Mit dabei: Jane Bunnett & Maqueque. (Larry_Cramer)

Bremen. Mehr als 100 Konzerte, Filme, Lesungen, Tanz- und Theateraufführungen bietet das Programm der diesjährigen Jazzahead. Partnerland des Festivals, das traditionell die Messe für Fachbesucher begleitet, ist dieses Jahr Norwegen. Das skandinavische Land ist auch Partner der Frankfurter Buchmesse im Oktober; die internationalen Filmfestspiele in Berlin haben ihm einen Schwerpunkt gewidmet.

Das Jazzahead-Festival eröffnet am Sonnabend, 13. April, mit einem Konzert des Sängers und Saxofonisten Hakan Kornstad und der Sängerin Marie Boine im Theater am Goetheplatz. Die Showcases genannten Konzertblöcke, die die Messe begleiten, sind von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. April zu hören. Vier Jurys haben aus 764 Bewerbungen 40 Bands und Künstler herausgefiltert. „Erstes Kriterium ist die Qualität, dann kommen weitere Aspekte wie Instrumentierung oder Herkunft ins Spiel“, erklärte der künstlerische Leiter, der Trompeter Ulrich Beckerhoff. Außerdem achte man mittlerweile darauf, verstärkt Jazzerinnen mit im Programm zu haben.

Bei der Clubnight am Sonnabend, 27. April, die bereits zum neunten Mal stattfindet, wird es zum ersten Mal ein Open-Air-Konzert auf dem Domshof mit der Neo-Soul-Formation Beady Belle geben, bevor die Musikfans zu Konzerten in 34 Orten aufbrechen können. Zum Abschluss der Jazzahead am Sonntag, 28. April, gibt es um 13 Uhr ein kostenloses Konzert mit 15 Musikern aus ganz Skandinavien im Kulturzentrum Schlachthof.

Weitere Informationen

Eine Übersicht über das umfangreiche Programm finden Sie unter www.jazzahead.de