diesen folgenreichen Stimmungsumschwung verantwortet der Nerd Bob (Bastian Reiber), ein Kollege und Freund von Steve. Ihn hat seine Freundin Yvonne für einen deutlich älteren Tantra-Yoga-Meister namens Harald (durchweg drollig: Michael Wittenborn) verlassen, der – angeblich! – jede noch so geringfügige weibliche Schwingung erspüren kann – und sein Wissen in körperbetonten Gruppenseminaren weitergibt. Bobs Nebenbuhler inspiriert Steve zu einer verhängnisvollen Idee namens Liebesprüfung: Er bringt Harald mit Geld und guten Worten dazu, Carola Avancen zu machen, um deren Entflammbarkeit für andere Männer zu testen. Das Resultat ist verheerend. Auch wenn es auf einem tragikomischen Missverständnis beruht.

Pärchen- und Berufsklischees

Regisseur Ralf Westhoff, Jahrgang 1969, reüssierte vor 13 Jahren mit dem lustigen wie intelligenten Film „Shoppen“, der das Zeitgeistthema Speeddating aufspießte, indem er je neun paarungswillige Frauen und Männer zum Anbahnungsaustausch an Tischen platzierte. Das Werk heimste tolle Kritiken ein und gab der Laufbahn von Julia Koschitz ordentlich Schub. Ebenfalls wohlwollend besprochen wurde vor fünf Jahren Westhoffs Komödie „Wir sind die Neuen“, die Menschen aus denkbar diversen Milieus in einer Wohngemeinschaft zusammenführte.

Beide Filme misstrauen den Bildern zwar nur mittelbar, verschütten sie aber durch eine Textlastigkeit, die punktuell die Bezeichnung Geschwätzigkeit verdient. Das verhält sich kaum anders in „Wie gut ist deine Beziehung?“. Und führt dazu, dass leidgeprüfte Kinogänger, die schon beim Wort Beziehungskomödie aufheulen, diesen Film tendenziell meiden sollten, weil er den ansonsten überzeugenden Protagonisten viele lässliche Dialoge aufbürdet, weil er dramaturgisch vorhersehbar ist, etliche Pärchen- und Berufsklischees bedient und überdies Längen hat. Hinzu kommt der Umstand, dass die Figuren überwiegend in geschlossenen Räumlichkeiten bei Arbeit, Sport und Spiel zu besichtigen sind. Das führt dazu, dass die Bilder all das Offene und Freie einer Beziehung, das der Film im Subtext beschwört, selten bis nie einlösen. Für die ARD, die das Werk zeigen sein wird, reicht das, nicht aber für einen Kinofilm.

Dafür gibt es nach wenigen Spielminuten ein unerwartetes Wiedersehen der erfreulichen Art: Zwei nass-forsche Unternehmensberater, mehr Jüngelchen als Routiniers, tauchen in Steves IT-Firma auf. Einen davon spielt unter Aufbietung seiner geballten Lässigkeit, ja Schnöseligkeit Bastian Hagen, Mitglied des Bremer Schauspielensembles. Vielleicht gibt er sich ja auch die Ehre, wenn die Schauburg am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr Regisseur Westhoff und die Hauptdarsteller Koschitz und Mücke erwartet.