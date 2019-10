Schon wieder kein Wlan: Park So Dam (links) als Ki-jung und Choi Woo Shik als ihr Bruder Ki-woo auf der Suche nach Empfang. (Koch Film/dpa)

Bremen. Kann man einen Film „Parasite“ (Parasit) taufen, ohne sich entweder dem Verdacht auszusetzen, einen fiesen Horrorfilm zu drehen oder aber ein plumpes Sozialdrama? Man kann. Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho erzählt eine Geschichte um zwei Familien, deren Leben sich fatal miteinander verknüpfen. Und er zieht das Ganze gekonnt als bitter-komische Gesellschaftssatire mit märchenhaften Zügen auf.

Die Familie Kim – Vater, Mutter, Tochter, Sohn – wohnt in einer heruntergekommenen Souterrainwohnung und lebt davon, Kartons für einen Pizzalieferdienst zu falten. Warum die Kims verarmt sind, verschweigt der Film – Talentlosigkeit kann es nicht sein, eher Lethargie, vielleicht auch Pech. Durch die Empfehlung eines alten Freundes schafft es der Sohn, Nachhilfelehrer im Haus der reichen Familie Park – Vater, Mutter, Tochter, Sohn – zu werden. Nach und nach schleust er seine ganze Familie dort ein: die Schwester als Kunsttherapeutin für den Sohn, den Vater als Fahrer, die Mutter als Haushälterin. Alle unter falschen Identitäten, doch den gutgläubigen Parks fällt das nicht auf. Alles läuft gut für die Kims, die ihr Glück kaum fassen können. Bis die ehemalige Haushälterin eines verregneten Abends zurückkehrt und die Geschichte eine neue Wendung erfährt.

Stellenweise eine Farce

Mehr sollte man über den Inhalt des Films nicht verraten, darum hatte Regisseur Bong Joon-ho („Snowpiercer“, „Mother“) explizit auf der Pressekonferenz beim Festival in Cannes im Mai gebeten. „Parasite“ wurde dort mit der Goldenen Palme ausgezeichnet; die Jury hat sich damit für ein sowohl inhaltlich reichhaltiges wie ästhetisch überzeugendes Werk entschieden. Bong Joon-ho inszeniert temporeich, mit bitterböser Komik und unverhohlenem Hang zum Absurden. Manchmal kippt der Film beinahe ins Farcenhafte, doch an diesen Nahtstellen überrascht der Regisseur dann sofort mit erstaunlich realistisch inszenierten Szenen, die den Ton wieder zurückdrehen.

Die Welten der beiden Familien könnten nicht gegensätzlicher sein. Die Souterrainwohnung der Kims im Slum ist ein mieses Dreckloch, vor dem großen Fenster urinieren regelmäßig Betrunkene. Die Enge und die Schäbigkeit stehen in krassem Gegensatz zu dem weitläufigen modernistischen Bau der Parks, erbaut von einem Stararchitekten und von der lästigen Außenwelt durch eine hohe Mauer abgeschottet. Bong Joon-ho lässt die Kamera mit Lust durch diese frisch polierten Gänge und minimalistisch möblierten Räume schweifen, das penibel Aufgeräumte und den bewusst inszenierten Reichtum (Porzellanteller!) filmen. Auch hier gibt es ein großes Fenster, das den Blick auf einen sattgrünen Garten freigibt.

Die Kims sind davon in keinster Weise eingeschüchert. Die Familie ist von einer Gerissenheit, die ihr durch minimalen Einsatz das Überleben sichert. Sie loggen sich bei Nachbarn ins Wlan ein oder öffnen einfach mal das Fenster, wenn draußen desinfiziert wird – damit auch die Wanzen bei ihnen drinnen sterben. Wer gelernt hat, sich auf diese Weise immer neu an die jeweiligen Gegebenheiten zu justieren, dem fällt auch das Sichverstellen, das Schauspielen nicht schwer. Genau das perfektionieren die vier, um die fast schon überirdisch reichen Parks einzuwickeln. Die Millionärsfamilie inszeniert der Regisseur vor allem als seltsam der Realität entrückt, freigiebig, oberflächlich. Das entspricht nicht wirklich dem Bild ausbeuterischer Kapitalisten. Sind sie daher die Sympathen in Bong Joon-hos Film?

Ja und nein – denn Gradlinigkeit ist nicht die Sache des Regisseurs und eine der Stärken des Films. Und so empfindet man Mitleid mit den Parks, wenn die Kims in deren Wohnzimmer eine wüste Party feiern. Doch wenn sich wenig später Herr Park gegenüber seiner Frau angeekelt über den „Gestank nach alten Wischlappen“ lustig macht, den sein Fahrer Ki-taek Kim verströmt, verteilt sich die Empathie wieder ganz neu. Dann ist Herr Park auf einmal der Schnösel, den er sonst zu verbergen weiß. Den Geruch der Armut werden die Eindringlinge nicht los, da können sie noch so oft in der Badewanne der Parks Schaumbäder nehmen. Das Naserümpfen der Parks zieht sich wie ein Leitmotiv durch den Film, schließlich führt es zur Eskalation. Doch auch danach hat „Parasite“ noch einiges zu erzählen.

Weitere Informationen

„Parasite“ ist ab Donnerstag in den Bremer Filmkunsttheatern zu sehen.